কেবল পার্টি-নেতৃত্বাধীন জোট টিনুবুকে পরাজিত করতে পারে-শেকারাউ

প্রাক্তন কানো রাজ্যের গভর্নর এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) চিফটেন, ইব্রাহিম শেকারাউ জানিয়েছেন ব্যক্তি নয়, রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা গঠিত কেবল একটি জোটই ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুকে আনসেট করতে পারে।
নাইজা নিউজ শেকারাউ বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত হওয়ার এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যদি ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষমতা কুস্তি করার আশা করে।
সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন আইন প্রণেতা তার আগের মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
“স্পষ্টতার জন্য, আমি বলিনি যে জোট ২০২27 সালে টিনুবুকে পরাস্ত করতে পারে না। আমি যা বলেছিলাম তা হ’ল দলগুলির চেয়ে ‘ব্যক্তি’ এর একটি জোট পারত না,” তিনি বলেছিলেন।
তার বক্তব্যটি চালানোর জন্য শেকারাউ ২০১১ সালের নাইজেরিয়া কংগ্রেস (এসিএন), কংগ্রেস ফর প্রগ্রেসিভ চেঞ্জ (সিপিসি), এবং অল নাইজেরিয়া পিপলস পার্টির (এএনপিপি) দ্বারা তত্কালীন রাষ্ট্রপতি গুডলাক জোনাথনের বিরুদ্ধে জোট গঠনের জন্য ২০১১ সালের প্রচেষ্টাটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “২০১১ সালে আমি এএনপিপি -র রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হয়ে ২০১১ সালে জোটের চেষ্টা করা একজন প্রধান অভিনেতা ছিলাম। ২০১১ সালে আবুজাতে রাষ্ট্রপতি টিনুবুর বাসভবনে আমাদের বেশ কয়েকটি সভা হয়েছিল।
“এক পর্যায়ে, (প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু) বুহারি, (নুহু) রিবাডু এবং আমি যথাক্রমে সিপিসি, এসিএন এবং এএনপিপি -র রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে জোটের আরও আলোচনা করার জন্য আবুজার বুহরীর বাসভবনে বৈঠক করেছেন। তবে এটি আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের সম্মানের অংশ নিয়েছিল। তাই আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের সম্মানের অংশ নিয়েছিলেন।” তাই আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের সম্মানের বিষয়বস্তু রয়েছে।
শেকারাউ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ২০১১ সালের আলোচনার ব্যর্থতা ব্যক্তি এবং দল উভয়কেই মূল্যবান পাঠ শিখিয়েছিল।
শেকারাউয়ের মতে, সফল 2015 এপিসি সংহতকরণটি দলগুলি সংগঠিত কাঠামো হিসাবে আলোচনার ফলাফল ছিল, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অবস্থান সন্ধানকারী ব্যক্তি হিসাবে নয়।
“তবে এবার আমরা একটি ভিন্ন পদ্ধতির নিযুক্ত করেছি। আমরা পৃথক প্রার্থী/উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা যারা এই বা সে হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন তাদের হিসাবে নয়, তবে আমাদের নিজ নিজ পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেছিলাম।
“তিনটি দল প্রত্যেকে একটি 21 সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল এবং আমার এএনপিপি কমিটির নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ ছিল,” তিনি উল্লেখ করেছেন।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)