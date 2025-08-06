কেবল ভিডিও ভিজিট বিক্রি করবেন না: একটি হেলথটেক উপার্জন ইঞ্জিন তৈরি করুন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
বাস্ক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠার আগে, আমার ভাই এবং আমি একবার একটি ভিসিকে 40-স্লাইড ডেক এবং একটি “ব্যাহত স্বাস্থ্যসেবা” ট্যাগলাইন সহ একটি ভিসির কাছে একটি টেলিহেলথ স্টার্টআপ আইডিয়া তৈরি করেছিলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকালেন যেমন আমরা একটি স্মুদি ট্রাক পিচ করছি। দেখা যাচ্ছে, আপনি যদি 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার উপার্জনের মডেলটি ব্যাখ্যা করতে না পারেন তবে আপনার যত্নটি কীভাবে “ভার্চুয়াল” তা কেউই চিন্তা করে না। এটি ছিল বিকাশকারী ব্যয়, নিয়ন্ত্রক বাধা এবং হুব্রিসে একটি 22,000 ডলার পাঠ। সুতরাং এখানে আমরা কী চাই যে কেউ আমাদের প্রথম দিনে বলেছিল: আপনি ভিডিও কল বিক্রি করছেন না, আপনি একটি আসল ব্যবসা তৈরি করছেন।
2025 সালে, এর অর্থ সুবিধার চেয়ে বেশি। এর অর্থ ইউনিট অর্থনীতি যা ধরে রাখে, একাধিক ক্রেতা কেবলমাত্র রোগী এবং অবকাঠামো যা স্কেলগুলিতে প্ররোচিত হয় না। নীচে, আমরা আধুনিক টেলিহেলথের চারটি মূল উপার্জনের স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলব এবং কীভাবে প্রত্যেককে স্ট্রেস-টেস্ট করব আগে তুমি তোমার বীজের গোল হয়ে জ্বলছে।
বাদাম গ্রাফ
2025 এবং এর বাইরেও নির্মিত টেলিহেলথ ব্যবসায়গুলি একা ডিটিসি ভিজিটগুলিতে বেঁচে থাকতে পারে না। যেগুলি স্কেলগুলি চারটি উপার্জনের প্রবাহকে একত্রিত করে: সরাসরি থেকে গ্রাহক, নিয়োগকর্তা, দাতা এবং আনুষঙ্গিক, এমন একটি মডেল হিসাবে যা মার্জিন, সম্মতি এবং চাহিদাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে। কীভাবে আপনার গঠন করা যায় এবং কীভাবে কাজ করছে না তা কীভাবে হত্যা করা যায় তা এখানে।
1। কেবল রোগীদের কাছে বিক্রি করবেন না: নিয়োগকর্তা অ্যাকাউন্টটি অবতরণ করুন
যখন আমরা আমাদের প্রথম ভার্চুয়াল ক্লিনিকটি তৈরি করেছি, আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ব্যক্তিরা সুবিধার জন্য পকেট থেকে অর্থ প্রদান করবে। তারা করেছে, তবে সিএসি cover াকতে প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলিতে নয়। আমরা যখন আমাদের প্রথম স্ব-বীমা করা নিয়োগকর্তাকে স্বাক্ষর করি তখন আসল আরওআই প্রদর্শিত হয়েছিল। এই একটি চুক্তি আমাদের পুরো ডিটিসি বেসের মাসিক উপার্জন 3x নিয়ে আসে। এটি আমরা দেখেছি সবচেয়ে পরিষ্কার সংকেত ছিল: বি 2 বি উপার্জন আপনার বি 2 সি প্রবৃদ্ধিকে ভর্তুকি দিতে পারে।
কি কাজ করে:
- দীর্ঘস্থায়ী যত্ন ব্যয় বা অনুপস্থিতি নিয়ে লড়াই করা লক্ষ্য সংস্থাগুলি;
- বান্ডিল যত্ন বিকল্প: আচরণগত স্বাস্থ্য, চর্মরোগ, মেনোপজ ইত্যাদি ..
