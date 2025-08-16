You are Here
কেবলমাত্র ফ্যানস মডেলগুলির জন্য নতুন সদস্যদের কেবল ক্লাবটি সোহো হাউসে খেলছে
কেবলমাত্র ফ্যানস মডেলগুলির জন্য নতুন সদস্যদের কেবল ক্লাবটি সোহো হাউসে খেলছে

নতুন সদস্যদের কেবলমাত্র ক্লাবটি কেবলমাত্র ফ্যানস মডেলের জন্য

কেবল ভক্তরা সার্কেল অ্যানি নাইট সিন্থিয়া জেড আনাবেল অ্যাকোস্টা

একটি নতুন সদস্যপদ ক্লাব অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করছে, এবং এটি সোহো হাউসের পরে মডেল করা হয়েছে … তবে এই ক্লাবটি কেবল কেবল ফ্যানস মডেলের জন্য।

ক্লাবটি বলা হয় বৃত্ত, এবং এটি শীর্ষ নির্মাতাদের জন্য সংরক্ষিত একটি অতি-এক্সক্লুসিভ বেসরকারী সদস্যপদ ক্লাব হিসাবে বিল করা হচ্ছে।

এটি মূলত একমাত্র ফ্যানদের জন্য সোহো হাউস … এবং আমাদের এখানে লক্ষ্যটি বলা হয়েছে যে মডেলগুলির জন্য তাদের ব্র্যান্ডগুলি প্রসারিত করার জন্য নেটওয়ার্কিং এবং বৃদ্ধির সুযোগগুলি সরবরাহ করা … এবং শ্যুটিংয়ের সামগ্রীর জন্য সজ্জিত ইভেন্টগুলির একটি গুচ্ছ রয়েছে।


সার্কেল ফ্লায়ার

বৃত্তটি বেশ একচেটিয়া শোনায় … আমাদের বলা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড সদস্যতার অ্যাপ্লিকেশনগুলি অনুমোদনের জন্য বা অস্বীকারের জন্য 3-6 মাস সময় নেয় … এবং কারণগুলির মধ্যে রয়েছে পেশাদার খ্যাতি, উপার্জন, সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি এবং আরও অনেক কিছু।


আলিঙ্গন হোগান-অন্তর্ভুক্তি

আমরা মডেলদের বলা হয় অ্যানি নাইট, সিনথিয়া জেড এবং আনাবেল অ্যাকোস্টা ইতিমধ্যে ক্লাবে রয়েছে … এবং সার্কেল বলেছে যে সদস্যরা সদস্যতার জন্য একজন ব্যক্তির সুপারিশ করতে পারেন।

একমাত্র ফ্যানসে সেলিব্রিটি

মিয়ামিতে এই মাসে এই বৃত্তটির স্বাক্ষর অভিজ্ঞতা রয়েছে … কিছু অভিনব ডিনার, একটি ইয়ট পার্টি, বিলাসবহুল উপহার বাক্স, মিডিয়া প্রশিক্ষণ এবং আরও অনেক কিছু বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

সোহো হাউজের উপর দিয়ে যান, আপনি সংস্থা পেয়েছেন !!!

