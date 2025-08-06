কেবলমাত্র এই ওজি এক্স-মেন তার নিজের প্রতিস্থাপনকে একটি নতুন সতীর্থে পরিণত করতে পারে

ইতিহাসের মধ্যে কিছু শক্তিশালী মিউট্যান্ট তাদের পদগুলির মধ্যে, বিশেষজ্ঞরা জানেন যে সত্য হওয়া এক্স-মেন নেতা শক্তির চেয়ে বেশি। এবং তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কমান্ডার কেবল মজাদার উপায়ে তার গুণমান প্রমাণ করেছেন।
মর্মাহত নতুন মধ্যে নেতাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে প্রকাশের বয়স মধ্যে এক্স-মেন কমিকস, যেমন সাইক্লোপস সর্বশেষ নায়কদের একসাথে ব্যান্ড করে রাখে। এখন, মার্ভেল নিশ্চিত করেছেন যে এক্স-মেনের অন্যতম ভয়ঙ্কর নতুন শত্রু ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে, স্কট সামার্সের পাশে দাঁড়াতে বেছে নিয়েছে।
সাইক্লোপস প্রতিস্থাপনের জন্য আক্ষরিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল ‘এভিল এক্স-মেনের নেতা
3 কে এক্স-মেনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করা, শোয়ার্জসচাইল্ড সাইক্লোপস দ্বারা রুপান্তরিত হয়েছিল
এর পৃষ্ঠাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করা এক্স-মেন #16, ক্যাসান্দ্রা নোভার 3 কে এক্স-মেনের মিউট্যান্টগুলি বিদ্যমান সুপার দলের প্রায় একটি আয়না চিত্র ছিল। মানুষ হিসাবে নিয়োগ এবং মিউট্যান্ট হতে বাধ্য করা, স্কোয়াড একটি মিউট্যান্ট ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন যুদ্ধে ‘এক্স-মেন’ নামটি গ্রহণ করার আশা করেছিল (যা এখন তাদের নিজস্ব ছিল)।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, দলটি তাদের মাধ্যাকর্ষণ-ম্যানিপুলেটিং, কৌশল-নেতৃত্বাধীন কমান্ডার, শোয়ার্জসচাইল্ড সহ প্রকৃত এক্স-মেনের জন্য একটি নিখুঁত ম্যাচ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। নেতৃত্বের দিক থেকে ‘3 কে সাইক্লোপস’ হিসাবে অবস্থিত, তাদের প্রথম সংঘাতটি দ্রুত প্রদর্শন করেছিল যে সাইক্লোপস কেন এমন আইকনিক টিম লিডার।
এখন যে টাইমলাইনটি এমন এক জগতে এগিয়ে গেছে যেখানে এই 3 কে দৃষ্টি ভয়াবহ উপায়ে অর্জন করা হয়েছে, তা বোঝা যায় যে শোয়ার্জসচাইল্ড সাইক্লোপসের সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণ: কমান্ডিং আনুগত্যের শিকার হয়েছে।
শোয়ার্জসচাইল্ড আনুষ্ঠানিকভাবে আসল সাইক্লোপগুলি অনুসরণ করতে এক্স-মেনের সাথে যোগ দিয়েছেন
এমনকি স্কট সামার্সের শত্রুরাও তার প্রতি বেশি দিন পাগল থাকতে পারে না
যেমন প্রকাশিত হয় প্রকাশের বয়স #0, ডগ রামসির নৃশংস টেকওভারের গল্পের পরিচিতি, শোয়ার্জসচাইল্ড মূল এক্স-মেন দলের প্রতি অনুগত মুষ্টিমেয় মিউট্যান্টদের মধ্যে অন্যতম এবং এটি নেতা। সে একা নয় ,ও ….
জন্য অফিসিয়াল কভার আর্ট আশ্চর্যজনক এক্স-মেনঅনেকের মধ্যে একটি এক্স-মেন এই নতুন স্থিতাবস্থায় বইগুলি পুনরায় চালু করা হচ্ছে, শোয়ার্জসচাইল্ডকে ক্লাচিং সাইক্লোপস বন্ধ করে চিত্রিত করে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। আহত? সম্ভবত। অথবা মুতানকিন্ডের সত্যিকারের ত্রাণকর্তার উপস্থিতিতে কেবল অরা কৃষিকাজ।
এই দৃশ্যগুলি 3 কে এক্স-মেনের ভাগ্য এবং সামগ্রিকভাবে 3K বাকি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। ফ্ল্যাশব্যাকগুলি এমনকি ব্যাখ্যা করতে পারে যে কীভাবে শোয়ার্জসিল্ড সাইক্লোপসের প্রতিস্থাপন থেকে তার শেষ অ্যাকোলিটগুলির একটিতে পরিণত হয়েছিল। তবে সত্যটি মার্ভেল টার্নটি ভলিউম বলে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।
এই নতুন মিউট্যান্ট বিশ্বে সততা এবং পুণ্যের একটি প্যারাগন হিসাবে, ভক্তদের কেবল এটিই বলা দরকার যে সাইক্লোপস একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে জিতেছে, এটি কীভাবে অর্জন করা হয়েছিল তা নয়। তবে তার নতুন দাড়ি দিয়ে, কোনও নিয়োগের জন্য দীর্ঘকাল ধরে এই আহ্বানকে প্রতিহত করার কল্পনা করা শক্ত।
এক্স-মেন: প্রকাশের বয়স #0 মার্ভেল কমিকস থেকে এখন উপলব্ধ।