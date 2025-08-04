You are Here
News

কেমেরোভো অঞ্চলে একটি ট্রাকের সাথে দুর্ঘটনায় পাঁচ জন নিহত হয়েছেন

কেমেরোভো অঞ্চলে, পাঁচ জনের জীবন কেড়ে নিয়ে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বেলোভোতে খুব ভোরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল – নিউ টাউন হাইওয়েতে, যেখানে হোন্ডা অ্যাকর্ড ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং একটি কামাজ ট্রাকে ক্র্যাশ করে পাশের পার্কে পার্ক করা হয়েছিল।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, সমস্ত মৃতরা একটি যাত্রী গাড়িতে ছিল। বিভিন্ন তীব্রতার আঘাতের সাথে আরও একটি হোন্ডা যাত্রীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ট্র্যাফিক পুলিশের কর্মচারীরা, তদন্তকারী-অপারেশনাল গ্রুপ এবং ফরেনসিক বিজ্ঞানীরা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে রওনা হন।

বর্তমানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ট্র্যাজেডির সমস্ত পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। বেলোভোতে ব্যবহারিক সহায়তা দেওয়ার জন্য, এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রধান অধিদপ্তরের কাছ থেকে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে দুর্ঘটনায় প্রিমারস্কি অঞ্চলে দু’জন নিহত হয়েছিল।

