কেমব্রিজ ডিকশনারি ‘স্কিবিডি’, ‘ডিলুলু’, ‘ট্রেডওয়াইফ’, এবং ‘মাউস জিগ্লার’ নতুন শব্দ হিসাবে যুক্ত করেছে

“স্কিবিডি”, “ট্রেডওয়াইফ” এবং “ডেলুলু” এর মতো জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া স্ল্যাং সহ হাজার হাজার নতুন শব্দ এই বছর কেমব্রিজ অভিধানে যুক্ত হতে চলেছে।
000,০০০ এরও বেশি শর্তাবলী অভিধানে যোগ দেবে, যা দূরবর্তী কাজ থেকে “মাউস জিগলার” এর মতো সংযোজন এবং “চিরকালীন কেমিক্যাল” জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগকে তুলে ধরে আধুনিক জীবনকে প্রতিফলিত করবে।
স্ল্যাং শব্দ “স্কিবিডি”, একটি জিব্বারিশ শব্দ, গত 12 মাসের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন অভিধানে যোগ দিয়েছে।
অভিধানে সংজ্ঞায়িত হিসাবে “একটি শব্দ যা ‘শীতল’ বা ‘খারাপ’ এর মতো বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে বা রসিকতা হিসাবে কোনও বাস্তব অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে না, এর ব্যবহারের উদাহরণ:” আপনি কী করছেন? “
কেমব্রিজ ডিকশনারি বলেছেন, ইউটিউবে “স্কিবিডি টয়লেট” নামে একটি ভাইরাল অ্যানিমেটেড ভিডিও সিরিজের স্রষ্টার দ্বারা এই শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল, এবং কিম কারদাশিয়ান এই বাক্যাংশের সাথে তার পরিচিতি প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি অক্টোবরে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন যখন দেখিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়েকে “স্কিবিডি টয়লেট” দিয়ে খোদাই করেছেন।
কেমব্রিজ অভিধানের লেক্সিকাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার কলিন ম্যাকিনটোস বলেছেন, “ইন্টারনেট সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষা পরিবর্তন করছে এবং প্রভাবটি অভিধানে পর্যবেক্ষণ ও ক্যাপচারের জন্য আকর্ষণীয়।”
“ট্রেডওয়াইফ”, traditional তিহ্যবাহী স্ত্রীর জন্য সংক্ষিপ্ত, জনপ্রিয়তায়ও বেড়েছে, কেমব্রিজ ডিকশনারি বলেছেন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডকে ধন্যবাদ।
অর্থ, একটি বিবাহিত মহিলা যিনি বাড়িতে রান্না করা, পরিষ্কার করা এবং তার যত্ন নেওয়া সন্তান রয়েছে, অভিধানের সংজ্ঞাটি আরও বলেছে যে “ট্রেডওয়াইফ” বিশেষত একজন যিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন “।
পাশাপাশি নতুন বাক্যাংশগুলির পাশাপাশি বিদ্যমান পদগুলির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যুক্ত করা হয়েছে, “দেলুলু”, বিশ্ব বিভ্রান্তিকর একটি নাটক সহ একটি একই সংজ্ঞা সহ: “বিশ্বাস করা সত্য যা বাস্তব বা সত্য নয়, সাধারণত আপনি বেছে নেওয়ার কারণে”।
মিঃ ম্যাকিনটোস বলেছেন, কেমব্রিজ অভিধানটি কেবল শব্দ যুক্ত করে যা তারা বিশ্বাস করে যে সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়াবে।
তিনি বলেন, “আপনি প্রতিদিন ‘স্কিবিডি’ এবং ‘দেলুলু’ এর মতো শব্দগুলি দেখতে পেলেন না,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা কেবল এমন শব্দ যুক্ত করি যেখানে আমরা মনে করি তাদের থাকার ক্ষমতা থাকবে।”
কেমব্রিজ ডিকশনারি কেমব্রিজ ইংলিশ কর্পাস ব্যবহার করে, লিখিত এবং কথ্য ইংলিশের দুই বিলিয়নেরও বেশি শব্দের একটি ডাটাবেস ব্যবহার করে, বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা কীভাবে নতুন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, কতবার এবং কোন প্রসঙ্গে সেগুলি ব্যবহৃত হয় তা পর্যবেক্ষণ করতে।
মহামারীটি “মাউস জিগ্লার” কে সহায়তা করেছে বলে আরও দূরবর্তী কাজ করা, যার অর্থ কোনও ডিভাইস বা সফ্টওয়্যারটির টুকরো এটি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যেন আপনি যখন না থাকেন তখন কাজ করছেন, অভিধানে এর জায়গাটি অর্জন করুন।
“ব্রোলিগার্কি” এর মতো কিছু যৌগিক পদও যুক্ত করা হয়েছিল।
“ব্রো” এবং “অলিগার্কি” মার্জ করা, এই শব্দটির অর্থ “পুরুষদের একটি ছোট দল, বিশেষত পুরুষদের মালিকানাধীন বা প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ের সাথে জড়িত, যারা অত্যন্ত ধনী ও শক্তিশালী, এবং যারা রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছেন বা চান”, এবং প্রযুক্তিগত নেতা জেফ বেজোস, ইলন মাস্ক এবং মার্ক জুকারবার্গের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্বোধনে অংশ নিয়ে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
এদিকে, “ওয়ার্ক ওয়াইফ” এবং “ওয়ার্ক স্ত্রী” এর মতো নতুন এন্ট্রিগুলি কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কের স্বীকৃতি দেয় যেখানে দু’জন লোক একে অপরকে সহায়তা করে এবং বিশ্বাস করে, কেমব্রিজ ডিকশনারি জানিয়েছে।