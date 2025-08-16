কেভিন ও’লারি এ 24 ছবিতে ‘মার্টি সুপ্রিম’ তে অভিনয় আত্মপ্রকাশ করেছেন

স্বাধীন ফিল্ম স্টুডিও, A24অনেক ফিল্মের সাথে সমালোচনামূলক এবং বাণিজ্যিক সাফল্যে পৌঁছেছে (একবারে সমস্ত কিছু, অনাবৃত রত্ন, মুনলাইট) এবং প্রায়শই ব্যবসায়ের বৃহত্তম নামগুলির সাথে কাজ করে (অ্যাডাম স্যান্ডলার, রবার্ট প্যাটিনসন, মিশেল ইওহ)। সুতরাং যখন প্রথম ট্রেলার বাদ পড়েছে জন্য মার্টি সুপ্রিম এই সপ্তাহে, পিং-পং তারকা সম্পর্কে একটি সিনেমা, এ 24 ডার্লিং টিমোথি চালামেট (ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ফ্রান্স ড্রেসচার এবং একাডেমি পুরষ্কার বিজয়ী গুইনেথ প্যাল্ট্রো) অভিনয় করেছেন, একটি জঞ্জাল, অনিচ্ছাকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।
এটা কি … কেভিন ও’লারি?
“শার্ক ট্যাঙ্ক” তারকা এবং উদ্যোগের পুঁজিবাদী ফিল্মে 1950 এর দশকের টাইকুন অভিনয় করেছেন – কথাসাহিত্যের কাজ কিন্তু একজন বাস্তব ব্যক্তির উপর ভিত্তি করেআমেরিকান টেবিল টেনিস কিংবদন্তি মার্টি রিজম্যান। মিডসেন্টুরি ব্যবসায়ী বাজানো ও’লিয়েরির পক্ষে সহজ এসেছিল, যিনি টিএমজেডকে বলেছে (তাঁর স্বাক্ষর পায়জামা বোতলগুলিতে) যে তিনি “কোনও অভিনয়ের পাঠ গ্রহণ করেননি”।
“(পরিচালকরা) কেবল নিজেই হোন এবং দেখুন কী হয় তা দেখুন,” ও’লারি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, চলচ্চিত্রটির লেখকরা একটি “আসল এ-গর্ত, এবং (বলেছেন) আপনি এটি খুঁজছিলেন”।
কেভিন ও’লারি এবং টিমোথী চালামেটকে নিউ ইয়র্ক সিটির 02 অক্টোবর, 2024 -এ ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারে ‘মার্টি সুপ্রিম’ মুভি সেটে চিত্রগ্রহণ করতে দেখা গেছে। জোসে পেরেজ/বাউয়ার-গ্রিফিন/জিসি চিত্র | গেটি
যদিও কিছু লোক ছিল হতবাক ও’লারি ট্রেলারটিতে এমন একটি বিশিষ্ট অংশ দেখতে দেখতে, তার সর্বশেষ পতনের ভূমিকার জন্য ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তার চতুর্থ বিলিং রয়েছে, প্রতি স্ক্রিন্যান্টযার অর্থ এটি কোনও ছোট ক্যামিও নয়। সাধারণত, যখন কোনও অ-অভিনীত সেলিব্রিটি কোনও ফিচার ফিল্মে উপস্থিত হয়, তখন এটি একটি সংক্ষিপ্ত অংশ (এমিনেমের) হাসিখুশি ভূমিকা মধ্যে শুভ গিলমোর 2উদাহরণস্বরূপ), বা ব্যক্তি নিজের একটি সংস্করণ বাজায়।
তবে এই ছবিতে ও’লিয়ারির চরিত্রটি গুইনেথ প্যাল্ট্রোর সাথে বিবাহিত।
আমরা দেখব যে চলচ্চিত্র সমালোচকরা কীভাবে তার অভিনয়কে রেট দেয় যখন সিনেমাটি 25 ডিসেম্বর, 2025 এ প্রকাশিত হয়।
ও’লারি বলেছিলেন, “আপনাকে আপনার দিনের 30% আপনার আরামের অঞ্চলের বাইরে ব্যয় করতে হবে।”
