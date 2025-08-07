কেয়ার স্টারমার কি অভিবাসী নৌকাগুলি ফ্রান্সে ফিরিয়ে আনতে হবে? | রাজনীতি | খবর

ফ্রান্সের সাথে স্যার কেয়ার স্টারমারের নতুন “ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” চুক্তিটির প্রথম দিন অভিবাসীরা যুক্তরাজ্যের তীরে পৌঁছতে থাকে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ যুক্তরাজ্যের জলে একটি ডিঙ্গিকে নিয়ে যাওয়ার কারণে প্রথম দিনেই অভিবাসী রিটার্নস চুক্তিটি প্রথম দিকে উপস্থিত হয়েছিল।
যুক্তরাজ্যের সীমান্ত বাহিনীর একটি নৌকাকে বুধবার (August আগস্ট) ডোভার বন্দরে শিশু সহ অভিবাসীদের ফেরি করা হয়েছিল। তাদের জিনিসপত্র বহনকারী এবং কমলা লাইফ জ্যাকেট পরা অভিবাসীদের বন্দর ছাড়ার আগে প্রক্রিয়া করার জন্য নৌকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
শীঘ্রই, একটি দ্বিতীয় বর্ডার ফোর্স শিপও বহন করে অভিবাসীরা ফরাসি উপকূল থেকে কে যাত্রা শুরু করেছিল। দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য রিটার্নস ডিল অভিবাসীদের সংকট নিয়ে গ্রিপ পাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। অতীত সরকারগুলি চ্যানেলটি অতিক্রম করার সাথে সাথে অভিবাসীদের বাধা দেওয়ার এবং ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তথাকথিত “টার্ন ঘুরিয়ে” কৌশলগুলির জন্য মামলাটি করার চেষ্টা করেছে।
2021 সালে, কনজারভেটিভ সরকার বর্ডার ফোর্স কর্মকর্তাদের তত্কালীন স্বরাষ্ট্রসচিব কর্তৃক অনুমোদিত হলে “ঘুরে বেড়াতে” বা “পুশব্যাক” কৌশলগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন পেট পেতে মহিলা।
সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে এই ধরনের পদক্ষেপগুলি “নিরাপদ এবং আইনী” হবে, তবে ফরাসিরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিল, যুক্তি দিয়ে যে এটি সামুদ্রিক আইন ভঙ্গ করবে।
গ্রীস একই রকম কৌশল ব্যবহার করেছে, যা সমুদ্রের অভিবাসীদের ঝুঁকি বাড়ানোর জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিল। ব্রিটেনের নীতি ছিল একটি হাইকোর্টের চ্যালেঞ্জের আগে এড়িয়ে যাওয়া 2022 সালে।
সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলনে সমুদ্রের বিপদে থাকা কাউকে উদ্ধার করার বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর্টিকেল 98 দেশগুলিকে সমস্ত জাহাজ ক্যাপ্টেনদের সমুদ্রের বিপদে পড়ার জন্য যতক্ষণ না তাদের পাত্রের জন্য গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করে না তাদের সহায়তা করতে বাধ্য করা উচিত।
সম্মেলনের ২৫ অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলি আঞ্চলিক জলের উত্তরণকে অপরাধ বন্ধ করতে, পাচার বা অভিবাসন বিধি লঙ্ঘন করতে বাধা দেওয়ার অনুমতি দেয়।
তবে, যদি এই জাতীয় কৌশলগুলি জাহাজগুলিকে বিপদে ফেলে দেয় তবে অনুসন্ধান এবং উদ্ধার বাধ্যবাধকতা এখনও প্রযোজ্য। কোনও রাজ্যের আঞ্চলিক জলে কোনও পাত্রের যে কোনও প্রত্যাবর্তনের জন্য সেই দেশটির সাথে একমত হতে হবে।