কেলি ক্লার্কসন প্রাক্তন জড়িত পারিবারিক জরুরী কারণে লাস ভেগাস দেখায়

কেলি ক্লার্কসন তার লাস ভেগাস রেসিডেন্সি থেকে অতিরিক্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করেছেন।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাকে লাস ভেগাসে আগস্ট স্টুডিও সেশনের বাকি অংশগুলি স্থগিত করা দরকার,” দ্য “যেহেতু ইউ এসেছেন” গায়ক বুধবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশন দিয়েছেন। “যদিও আমি সাধারণত আমার ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখি, এই গত বছর, আমার বাচ্চাদের বাবা [ex-husband Brandon Blackstock] অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এই মুহুর্তে, তাদের জন্য আমার পুরোপুরি উপস্থিত থাকা দরকার “”
কেলি ক্লার্কসন লাস ভেগাস রেসিডেন্সি খোলার রাতের কয়েক ঘন্টা আগে স্থগিত করেছেন
“শোগুলিতে টিকিট কিনেছেন এমন প্রত্যেকের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমি আপনার অনুগ্রহ, দয়া এবং বোঝার প্রশংসা করি,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন।
ক্লার্কসনের প্রতিনিধিরা তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
গত মাসে, ক্লার্কসন তার রেসিডেন্সি শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে উদ্বোধন স্থগিত করেছিলেন।
“কেলি ক্লার্কসন: স্টুডিও সেশনস – দ্য লাস ভেগাস রেসিডেন্সি,” যা ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, মূলত 4 জুলাই সিজারস প্যালেসে কলসিয়ামে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল। 15 নভেম্বরের মধ্যে 18 টি পারফরম্যান্স নির্ধারিত ছিল।
তার মঞ্চে আঘাত হানার কয়েক ঘন্টা আগে গায়ক ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার কণ্ঠস্বর রক্ষার প্রয়াসে শোটি স্থগিত করবেন।
“আমরা স্টুডিও সেশনগুলিকে আমার অবিশ্বাস্য ভক্তদের সাথে এবং আমার অবিশ্বাস্য ভক্তদের সাথে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা তৈরি করতে 24/7 কাজ করছি,” 43 বছর বয়সী লিখেছেন। “আমি কৃতজ্ঞতার বাইরে যে আপনি সর্বদা আমার জন্য উপস্থিত হন এবং আমি আজ রাতে এবং আগামীকাল সিজারস -এ উদ্বোধন স্থগিত করতে পেরে বিধ্বস্ত।
ক্লার্কসন শেয়ার করেছেন, “প্রস্তুতি এবং রিহার্সালগুলি আমার কণ্ঠে একটি প্রভাব ফেলেছে।” “আমি শোগুলি আপনার সকলের জন্য নিখুঁত হতে চাই এবং আমাকে গুরুতর ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা দরকার তাই আমি এই সপ্তাহান্তে এবং পরের সপ্তাহে বিশ্রাম নিতে নিচ্ছি যাতে আপনার সকলের প্রাপ্য যা আমরা সরবরাহ করতে পারি।
“শোটি সত্যই অবিশ্বাস্য,” ক্লার্কসন আরও বলেছিলেন। “সংগীতশিল্পী এবং গায়করা অসামান্য, এবং আমি চাই যে আমাদের সবাই শক্তিশালী শুরু করুক। আমি পরের সপ্তাহান্তে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে পারি না এবং আমরা কী নিয়ে কাজ করছি তা আপনাকে দেখাতে পারি না।”
মার্চ মাসে, “যেহেতু আপনি চলে গেছেন” গানের অভিনেত্রী তার এক হাজারতম পর্বের সাথে একটি বড় মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন “দ্য কেলি ক্লার্কসন শো” এর।
একই মাসে, ক্লার্কসন প্রায় দুই সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সেলিব্রিটি অতিথি হোস্ট হিসাবে অভিনয় করেছিলেন। পরের দিন অন্য অতিথি হোস্টকে তার জায়গা নেওয়ার জন্য তিনি 18 মার্চ ফিরে এসেছিলেন। তিনি 20 মার্চ পর্বের জন্য ফিরে এসেছিলেন।
ক্লার্কসনের এক হাজারতম পর্বটি এসেছিল যখন তিনি কয়েক বছর ধরে অশান্তি সহ্য করার পরে, একটি উচ্চ প্রচারিত বিবাহবিচ্ছেদ নেভিগেট ব্ল্যাকস্টক থেকে। 2022 সালে বিবাহবিচ্ছেদ নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং ক্লার্কসন তাদের দুই সন্তান, রিভার এবং রেমিংটনের প্রাথমিক শারীরিক হেফাজত পেয়েছিলেন।
এই গল্পটি বিকাশ করছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের স্টেফানি জিয়াং-পোনন এই পোস্টে অবদান রেখেছিলেন।