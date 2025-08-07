কেলি রাদারফোর্ড তার স্টাইলটি ‘গসিপ গার্লস’ লিলি ভ্যান ডের উডসেনের সাথে তুলনা করে এবং সেট থেকে যা নিয়েছিলেন তা ছড়িয়ে দেয়

আরে আপার ইস্ট সিডারস – এবং এর বাইরেও! কেলি রাদারফোর্ড তার শীর্ষ স্টাইলটি অবশ্যই ভাগ করে নেওয়ার জন্য ইটি নিয়ে বসেছিলেন-এবং ঠিক কীভাবে তিনি চ্যানেলগুলি গসিপ গার্ল এর লিলি ভ্যান ডার উডসেন।
তার সেরা আত্মার মতো অনুভব করা – এই পোশাকটি নির্বিশেষে – 56, অভিনেত্রী কম দিয়ে শুরু হয় আরও সুস্থতার পদ্ধতির।
“আপনি সর্বাধিক সুন্দর পোশাকটি পরতে পারেন, তবে আপনি যখন অভ্যন্তরীণ থেকে স্বাস্থ্যকর এবং প্রাণবন্ত বোধ করেন, এটি দেখায় That সেই অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা জীবনকে যে কোনও চেহারা নিয়ে আসে-এটি দুর্দান্ত কাশ্মির বা একটি সাধারণ টি-শার্ট এবং জিন্স হোক না কেন,” তিনি শেয়ার করেন।
তার চারপাশে আভাটির জন্য, উদ্যোক্তা নির্ভর করে বায়োসিলের ভেগান সূত্র কোলাজেন, কেরাটিন এবং ইলাস্টিনকে বাড়াতে – তাকে প্রচুর লক, একটি মসৃণ বর্ণ এবং একটি স্থিতিস্থাপক ম্যানিকিউর বজায় রাখতে সহায়তা করে।
“যখন আমি আমার সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী বোধ করি, যখন সমস্ত কিছু অনায়াসে দেখায় এবং অনুভব করে My আমার চুলগুলি আমরা একটি নরম, প্রাকৃতিক তরঙ্গ সহকারে ভালবাসি that
একবার তার সৌন্দর্যের রুটিনটি স্থানে থাকলে, মডেল – যিনি সর্বদা ইনস্টাগ্রামে চিক্টেস্ট লিফট মিরর সেলফিগুলি ভাগ করে নিচ্ছেন – তার থেকে বেছে নেওয়ার জন্য ট্রেন্ডি প্রয়োজনীয়তার কোনও ঘাটতি নেই।
“আমি লিনেনের পোশাকগুলি ভালবাসি, এবং আমি একটি কারিগর রোমান্টিক অনুভূতির সাথে কিছু পছন্দ করি-সূক্ষ্ম সূচিকর্ম, বড় আকারের সানগ্লাস, খড়ের টুপি, ব্যাগ এবং একটি দুর্দান্ত স্যান্ডেল। একটি আধুনিক মোড়ের সাথে কালজয়ী টুকরা আমার গ্রীষ্মের জন্য যেতে থাকে,” তিনি নোট করেন।
এবং যখন এটি আইকনিক স্ট্যাপলসের কথা আসে তখন রাদারফোর্ডের এখনও একটি একক আইটেম থাকে যা সে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল গসিপ গার্ল সেট।
“আমি কেবল একটি আংটি নিয়েছি,” তারকা প্রকাশ করেছেন। “আমি যদি পোশাক পরে থাকি তবে আমি চরিত্রটির মতো অনুভব করতাম।”
তিনি যখন ভ্যান ডার উডসেনের বেশিরভাগ কক্ষকে পিছনে ফেলেছেন, তখন রাদারফোর্ড স্বীকার করেছেন যে ভূমিকাটি আজ তার নিজস্ব ফ্যাশন বাছাইকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।
“লিলি বাজানো এমন আনন্দ ছিল, এবং আমি তার পোশাকটি পছন্দ করতাম। তার স্টাইলের এই কমনীয়তা এবং কাঠামো ছিল যা আমি পছন্দ করি। আমি বাস্তব জীবনে লিলির চেয়ে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যময়, তবে আমি এখনও একটি সুন্দর, উপযুক্ত কোট, স্যুট এবং আনুষাঙ্গিক পছন্দ করি।”
সম্পর্কিত সামগ্রী: