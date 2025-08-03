কেয়ার স্টারমার হামাসের হুমকি সম্পর্কে বড় সতর্কতা জারি করেছিলেন রাজনীতি | খবর

কেয়ার স্টারমার হামাসের উপর বড় সতর্কতা জারি করেছিলেন
হামাস সন্ত্রাসবাদীরা আইএসআইএস এবং আল-কায়েদা জিহাদীদের মতো যুক্তরাজ্যে একই হুমকির সৃষ্টি করতে পারে, কেয়ার স্টারমারকে সতর্ক করা হয়েছে। গত সপ্তাহ পর্যন্ত চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কমিশনার রবিন সিমকক্স আশঙ্কা করছেন যে গাজায় যুদ্ধ আরও উগ্রপন্থীদের নৃশংসতা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কমান্ডাররা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে পশ্চিমা দেশগুলিকে “সহানুভূতিশীল” করতে এবং আইএসআইএস এবং আল-কায়েদার তুলনায় হামাসকে যেভাবে অনুধাবন করা হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্যকে কাজে লাগাতে পারে। মিঃ সিমকক্স একটি স্বরাষ্ট্র বিষয়ক নির্বাচন কমিটির উগ্রপন্থার নতুন রূপগুলির তদন্তের বিষয়ে তদন্তকে বলেছিলেন: “যুক্তরাজ্যে ইসলামপন্থী উগ্রীকরণ সবচেয়ে বেশি সাধারণত আইএসআইএস এবং আল-কায়েদার সাথে জড়িত। আগত বছরগুলিতে এবং গাজার যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল হামাস এবং এর নেতাদের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে।”
লন্ডনের বিক্ষোভগুলি October ই অক্টোবর আক্রমণ এবং জিম্মিদের সাথে তাদের বর্বর আচরণ সত্ত্বেও হামাসের পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদর্শন করতে দেখেছে, যা একটি নিষিদ্ধ সন্ত্রাস সংগঠন। ডেথ কাল্ট গাজার যুদ্ধের ঘটনার সাথে যুক্ত প্রচারকেও অস্ত্র দেয় এবং জিহাদ এবং ইস্রায়েল রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের আহ্বান জানায়।
রবিবার এক্সপ্রেসকে বলা হয়েছে, এটি তাদের বার্তাটিকে আইএসআইএস বা আল-কায়েদার চেয়ে বিস্তৃত লোকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।
এমআই 6 -এর প্রাক্তন প্রধান স্যার জন সাওয়ারস সতর্ক করেছেন যে হামাস নেতৃত্ব সহিংসতার বিষয়ে এতটাই নরক, তারা “যুক্তরাজ্যে এখানে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ” এ যেতে পারে।
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব ডেম প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে “উত্সাহিত” করা ভুল ছিলেন।
মিঃ সিমকক্স আরও যোগ করেছেন: “বৈদেশিক নীতি অবশ্যই নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে যারা যুক্তরাজ্যের জোট সম্পর্কে সামগ্রিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে, কিছু জাতির প্রতি বিরক্তি পোষণকারী ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা নয়।”
ছায়া পররাষ্ট্রসচিব ডেম প্রীতি প্যাটেল বলেছেন: “হামাস একটি ইরানি সমর্থিত সন্ত্রাসী সংগঠন যা অবর্ণনীয় মানবিক দুর্ভোগ, সংঘাত এবং নৃশংসতার জন্য দায়ী।
“আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে ২০২১ সালে তাদের সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে নিষিদ্ধ করেছিলাম কারণ তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি আমাদের জাতীয় স্বার্থের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, তাদের চরমপন্থা এবং উগ্রবাদ আমাদের দেশ, মানুষ এবং আমাদের মূল্যবোধের সুরক্ষার জন্য একটি সুস্পষ্ট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
“এই সরকার তাদের উত্সাহিত করা ভুল কারণ আমরা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অক্ষমতার সাথে দেখেছি যা কেবল আমাদের জীবনযাত্রা এবং আমাদের দেশকে হুমকিস্বরূপ তাদের শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে।
