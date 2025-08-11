You are Here
কেবলমাত্র 9 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যে শক্তিশালী বিরোধী নীতি রয়েছে, এডিএল বলেছেন, নতুন পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম উন্মোচন করেছেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ টি রাজ্যের মধ্যে কেবল নয়টিই বিরোধী প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বেশিরভাগ সেরা অনুশীলন বাস্তবায়ন করেছে, অ্যান্টি-মানহান লীগ (এডিএল) শুক্রবার জানিয়েছে।

একটি নতুন সরঞ্জাম অ্যান্টিসেমিটিজম ওয়াচডগ দ্বারা নির্মিত আইন, শিক্ষা এবং জননীতির মাধ্যমে প্রতিটি মার্কিন রাজ্যের বিরোধীতার প্রতি প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

এডিএল বলেছে ইহুদি নীতি সূচক (জেপিআই) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিরোধী ঘটনাগুলিতে অভূতপূর্ব উত্সাহের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং বোল্ডার, কলোরাডো এবং ওয়াশিংটন ডিসি -তে ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সহিংস হামলার পরে তৈরি করা হয়েছিল।

হামাস October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বজুড়ে বিরোধীতা বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধী ঘটনাগুলির সংখ্যা ২০২৪ সালে টানা চতুর্থ বছরে বার্ষিক রেকর্ড ভেঙেছিল, এপ্রিল মাসে 9,354 রেকর্ডকৃত মামলা সহ, এপ্রিল এ। এটি প্রতিদিন 25 টিরও বেশি লক্ষ্যযুক্ত ইহুদি বিরোধী ঘটনা বা প্রতি ঘন্টা একের বেশি অনুবাদ করে।

প্রথম জেপিআই সূচকটিতে দেখা গেছে যে নয়টি রাজ্য অর্থবোধক আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে বিরোধীতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে: অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, ফ্লোরিডা, ইলিনয়, নিউ ইয়র্ক, টেনেসি, টেক্সাস এবং ভার্জিনিয়া।

নীতির মাধ্যমে বিরোধীতা মোকাবেলায় বারোটি রাজ্য খুব কম প্রচেষ্টা দেখিয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ডেলাওয়্যার, ভার্মন্ট, আইডাহো, মিসিসিপি, দক্ষিণ ডাকোটা, হাওয়াই, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, নিউ মেক্সিকো, নর্থ ডাকোটা, মন্টানা, ইউটা এবং ওয়াইমিং অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওয়াশিংটন ডিসিতে ২২ শে মে, ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসের বাইরে রাজধানী ইহুদি যাদুঘরের শুটিংয়ের শিকারদের জন্য একটি নজরদারি চলাকালীন একজন শোক একটি মোমবাতি জ্বালান। ইস্রায়েলি দূতাবাসের দুই সদস্য, ইয়ারন লিসচিনস্কি এবং সারা লিন মিলগ্রিমকে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে স্লোগান দিয়ে এক ব্যক্তি চিৎকার করে যাদুঘরে একটি অনুষ্ঠানের পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। (কেভিন ডায়েটস/গেটি চিত্র/এএফপি)

এডিএল বলেছিল, মাঝখানে ২৯ টি রাজ্য এডিএল -এর নীতিগত এজেন্ডার কয়েকটি মূল অংশের সাথে সারিবদ্ধতা দেখিয়েছিল, যখন ভবিষ্যতের পদক্ষেপের জন্য একটি সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, এডিএল বলেছিল।

রাজ্যগুলিকে 22 টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল: লড়াইকে বিরোধিতা অগ্রাধিকার দেওয়া, ইহুদিদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষিত করা এবং ইহুদি সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করা।

এডিএল বলেছে যে প্রতিটি রাজ্যের বাসিন্দারা সূচকটি ব্যবহার করতে পারেন যেখানে তাদের রাজ্যটি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি বুঝতে পারে এবং আইনজীবিদের আরও শক্তিশালী সুরক্ষার জন্য চাপ দেয়, এডিএল বলেছিল।

এডিএলের প্রধান নির্বাহী জোনাথন গ্রিনব্ল্যাট বলেছেন, “এডিএল দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পুরো-সরকারী পদ্ধতির আহ্বান জানিয়েছে এবং ইহুদি নীতি সূচক তাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের সমর্থন করার জন্য রাজ্যগুলির জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ সরবরাহ করে একটি সমালোচনামূলক ফাঁক পূরণ করে।” “দেশব্যাপী রেকর্ড উচ্চতায় অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনাগুলির সাথে, আমাদের বক্তৃতাগুলির চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন – আমাদের বাস্তব, পরিমাপযোগ্য নীতিগত পদক্ষেপের প্রয়োজন This এই সরঞ্জামটি আমাদের রাজ্যগুলি কোথায় এবং তারা আরও ভাল করার জন্য কী পদক্ষেপ নিতে পারে তার একটি বিস্তৃত চিত্র সরবরাহ করে।”

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এডিএল একাধিক ক্ষেত্রে বিরোধী ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধিকে সক্রিয়ভাবে সন্ধান করছে, সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করার কলেজের প্রচেষ্টা, অভিযোগ করা এআই পক্ষপাতিত্ব, উইকিপিডিয়ায় ভুল তথ্য এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধী বিশ্বাসের প্রোফাইলিং রয়েছে।

