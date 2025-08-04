কেভিন লাভ ইউটাতে খুশি নন বলে জানা গেছে

ইউটা জাজ তাদের পুনর্নির্মাণ গ্রহণ করেছে, তবে প্রবীণ ফরোয়ার্ড কেভিন লাভের স্পষ্টতই বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে।
মিয়ামি হিট এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ক্লিপার্সের সাথে জড়িত তিন দলের ব্যবসায়ের অংশ হিসাবে এই অফসিসনে সল্টলেক সিটিতে প্রেম এই অফসিসনে অবতরণ করেছে।
এই পদক্ষেপটি উটাহের জন্য নিখুঁতভাবে ব্যবসা ছিল, তবে পাঁচবারের অল স্টার ইতিমধ্যে একটি প্রস্থান কৌশল খুঁজছে।
এনবিএ ইনসাইডার মার্ক স্টেইন সম্প্রতি জানিয়েছেন যে লাভ তাদের বর্তমান দলগুলি থেকে কেনা সন্ধানকারী খেলোয়াড়দের ক্রমবর্ধমান তালিকায় যোগ দিয়েছে।
“ব্যস্ত বায়আউট মার্কেট হিসাবে: থাকুন। আমরা ইতিমধ্যে ব্র্যাডলি বিয়াল (ক্লিপারস), লিলার্ড (ট্রেইল ব্লেজার), আইটন (লেকারস), স্মার্ট (লেকারস) এবং জর্ডান ক্লার্কসন (নিক্স) বায়আউটসকে সুরক্ষিত করার পরে নতুন দলগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এখন পাঁচবারের এনবিএ অল-স্টার কেভিন লাভের সাথে জড়িত ছিলেন, জর্ডান ক্লার্কসন (নিক্স) দেখেছি থ্রি-টিম নরম্যান পাওয়েল বাণিজ্য, ”স্টেইন উল্লেখ করেছেন।
কেভিন লাভ প্রতি উটাহের বাইরে পথ খুঁজছেন @থেস্টাইনলাইন
প্রেমের পরিস্থিতি আধুনিক এনবিএ পুনর্নির্মাণের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে।
মাঠ থেকে ৩৫..7% শুটিংয়ের সময় মিয়ামির সাথে গত মৌসুমে ২৩ টি খেলায় ২০১ 2016 সালের চ্যাম্পিয়ন গড়ে গড়ে মাত্র ৫.৩ পয়েন্ট এবং ৪.১ রিবাউন্ডস। এই সংখ্যাগুলি তাঁর গল্পের কেবল একটি অংশ বলে।
তাঁর নেতৃত্ব এবং প্লে অফের অভিজ্ঞতা এখনও প্রতিযোগী দলগুলির সাথে ওজন বহন করে।
লিগ সূত্রগুলি পরামর্শ দেয় যে প্রেম একটি বড় বাজারে অবতরণ করতে চায়, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউ ইয়র্ক তার ইচ্ছার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।
$ 4.15 মিলিয়ন ডলারের তার এক বছরের চুক্তি ইউটা জন্য আর্থিকভাবে পরিচালনাযোগ্য একটি বায়আউট করে।
লেকাররা লেব্রন জেমস এবং আরেকটি চ্যাম্পিয়নশিপের তাড়া করার সাথে প্রেমকে পুনর্মিলনের প্রস্তাব দিতে পারে।
নিউইয়র্ক নিক্স স্পটলাইটে অর্থপূর্ণ মিনিট খেলার সুযোগ উপস্থাপন করে।
উভয় পরিস্থিতি প্রবীণকে এগিয়ে দেবে যা তিনি সবচেয়ে বেশি চান বলে জানা গেছে।
প্রেম বুঝতে পারে তার উইন্ডোটি বন্ধ হচ্ছে। তার কেরিয়ারের এই পর্যায়ে, একটি পুনর্নির্মাণ জাজ দলের হয়ে খেললে যখন প্রতিযোগীরা তার প্রবীণ উপস্থিতি ব্যবহার করতে পারে তখন কিছুটা বোধগম্য হয় না।
