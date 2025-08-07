কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী ও প্রতিভা পরিচালক ছিলেন 48

প্রতিভা ব্যবস্থাপক এবং কেলি ক্লার্কসনের প্রাক্তন স্বামী ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন। তিনি 48 বছর বয়সী।
ব্ল্যাকস্টকের পরিবার নিশ্চিত করেছে যে তিনি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছেন।
পরিবারের জন্য এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এটি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক মারা গেছেন এমন সংবাদটি ভাগ করে নিই।” সময়সীমা। “ব্র্যান্ডন সাহসিকতার সাথে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মারা গিয়েছিলেন এবং পরিবার দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। আমরা আপনার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই খুব কঠিন সময়ে প্রত্যেককে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বলি।”
ক্লার্কসন তার অসুস্থতার মাঝে তার পরিবারের সাথে থাকার জন্য তার লাস ভেগাসের আবাস স্থগিত করার কয়েক ঘন্টা পরে ব্ল্যাকস্টকের মৃত্যুর সংবাদ আসে।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার লাস ভেগাসে আগস্ট স্টুডিও সেশনের বাকি অংশগুলি স্থগিত করা দরকার,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
ক্লার্কসন যোগ করেছেন, “আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখি, এই গত বছর, আমার বাচ্চাদের বাবা অসুস্থ ছিলেন এবং এই মুহুর্তে, তাদের জন্য আমার পুরোপুরি উপস্থিত থাকা দরকার,” ক্লার্কসন যোগ করেছেন। “যারা শোগুলিতে টিকিট কিনেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমি আপনার অনুগ্রহ, দয়া এবং বোঝার প্রশংসা করি।”
ক্লার্কসনের সাথে ব্ল্যাকস্টকের দুটি সন্তান ছিল। আগের বিবাহ থেকেও তার দুটি সন্তান ছিল এবং তার বড় কন্যা তার ছেলের জন্ম দেওয়ার পরে ২০২২ সালে দাদা হয়েছিলেন।
ব্ল্যাকস্টকের প্রাক্তন সৎ মা রেবা ম্যাকেন্টার তার বাবা নারভেল ব্ল্যাকস্টকের সাথে আগে বিয়ে করেছিলেন।
ব্ল্যাকস্টককে প্রথম মরসুমে নির্বাহী নির্মাতা হিসাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল কেলি ক্লার্কসন শো। টিভি বিশেষের জন্যও তাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল, ব্লেক শেল্টন লাইভ: এটি আজ রাতের কথা।