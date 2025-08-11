You are Here
‘কেবল 4% প্রবীণ ব্যক্তিদের পেনশন কভারেজ অ্যাক্সেস রয়েছে’
News

‘কেবল 4% প্রবীণ ব্যক্তিদের পেনশন কভারেজ অ্যাক্সেস রয়েছে’

নাইজেরিয়ার মাত্র চার শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক পেনশন কভারেজ অ্যাক্সেস রয়েছে। এদিকে, প্রবীণদের কল্যাণ রক্ষার জন্য জাতীয় প্রবীণ নাগরিকদের আইন গৃহপালিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল সিনিয়র সিটিজেন সেন্টারের (এনএসসিসি) প্রাক্তন মহাপরিচালক ড। এমেম ওমোকারো, যিনি কোয়ার্টার পাস 65 পডকাস্টের প্রথম বার্ষিকীতে কল করেছিলেন এবং আবুজার কোয়ার্টার পাস 65 কমপেন্ডিয়ামের প্রথম সংস্করণের প্রবর্তন, দেশ ও তাদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

ওমোকারো বলেছিলেন যে খুব দীর্ঘ সময় ধরে নাইজেরিয়ার বয়স্কদের জন্য কোনও টেকসই নীতি ছিল না। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ২০১৩ সালের গ্লোবাল এজ ওয়াচ সূচক, যা তাদের প্রবীণ ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য দেশগুলিকে র‌্যাঙ্ক করার জন্য শনাক্তযোগ্য তুলনামূলক ডেটা ব্যবহার করেছে, দেখিয়েছে যে 90 টি দেশের মধ্যে নাইজেরিয়া 85 তম স্থানে রয়েছে।

ওমোকারো উল্লেখ করেছেন যে প্রবীণদের মধ্যে আয়ের সুরক্ষা, পেনশন কভারেজ এবং দারিদ্র্যের দিক থেকে সূচকটি প্রবীণ ব্যক্তিদের মঙ্গলকে দেখেছিল।

তিনি বলেছিলেন, “নাইজেরিয়া 85 তম ছিল, ঘানা প্রায় 40-কিছু ছিল। আমরা কেবল আফগানিস্তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলাম, যুদ্ধে যে দেশ ছিল, তাই আপনি কল্পনা করতে পারেন, এবং পরে 2015 সালে, নাইজেরিয়া তার চেয়ে আরও বেশি এগিয়ে গিয়েছিল, এটি 95 এর মধ্যে 86 হয়ে গেছে”।

ওমোকারো জোর দিয়েছিলেন যে প্রবীণ নাইজেরিয়ানদের, বিশেষত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনন্য চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা হয়েছে তাদের মোকাবেলায় রাষ্ট্র কর্তৃক আইন গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তার মতে, রাজ্য সরকারগুলি অবশ্যই বয়স্ক ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সুদৃ .় এবং সারিবদ্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।