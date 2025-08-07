কেলি ক্লার্কসন প্রাক্তন ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টককে প্রকাশ করার সময় ভেগাস রেসিডেন্সি স্থগিত করেছেন ‘অসুস্থ’

কেলি ক্লার্কসন
ভেগাস রেসিডেন্সি স্থগিত
প্রকাশিত
কেলি ক্লার্কসন তার আগস্ট লাস ভেগাসের আবাসের তারিখগুলি স্থগিত করেছে … তার “স্টুডিও সেশনস” এর উদ্বোধনী রাতটি বাতিল করার কয়েক সপ্তাহ পরে।
গায়ক বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন সংবাদটি ভাঙার জন্য … তার প্রাক্তন প্রকাশ করে ব্র্যান্ডন ব্ল্যাকস্টক অসুস্থ এবং তাদের বাচ্চাদের সাথে থাকতে তার সময় নেওয়া দরকার, নদী10, এবং রেমিংটন8।
তিনি ভক্তদের বলেছিলেন যে তিনি “শোতে টিকিট কিনেছেন এমন প্রত্যেকের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত” এবং তিনি তাদের “অনুগ্রহ, দয়া এবং বোঝার” প্রশংসা করেছেন।
ব্র্যান্ডন কী নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তা প্রকাশ করার সময়, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এটি দীর্ঘায়িত অসুস্থতা বলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি গত বছর “অসুস্থ ছিলেন।”
টিএমজেড টেলিভিশন প্রযোজক এবং ট্যালেন্ট ম্যানেজারের কোম্পানির কাছে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছেছে … এ পর্যন্ত, কোনও শব্দ ফিরে নেই।
আপনি মনে করতে পারেন … কেলি জুলাইয়ের প্রথম দিকে যখন তিনি ভক্তদের হতবাক করেছিলেন উদ্বোধনী রাত বাতিল এটি শুরু হওয়ার 2 ঘন্টা আগে “স্টুডিও সেশনস” এর।
তিনি বলেছিলেন যে রিহার্সালগুলি তার কণ্ঠে “একটি টোল” নিয়েছিল এবং বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল যাতে তার শ্রোতারা “নিখুঁত” শো অনুভব করতে পারে।
সে তার আবাস খোলা ১১ ই জুলাই সিজারস -এ কলসিয়ামে – আত্মপ্রকাশের এক সপ্তাহ পরে।
“ব্রেকওয়ে” হিটমেকারের মূলত 15 নভেম্বর অবধি পারফরম্যান্স নির্ধারিত ছিল, তবে লাইভেশন শো কনসার্টগুলি জুলাই এবং 2026 সালের আগস্টে পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে।