কেভিন ডুরান্টের জন্য হিটের অফার সম্পর্কে বিশদটি উদ্ভূত

যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে কেভিন ডুরান্ট ফিনিক্স সানস ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন লিগ জুড়ে অনেক দল মিয়ামি হিট সহ তাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল।
এখন, দ্য সানদের কাছে মিয়ামির অফার সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তারা স্পষ্টতই অনেক কিছু ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল।
ব্যারি জ্যাকসনের মতে, লেজিয়ান হুপসের মাধ্যমে, দ্য হিট অ্যান্ড্রু উইগগিনস, টেরি রোজিয়ার, জাইম জাকেজ, হায়উড হাইস্মিথ এবং ডুরান্টের জন্য ২০২৫ সালের প্রথম রাউন্ডের খসড়া বাছাইয়ের প্রস্তাব দিচ্ছিল।
স্পষ্টতই, ফিনিক্স এই চুক্তির জন্য যায় নি এবং শেষ পর্যন্ত হিউস্টন রকেটগুলির সাথে পরিবর্তে কিছু কাজ করেছিল।
প্রতিবেদন: কেভিন ডুরান্টের জন্য দ্য সানদের কাছে এটি মিয়ামি হিটের অফার ছিল।
• অ্যান্ড্রু উইগগিনস
• টেরি রোজিয়ার
• জাইম জাকেজ
• হেইউড হাইস্মিথ
• 2025 1 ম রাউন্ড পিক (সামগ্রিকভাবে 20 তম)
(মাধ্যমে @ফ্লাসপোর্টসবুজ) pic.twitter.com/kn62oyankm
– লেজিয়ান হুপস (@লেগিয়নহুপস) আগস্ট 15, 2025
তাপ প্রায়শই অফসিসনে বড় পদক্ষেপ না করে, তাই এই অফারটি তারা ডুরান্টকে কতটা চেয়েছিল সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।
তারা তাদের সেরা খেলোয়াড় এবং ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সাথে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিল।
ডুরান্ট এবং উত্তাপটি বহু বছর ধরে একসাথে যুক্ত ছিল।
এটি মনে হয় যে প্রতিটি একক সময় ডুরান্ট ট্রেড মার্কেটে প্রবেশ করে, উত্তাপের সাথে সাথে তার সম্ভাব্য বাড়ি হিসাবে কথা বলা হয়।
তবে এটি কখনই কার্যকর হয় নি, এবং এখন মনে হচ্ছে এটি কখনই হবে না।
ডুরান্ট পরের মরসুমে রকেটগুলির সাথে খেলতে চলেছে।
এর পরে কী হবে তা কেউ জানে না এবং তিনি আবারও চলাফেরা করতে পারেন, তবে উত্তাপের বিষয়টি যখন তাকে অর্জন করার কথা আসে তখন খুব ভাল ভাগ্য হয়।
অবসর গ্রহণের আগে আরও অনেক বছর বাকি থাকায়, ডুরান্ট কখনও মিয়ামিতে যাত্রা করতে পারে না।
তারা এই গ্রীষ্মে চেষ্টা করেছিল, তবে তারা এটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নি।
এখন, মনে হচ্ছে ডুরান্ট কখনই উত্তাপের জন্য খেলোয়াড় হতে পারে না।