- রিপোর্টিং ড্যাশবোর্ড এবং কাস্টম অনবোর্ডিং অফার করুন।
জন্য দেখুন:
- HIPAA-অনুগত এবং এফএমএলএ-সচেতন থাকুন, বিশেষত যদি আপনি বিদ্যমান নিয়োগকর্তা ইএপিগুলির সাথে সংহত হন;
- আপনার যদি উষ্ণ পরিচয় না থাকে তবে চিরতরে নেয় সংগ্রহের চক্র।
- তাড়াতাড়ি বি 2 বি বিক্রয় পেশী ভাড়া নেওয়ার প্রত্যাশা করুন, বা প্রতিষ্ঠাতা-নেতৃত্বাধীন বিক্রয় স্কেল করবে না।
2। প্রদানকারীর প্রতিদান একটি ধীর খেলা। যাইহোক এটি খেলুন
আমরা প্রথম দিনগুলিতে বীমা এড়ানো। খুব ধীর খুব জটিল। তবে এখানে সত্য: প্রদানকারীর মডেলটি শুরু করা শক্ত এবং উপেক্ষা করা অসম্ভব।
হ্যাঁ, সিএমএস এখনও টেলিহেলথের জন্য অর্থ প্রদান করে, তবে নিয়মগুলি ক্রমাগত স্থানান্তরিত হয়। 2025 সালে, অডিও-কেবল পরিদর্শনগুলি সীমিত অবস্থার আওতায় আসে। কিছু সিপিটি কোডগুলি কেবল গ্রামীণ অঞ্চলে প্রযোজ্য। এমনকি আপনি যোগ্য হলেও, পেমেন্ট সংগ্রহ করা পূর্বের আউথের ম্যারাথন এবং দাবি পুনরায় জমা দেওয়ার দাবি।
কি কাজ করে:
- ছোট শুরু করুন: সাথে পাইলট মেডিকেড এমসিওএস বা খোদাই করা;
- আপনার বিলিং কোডগুলি (আরটিএম, সিসিএম, পিওএস -10, ইত্যাদি) দিয়ে সার্জিকাল পান;
- আপনার রাজ্যের ম্যাক গাইডেন্সে বাস করে এমন কাউকে নিয়োগ করুন।
জন্য দেখুন:
- 60-90 দিনের অর্থ প্রদানের চক্র (সেই অনুযায়ী আপনার বার্ন রেট প্রস্তুত করুন);
- খারাপ ডকুমেন্টেশন বা অপব্যবহারকারী সংশোধকগুলির জন্য অস্বীকার;
- “বীমা দ্বারা আচ্ছাদিত” আসলে কী বোঝায় তা বিবেচনা করা।
3। আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলি ইউনিট অর্থনীতি তৈরি বা বিরতি দেয়
আমরা একবার $ 49 টেলিহেলথ ভিজিট বিক্রি করেছি $ 120 সিএসি দিয়ে। আমরা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দিকে না তাকানো পর্যন্ত এটি খুব সুন্দর ছিল। আমরা আনুষঙ্গিক পরিষেবা, ল্যাবস, ফার্মাসি ডেলিভারি, ডায়াগনস্টিকসকে সংহত করে এটি স্থির করেছি, যা 49 ডলার টিকিটকে 149+এ পরিণত করেছে।
রোগীরা পাঁচটি অ্যাপ্লিকেশন চান না। তারা একটি বিরামবিহীন যত্ন যাত্রা চায়। বান্ডিলিং পরিষেবাগুলি এলটিভি বৃদ্ধি করে, ফলাফলের উন্নতি করে এবং আপনাকে খেলতে নতুন মার্জিন স্তর দেয়।
কি কাজ করে:
- যৌগিক ফার্মেসী এবং ল্যাব নেটওয়ার্কগুলির সাথে অংশীদার।
- পূর্ণতা স্বয়ংক্রিয় করতে এপিআই-ফার্স্ট অবকাঠামো ব্যবহার করুন।
- পরামর্শ এবং যত্নের মধ্যে ড্রপ-অফটি কোথায় ঘটে তা ট্র্যাক করুন।
জন্য দেখুন:
- রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট ল্যাব-ডাইরেক্ট এবং আইন নির্ধারণকারী আইন;
- চলমান লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট (বিশেষত শিপিংয়ের জন্য);
- আপফ্রন্ট বিল্ড টাইম, আপনার বিকাশকারীরা বিল্ডের পরিবর্তে আপনি কিনে না কিনে এটিকে ঘৃণা করবেন।
4। এই 4 পি ম্যাট্রিক্স দিয়ে আপনার মার্জিনগুলি চাপ-পরীক্ষা করুন
আমরা কোনও নতুন কেয়ার লাইন চালু করার আগে, আমরা 4 পি ম্যাট্রিক্সকে যা বলি তার মাধ্যমে আমরা এটি চালাই:
বিভাগের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
- রোগী: কে অর্থ প্রদান করে? স্বতন্ত্র, নিয়োগকর্তা, বা বীমাকারী?
- দাতা: কোন সিপিটি কোড বা বান্ডিলগুলি প্রয়োগ হয়? কি পরিশোধযোগ্য?
- অংশীদার: এর সাথে সংহত করার জন্য কি ল্যাব, ফার্মেসী বা বিক্রেতারা রয়েছে?
- পেরিফেরিয়ালস: অ্যাড-অনগুলি কী কী? (আরপিএম, অ্যাসিঙ্ক কেয়ার, ডায়াগনস্টিকস?)
যদি কোনও একটি “পি” দুর্বল হয় তবে আপনি এটি 60 দিনের মধ্যে আপনার পোড়া হারে অনুভব করবেন। দু’জন যদি দুর্বল হয় তবে আপনি নগদ রক্তপাত করছেন। এবং যদি আপনি এক চতুর্থাংশের মধ্যে লুপটি শক্ত করতে না পারেন তবে পরিষেবাটি সূর্যাস্ত করুন।
টেলিহেলথ পিচ করবেন না। একটি অর্থনৈতিক ইঞ্জিন পিচ।
বিনিয়োগকারীরা আপনার “যত্নের যাত্রা” সম্পর্কে শুনতে চান না। নিয়োগকর্তারা আপনার ইউআই কতটা সহানুভূতিশীল তা চিন্তা করে না। এবং রোগীরা? তারা দ্রুত ফলাফল চায়।
আপনি যদি 2025 সালে একটি লাভজনক টেলিহেলথ সংস্থা তৈরি করতে চান:
- কাকে অর্থ প্রদান করে এবং কেন তা পরিষ্কার হয়ে যান।
- ডিজাইন পরিষেবাগুলি যা নির্বিঘ্নে সংহত করে।
- মার্জিন স্তরগুলির উপর নির্ভর করে, বাজওয়ার্ড বিপণন নয়;
- এবং ওয়াই-ফাইয়ের ভালবাসার জন্য, আপনার হিপা সম্মতিটি নালী-টেপ করবেন না।
টেলিহেলথ কোনও শর্টকাট নয়; এটি অবকাঠামো। তবে আপনি যদি এটি সঠিকভাবে তৈরি করেন তবে আপনি কেবল একটি প্রবণতা চালাচ্ছেন না। আপনি হেলথ কেয়ারের নতুন ব্যাকবোন তৈরি করছেন।