“মধ্য প্রাচ্যের ঘটনাগুলি পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে উদ্বেগ থেকে শুরু করে আমাদের রাস্তায় বিক্ষোভ, উগ্রপন্থী সন্ত্রাসের হুমকিসহ বিরোধীতা বৃদ্ধিতে আমাদের জাতীয় স্বার্থের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “একটি গুরুতর ও দায়িত্বশীল সরকার এই গোষ্ঠীটি আমাদের দেশে যে ঝুঁকি নিয়ে আসে তার বিষয়ে কখনই আপস করবে না।”
মিঃ সিমকক্স প্যালেস্টাইনপন্থী কর্মী এবং পরিবেশবাদী উদ্যোগীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংযোগ সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “পরিবেশবাদী কারণগুলির আদর্শিক সংমিশ্রণ এবং প্যালেস্তিনিপন্থী আন্দোলন দূর-বাম সক্রিয়তার একটি আকর্ষণীয় বিবর্তন উপস্থাপন করে।
“উদাহরণস্বরূপ, জাস্ট স্টপ অয়েল অফ-শ্যুট যুব চাহিদা (ওয়াইডি) প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ফিলিস্তিনি ইস্যুতে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ওয়াইডি ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পাশাপাশি পদযাত্রা করেছে এবং দুজনই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভাঙচুরের জন্য একসাথে কাজ করেছে।
“ইস্রায়েলি আর্মস কারখানায় একটি ইকো অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ, বিলুপ্তির বিদ্রোহের আগে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পাশাপাশি কাজ করেছিল।”
ব্রিটিশ ইহুদিদের ডেপুটিস বোর্ড একই তদন্তে বলেছিল: “যুক্তরাজ্যে আমরা প্যালেস্টাইন অ্যাকশন-এর মতো চূড়ান্ত জায়নিবাদী মতাদর্শের দ্বারা জড়িত র্যাডিক্যাল গ্রুপগুলিকে দেখেছি, কেবল যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের সাথে যুক্ত সম্পত্তি নয়, ব্রিটিশ ইহুদিদের সাথে সংযুক্ত সম্পত্তি নয়।
“ব্রিটিশ ইহুদিদের কাছে এটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয় যে চরমপন্থী বিরোধী মতাদর্শের প্রচার, ভাষা হুমকিস্বরূপ ভাষা এবং সহিংসতার জন্য বিমূর্ত উস্কানি ব্যক্তিদের উগ্রপন্থী করতে পারে এবং যুক্তরাজ্যের ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কাজ করতে পারে।”
সিএসটি -র একজন মুখপাত্র রবিবার এক্সপ্রেসকে বলেছেন: “সন্ত্রাসবাদ শূন্যতায় উত্থিত হয় না, এটি চাওয়া এবং টিকিয়ে রাখা হয় যাচাই করা চরমপন্থার বিস্তৃত বাস্তুতন্ত্র দ্বারা।
“October ই অক্টোবর হামলার পর থেকে ইহুদি-বিরোধী বিদ্বেষের অভূতপূর্ব স্পাইকটি গভীরভাবে উদ্বেগজনক এবং আমরা যেমন ওয়াশিংটন ডিসি এবং কলোরাডোর বোল্ডার-এর আক্রমণে দেখেছি, এটি ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদ তৈরি করছে।
“এই সর্বশেষ সতর্কতাটি কেবল সিএসটি কয়েক মাস ধরে কী বলছে তা নিশ্চিত করে এবং কারণেই ইহুদি সম্প্রদায় জুড়ে এই ধরনের কঠোর সুরক্ষা রয়েছে।”
স্যার কেয়ার মঙ্গলবার বলেছেন, ইস্রায়েল গাজায় মানবিক সংকট অবসান করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং যুদ্ধবিরতি করার প্রতিশ্রুতি সহ কিছু শর্তে রাজি না হলে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির আগে প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দেবে।
তবে হামাসের জিম্মিদের হৃদয়গ্রাহী আত্মীয়রা প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছিলেন যে তিনি এখনও বন্দী থাকা লোকদের অন্ধকূপে “পচা” করতে রেখে যাচ্ছেন।
আয়েলেট স্বাতিতজকি, যার মা তার দুই ভাইকে হত্যা করার পরে জিম্মি করে রাখা হয়েছিল, তিনি পররাষ্ট্র দফতরের কূটনীতিকদের বলেছিলেন, “এটি আমার দুই ভাই হত্যার জন্য হামাসের জন্য একটি পুরষ্কার”।
শুক্রবার পরিবারগুলি স্যার কেয়ারকে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।
