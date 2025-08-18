You are Here
কেপিতে দুটি নতুন পোলিও কেস, সিন্ধু 2025 টাল 21 তে নেয়
কেপিতে দুটি নতুন পোলিও কেস, সিন্ধু 2025 টাল 21 তে নেয়



একজন স্বাস্থ্যকর্মী Polio ই আগস্ট, ২০২৩-এ করাচিতে দরজায়-ঘরে ভ্যাকসিনেশন প্রচারের সময় একটি শিশুকে পোলিও ড্রপ পরিচালনা করেন-এএফপি
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের (এনআইএইচ) পোলিও নির্মূলের জন্য আঞ্চলিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি পাকিস্তানে দুটি নতুন পোলিও মামলা নিশ্চিত করেছে – একটি প্রত্যেকে খাইবার পাখতুনখওয়া এবং সিন্ধুর বাডিন জেলা থেকে লোয়ার কোহিস্তান জেলা থেকে।

সর্বশেষ সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে ইউনিয়ন কাউন্সিল প্যাটান, লোয়ার কোহিস্তানের এক ছয় বছরের কিশোরী এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল মাতলি -২, বাডিনের এক 21 মাস বয়সী কিশোরীর মধ্যে। এই সনাক্তকরণের সাথে, ২০২৫ সালে দেশের মোট পোলিও মামলার সংখ্যা বেড়েছে ২১-এ, খাইবার পাখতুনখ্বা থেকে ১৩ জন, সিন্ধু থেকে ছয়টি এবং পাঞ্জাব ও গিলগিত-বালতিস্তানের প্রত্যেককে একটি মামলা রয়েছে।

পোলিও একটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং অযোগ্য রোগ হিসাবে রয়ে গেছে যা স্থায়ী পক্ষাঘাতের কারণ হতে পারে। একমাত্র কার্যকর প্রতিরক্ষা হ’ল প্রতিটি প্রচারের সময় পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুর কাছে ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (ওপিভি) এর বারবার প্রশাসনের মাধ্যমে, সমস্ত রুটিন টিকাদান সময়মতো সমাপ্তির পাশাপাশি।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, পোলিও কেসগুলির অবিচ্ছিন্ন সনাক্তকরণ দেখায় যে শিশুরা কম ভ্যাকসিন গ্রহণযোগ্যতা সহ অঞ্চলে ঝুঁকিতে থাকে।

সেপ্টেম্বর 1 থেকে 7, 2025 পর্যন্ত, একটি উপ-জাতীয় পোলিও টিকা দেওয়ার প্রচারণা অনুষ্ঠিত হবে, যা সমস্ত প্রদেশ এবং অঞ্চল জুড়ে 99 টি জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী 28 মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে লক্ষ্য করে।

সাউদার্ন খাইবার পাখতুনখোয়ায় এই প্রচারটি ১৫ ই সেপ্টেম্বর থেকে পরিচালিত হবে। লক্ষ্যটি হ’ল এই জেলার প্রতিটি শিশু পোলিওর আজীবন পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য ভ্যাকসিন গ্রহণ করে।

এই প্রচারটি শিশুদের মধ্যে দ্রুত অনাক্রম্যতা জোরদার করার এবং বিদ্যমান সুরক্ষা ফাঁকগুলি বন্ধ করার জন্য চলমান প্রচেষ্টার অংশ। পিতামাতারা এবং যত্নশীলদের এই এবং প্রতিটি প্রচারের সময় তাদের বাচ্চাদের পোলিও ভ্যাকসিন গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দৃ strongly ়ভাবে অনুরোধ করা হয়।

পোলিও নির্মূল একটি ভাগ্য দায়িত্ব। যদিও ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুদের জন্য সমালোচনামূলক ভ্যাকসিন সরবরাহ করে চলেছে, পিতা -মাতা এবং যত্নশীলরা তাদের বাচ্চাদের পোলিও ভ্যাকসিনের সমস্ত প্রস্তাবিত ডোজ গ্রহণ করে এবং তাদের রুটিন টিকাদান সম্পূর্ণ করে তা নিশ্চিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্প্রদায়গুলি তাদের বাচ্চাদের সক্রিয়ভাবে টিকা দেওয়ার প্রচেষ্টা সমর্থন করে, ভুল তথ্য মোকাবেলা করে এবং অন্যকে টিকা দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করে রক্ষা করতে পারে।

