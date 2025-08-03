কেভিন হাসেট এনবিসি এক্সচেঞ্জে ট্রাম্পকে শ্রম পরিসংখ্যান প্রধানের গুলি চালানোর প্রতিরক্ষা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হোয়াইট হাউস ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেটের পরিচালক রবিবার এনবিসি হোস্ট ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যখন হোস্ট হ্যাসেটকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস) কমিশনারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তে চাপ দিয়েছিলেন।
“এটি কি মেসেঞ্জারকে গুলি করার খুব সংজ্ঞা নয়?” ওয়েলকার জিজ্ঞাসা করলেন, পড়ার পরে ক উইলিয়াম বিচ থেকে বিবৃতি, প্রাক্তন বিএলএস কমিশনার, যিনি বলেছিলেন যে এটি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করছে।
ট্রাম্প ঘোষণা করলেন শুক্রবার একটি সত্যিকারের সামাজিক পোস্টে যে তিনি তাঁর দলকে বিএলএসের কমিশনার এরিকা ম্যাকেনটারফারকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে “ফেকিং” কাজের নম্বর দেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন।
“না। একেবারে না,” হাসেট বলেছিলেন যে তিনি বিএলএসে কাজ করছেন এবং কেন এটি ঘটেছে সে সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রতিবেদন প্রকাশের চেয়ে তার চেয়ে বিশাল, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বিবেচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে যুক্তি দিয়ে হাসেট বলেছিলেন।
“আমার কী ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন থাকবে এবং আমরা তা পাইনি। আমরা এটি পাইনি। এখনই গোল্ডম্যান শ্যাচ, ওয়াল স্ট্রিটের লোকেরা ভাবছেন, ‘এই সংশোধনগুলি কোথা থেকে এসেছে এবং কেন তারা ঘটছে?’ এবং আমাদের যা দরকার তা হ’ল বিএলএসে চোখের একটি নতুন সেট, “তিনি বলেছিলেন।
শুক্রবার বিএলএস রিপোর্ট করেছে জুলাই মাসে 74,000 কাজ যুক্ত করা হয়েছিলএলএসইজি দ্বারা সমীক্ষিত অর্থনীতিবিদদের 110,000 অনুমানের নীচে ভাল। প্রতিবেদনে মে ও জুনে নীচের দিকে চাকরির প্রবৃদ্ধিও সংশোধন করা হয়েছে। মে এর লাভগুলি 125,000 দ্বারা ফিরে এসেছিল মাত্র 19,000 চাকরি তৈরি করা হয়েছে, যখন জুনের পরিসংখ্যানগুলি 133,000 দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল যে মাসে মাত্র 14,000 চাকরি যুক্ত করা হয়েছে।
বিএলএসের মতে, শেষবারের মতো একটি সংশোধনী ছিল ১৩৩,০০০ এরও বেশি কমে গিয়েছিল ২০২১ সালের মার্চ মাসে, যখন এটি এক বছরে ১৪6,০০০ দ্বারা কোভিড মহামারীতে সংশোধন করা হয়েছিল।
ট্রাম্পের যুক্তি অনুসারে, চাকরির প্রতিবেদনটি “অনড়” ছিল কিনা “কঠোর প্রমাণ” ছিল কিনা তা নিয়ে ওয়েলকার বার বার হাসেটকে চাপ দিয়েছিলেন।
“সংশোধনীগুলি কঠোর প্রমাণ।
ওয়েলকার আরও বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি যখন জিজ্ঞাসা করার আগে তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিলেন তখন চাকরির প্রতিবেদনের সংখ্যাগুলি মেনে নিতে পেরে খুশি হয়েছিলেন, “রাষ্ট্রপতি কি তার সাথে একমত নন এমন ডেটা রিপোর্ট করে এমন কাউকে বরখাস্ত করার জন্য প্রস্তুত?”
“না। একেবারে না। রাষ্ট্রপতি সেখানে তাঁর নিজের লোকদের চান যাতে আমরা যখন সংখ্যাগুলি দেখি তখন তারা আরও স্বচ্ছ এবং আরও নির্ভরযোগ্য, এবং যদি বড় পরিবর্তন এবং বড় সংশোধন হয় তবে আমরা সেপ্টেম্বরে চাকরির তথ্যের জন্য আরও বড় সংশোধনী আশা করি, উদাহরণস্বরূপ, এবং আমরা কেন জানতে চাই, আমরা লোকেরা আমাদের এটি ব্যাখ্যা করতে চাই,” তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
