কেপিতে শান্তি পুনরুদ্ধার না করা হলে গন্ডাপুরকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে ‘: ইমরান

সূত্রের তথ্য অনুসারে, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান বলেছেন যে খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গন্ডাপুরকে এই প্রদেশে আইন শৃঙ্খলা বা শৃঙ্খলা বা প্রশাসনের বিষয়গুলি পুনরুদ্ধার করতে না পারলে পদত্যাগ করা উচিত।
“যদি আলী আমিন গান্ডাপুর শান্তি পুনরুদ্ধার করতে না পারেন তবে তার পদত্যাগ করা উচিত,” পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল, যিনি শনিবার জিও নিউজের সাথে কথা বলেছেন।
তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন যে গন্ডাপুর যদি প্রশাসনের সমস্যাগুলি সমাধান করতে অক্ষম হন তবে অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়া উচিত।
২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান শাসকদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে বিশেষত খাইবার পাখতুনখওয়া (কেপি) এবং বেলুচিস্তান প্রদেশগুলিতে বেড়েছে।
জিও নিউজের প্রাপ্ত একটি পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে কেপি জুড়ে কমপক্ষে 476 টি সন্ত্রাসবাদের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।
সহিংসতার প্রদেশের বিস্তৃত তরঙ্গ 121 বেসামরিক মানুষ মারা গেছে এবং 301 জন আহত হয়েছে। ডিউটি লাইনে, 66 66 পুলিশ কর্মী শাহাদাত এবং 90 টি টেকসই আহত হন।
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১০ টি শুল্কের কর্মী শহীদ এবং ৮ জন আহত হয়েছেন, এবং ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) আরও ১০৯ জন আহত হয়ে ৪৮ জন কর্মীকে হারিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীর 55 জন সদস্য একই সময়ে শহীদ এবং 112 জন আহত হয়েছিলেন।
সুবিধাগুলি পুনঃস্থাপন
এদিকে, সূত্র যোগ করেছে যে পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার কারাগারের সুবিধাগুলি বই এবং সংবাদপত্রগুলিতে অ্যাক্সেস সহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, তাকে আগের দিন তার বাচ্চাদের সাথে এক ঘন্টার ফোন কথোপকথনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
তিনি কারা কর্মকর্তাদের বলেছিলেন যে তাঁর সন্তানরা তাকে দেখার জন্য স্বাগত। তবে, তিনি ফোন কলের সময় শিখেছিলেন যে বিদেশী পাকিস্তানিদের (নিক্পস) তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।
সূত্র অনুসারে ইমরান বলেছিলেন যে তিনি কখনও তাঁর বাচ্চাদের রাজনৈতিক বিক্ষোভের জন্য পাকিস্তানে আসতে বলেননি।
খানের বোন আলিমা খান ঘোষণা করেছিলেন যে পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতার পুত্রস-সুলাইমান খান এবং কাসিম খান আগস্টের বিক্ষোভে অংশ নেবেন, যা প্রাক্তন-প্রিমিয়ারের মুক্তির জন্য মঞ্চস্থ হবে।
পরে, খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে খান তার সন্তানদের – যারা যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেছিলেন – পাকিস্তানে ভ্রমণ এবং যে কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন।
যাইহোক, এই জাতীয় প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই দল তাদেরকে আবদ্ধ করে বলেছিল যে সুলেমান (২৮) এবং কাসিম (২ 26) তাদের বাবার জন্য পাকিস্তান সফর করবে তাতে সন্দেহ নেই।
২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে বিরোধী দলের নো-ট্রাস্ট মোশন মাধ্যমে ক্ষমতার হাত থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত একাধিক মামলায় বুকিং দেওয়ার পরে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে 71১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার-পরিণত রাজনীতিবিদ কারাগারের পিছনে রয়েছেন।
আজ সূত্র অনুসারে, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা মিশাল ইউসুফজাই সিনেটর হওয়ার বিষয়ে তাঁর বোন আলিমার সাম্প্রতিক মন্তব্যকেও অস্বীকার করেছেন, তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে রাজনৈতিক ভাষ্য থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
‘ইমরানের ছেলেরা নিকপের জন্য আবেদন করেছে’
আগের দিন, আলিমা যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরা এনআইসিওপি-র জন্য আবেদন করেছে-দেশের বাইরে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের জারি করা পরিচয়পত্র এবং ভিসা মুক্ত প্রবেশের অনুমতি দেয়।
“পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতার ছেলেরা এনআইসিওপি এবং ভিসার জন্য আবেদন করেছে,” আলিমা গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় বলেছিলেন যে নিকোপের অধিকারী, তবে তখন থেকে এটি হারিয়ে গেছে।
তরুণদের ভিসা ইস্যুতে প্রসারিত করে আলিমা বলেছিলেন যে দূতাবাসের লোকেরা বলছিল যে তারা কোনও আবেদন করেনি তা সত্ত্বেও তাদের আবেদনের জন্য ট্র্যাকিং নম্বর ছিল।
“এক বন্ধু রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বলেছিল যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে অনুমতি নিতে হবে। আমি তাকে বলেছিলাম যে যে কেউ অনুমতি নেয়, তা (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) মহসিন নকভির কাছ থেকে নিয়ে যান।”
“গতকাল, একটি সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে যে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক ভিসা জারি করবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নয়,” আলিমা আরও বলেন, রাষ্ট্রদূত এখন কোনও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না।