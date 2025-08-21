কেপি, ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলি 1 লক্ষ টাকা প্রদান করেছে

You are Here
খাইবার পাখতুনখোয়ায় বৃষ্টি ও বন্যার ক্ষতিপূরণ ও বন্যার ক্ষতিপূরণ ৪ লক্ষ রুপি থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ রুপি উন্নীত করা হয়েছে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির ক্ষতিপূরণ এক থেকে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্ডাপুরের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুসারে, বন্যার মালিকদের প্রবাহিত ৫ লক্ষ রুপি দেওয়া হবে।

অভিবাসী পরিবারগুলিকেও 15,000 রুপি দেওয়া উচিত, খাদ্য প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে 15,000 রুপি দেওয়া হবে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আমিন গন্ডাপুর বলেছিলেন যে খুব শীঘ্রই প্রাণিসম্পদের ক্ষতির জন্য অর্থ প্রদানও শুরু করা উচিত।