একটি আবেগময় বিবৃতিতে, তাদের আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার রাতে একটি বৈঠকের পরে ঘোষণা করেছিলেন: “পরিবারগুলি কিছুটা আশা করেছিল যে নীতিটি তাদের আশঙ্কা অনুসারে হতে পারে না, এবং যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি সম্পর্কে শর্ত আরোপ করতে বেছে নিয়েছিল, এই শর্তগুলি হামাসের উপরও থাকবে, অন্যথায় তারা মূলত জিম্মি গ্রহণ সহ যুদ্ধাপরাধের অব্যাহত রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হবে, এবং এই পথটি অব্যাহত রাখার জন্য উত্সাহিত করা হবে।
“এই মুহুর্তে আমরা স্পষ্টতা অর্জনের আশা করেছিলাম।
“বৈঠক থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে সরকারের নীতি জিম্মিদের সহায়তা করবে না এবং এমনকি তাদের ক্ষতি করতে পারে।
“আমরা এটিকে হালকাভাবে বলি না, তবে বৈঠকে এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্তগুলি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ‘রাউন্ডে’ মূল্যায়ন করা হবে, স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, জিম্মিদের মুক্তি বা অন্যথায় এই বিবেচনায় কোনও অংশ না খেলবে।
“অন্য কথায়, যুক্তরাজ্য অনুসরণ করছে এবং পরিবারগুলির সম্পর্কে যে ‘শান্তির জন্য দৃষ্টিভঙ্গি’ এবং পরিবারগুলি অনেক কিছু শুনেছিল, তা আমাদের ক্লায়েন্টদের পরিবারের সদস্যদের হামাস ডানজনে পচে যাওয়া অব্যাহত রাখতে পারে।
“আয়েলেট স্বাতিতজকি হিসাবে, যার দুই ব্রিটিশ নাগরিক ভাই নাদব (বন্দী অবস্থায় জিম্মি খুন হয়েছিল) এবং আরওআই পপ্পলওয়েল (যিনি October অক্টোবর খুন হয়েছিলেন) এবং যার মা চানা পেরিকে জিম্মি করা হয়েছিল, সভায় বলেছিলেন:” এটি আমার দুই ভাইয়ের হত্যার জন্য হামাসের জন্য একটি পুরষ্কার “।
তবে পারমাণবিক ইরানের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ক্যাম্পেইন গ্রুপটি মন্ত্রীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে পশ্চিমা জুড়ে হামাস কমান্ডারদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান হুমকির ফলে ইরান থেকে উদ্ভূত অর্কেস্ট্রেটেড কৌশলের অংশ হতে পারে।
তারা তদন্তে বলেছিল: “আইআরজিসি বিশ্বব্যাপী এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে এর সন্ত্রাসবাদ কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র করেছে।
“এই উত্সাহটি তিনটি আন্তঃসংযুক্ত ফর্মগুলিতে প্রকাশিত হয়: প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদী অভিযান, অনুমোদিত গ্রুপগুলির মাধ্যমে প্রক্সি যুদ্ধ এবং স্বজাতীয় ইসলামপন্থী চরমপন্থীদের চাষের লক্ষ্যে উগ্রপন্থী প্রচেষ্টা।
“আইআরজিসি সক্রিয়ভাবে যুক্তরাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী এবং শিয়া ইসলামপন্থী চরমপন্থী মতাদর্শকে প্রচার করে।
“দাতব্য সংস্থা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মসজিদ এবং ছাত্র সংস্থার একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আইআরজিসি শিয়া ইসলামপন্থী চরমপন্থী আখ্যানকে ছড়িয়ে দেয় যা সহিংসতা, বিরোধীতা এবং বিরোধী বিরোধী মনোভাবকে গৌরব করে।
“আইআরজিসির উগ্রপন্থী প্রচেষ্টা আইএসআইএস এবং আল-কায়েদার লোকদের প্রতিচ্ছবি করে, ইসলামপন্থী চরমপন্থী প্রচার প্রচার করে সন্ত্রাস-সম্পর্কিত অভিযানের জন্য পাশ্চাত্য নাগরিকদের নিয়োগ এবং মসজিদ, দাতব্য সংস্থা এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের আদর্শকে প্রচার করার জন্য।
“এই প্রচেষ্টাগুলির লক্ষ্য ইরান সরকার এবং এর বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অনুগত ইসলামপন্থী চরমপন্থীদের একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা, যা হোমগ্রাউন র্যাডিক্যালাইজেশনে অবদান রাখে যা যুক্তরাজ্যের সুরক্ষা এবং সামাজিক সংহতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
“যুক্তরাজ্যে আইআরজিসির সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি হ’ল একটি বহুমুখী হুমকি যা সরাসরি আক্রমণ, প্রক্সি সহিংসতা এবং আদর্শিক উগ্রীকরণকে মিশ্রিত করে।”