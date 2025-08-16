You are Here
কে-পপ ব্যান্ডটি “মহাকাব্য ওয়েম্বলি ড্রিম” তৈরি করুন সত্য
মার্ক সেভেজ

সংগীত সংবাদদাতা

লাইভ নেশন ব্ল্যাকপিংক তাদের ডেডলাইন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে একটি কনসার্টের সময় পোজ দেয়লাইভ নেশন

ব্ল্যাকপিংক হ’ল প্রথম কে-পপ গার্ল ব্যান্ড যা এক মিলিয়ন অ্যালবাম বিক্রি করে এবং ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের শিরোনামে প্রথম।

দক্ষিণ কোরিয়ার পপ ব্যান্ড ব্ল্যাকপিংক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আড়াই ঘন্টা আওয়ার শোতে দাঙ্গা করে বিশ্বের বৃহত্তম মেয়ে গ্রুপ হিসাবে তাদের অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করেছে।

জিসু, জেনি, রোজি এবং লিসা সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এই চৌকোটি মাইকেল জ্যাকসন, টেলর সুইফট, বিটিএস এবং ওসিসের পদক্ষেপে অনুসরণ করে ভেন্যুটি শিরোনামে প্রথম কে-পপ গার্ল ব্যান্ড হয়ে উঠেছে।

তারা তাদের বোনের বন্ডকে হাইলাইট করার সময় একটি উচ্চ-ভোল্টেজ সেট, প্ররোচিত হুক এবং খাস্তা কোরিওগ্রাফিতে পূর্ণ, ভক্তদের পুরস্কৃত করেছিল।

“ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এখানে পারফর্ম করা কত নিখুঁত সম্মান,” লিসা বলেছিলেন,, 000০,০০০-শক্তিশালী দর্শকদের কাছে কনসার্টটি উত্সর্গ করেছিলেন। “আমরা আপনারা সবাইকে (এর জন্য) দোলনা এবং এটি সম্ভব করে তুলতে একেবারে বিস্মিত হয়েছি” “

“এটি একটি মহাকাব্য স্বপ্ন,” তার ব্যান্ডমেট জেনি যোগ করেছেন। “এবং এটি এখনও কিছুটা অবাস্তব বোধ করে।”

রোজ উপসংহারে বলেছিলেন, “আমরা এখানে শেষবারের মতো (লন্ডনে) উন্মাদ ছিল তবে এটি পুরো অন্য স্তর ছিল।”

“আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ যে আপনি ছেলেরা চারপাশে আটকে গিয়ে আমাদের সমর্থন করেছেন।”

গানের জাম্পের জন্য একটি প্রচারমূলক ফটোতে ওয়াইজি বিনোদন ব্ল্যাকপিংকওয়াইজি বিনোদন

ব্যান্ডটি সম্প্রতি তাদের রাভ-স্বাদযুক্ত প্রত্যাবর্তন একক, জাম্প প্রকাশ করেছে

শোটি ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে দুটি রাতের প্রথম ছিল, ব্যান্ডের ডেডলাইন ট্যুরের ইউরোপীয় লেগটি গুটিয়ে রেখেছিল, যা তাদের বিশ্বব্যাপী 16 টি শহরে 31 তারিখ খেলবে।

ট্রেকটি গত মাসে সিওলে শুরু হয়েছিল, বুদ্ধিমানভাবে একটি নতুন একক, জাম্পের সাথে এসেছিল – যা একদিনে সর্বাধিক দেখা ভিডিওর জন্য ইউটিউবে একটি নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছিল, 26 মিলিয়ন ভিউ সহ।

রান শেষে, ব্যান্ডটি একটি মহিলা গ্রুপ দ্বারা সর্বাধিক উপার্জনকারী সফরের জন্য তাদের নিজস্ব রেকর্ডটি ভেঙে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা এর আগে 2022-2023 জন্মগ্রহণকারী পিঙ্ক ওয়ার্ল্ড ট্যুরের সময় স্পাইস গার্লস থেকে এই শিরোনামটি ছিনিয়ে নিয়েছিল।

কিলার কোরিওগ্রাফি

লন্ডন শোটি লেজার লাইট এবং পাইরোটেকনিক্সের জ্বলজ্বলে খোলা হয়েছিল, তিনটি পেশী-ফ্লেক্সিং পপ সংগীত সহ একের পর এক: এই প্রেমকে মেরে ফেলুন, কীভাবে আপনি পছন্দ করেন এবং গোলাপী বিষ।

স্টেডিয়াম সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী সঙ্গে wash ছিলশ্রোতারা যখন তাদের পায়ে উড়েছিল এবং লাইটস্টিকগুলি দোলা দিয়েছিল যা সময়মতো ধাক্কা মারার সাথে ঝাঁকুনি দেয়।

মঞ্চে, নাচের চালগুলি জটিল এবং সুনির্দিষ্ট ছিল। ব্ল্যাকপিংক গঠনে রেখাযুক্ত, প্রতিটি সদস্য 16-লিম্বেড পপ কলসাসের মতো পুনঃনির্মাণের আগে একটি ভোকাল লাইন নিয়েছিল বলে খোসা ছাড়িয়ে।

আগুনের সাথে খেলার সময়, মঞ্চের পিছনের বিশাল ভিডিও প্রাচীরটি চারটিতে বিভক্ত হয়ে চারটিতে বিভক্ত হয়ে সমস্ত সদস্যের জন্য ক্লোজ-আপের অনুমতি দেয়, প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ক্যামেরা অনুসরণ করে, কারণ তারা প্রথমবারের মতো বৃত্তাকার ক্যাটওয়াকের চারপাশে নাচেছিল।

এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে (প্যাগানিনির দ্বিতীয় বেহালা কনসার্টো, লা ক্যাম্পেনেলার একটি নমুনা দিয়ে সম্পূর্ণ), কিলার কোরিওগ্রাফি কয়েকশত হার্ডকোর ভক্তদের দ্বারা নির্বিঘ্নে মিরর করে।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মঞ্চে ব্ল্যাকপিংক

উদ্ভাবনী মঞ্চায়ন ভক্তদের তাদের প্রিয় সদস্যকে ফোকাস করার অনুমতি দেয়, প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ফলো-ক্যাম গ্রহণ করে

ব্ল্যাকপিংক সর্বশেষ লন্ডনে খেলেছে মাত্র দু’বছর পরেও সময়সীমা পুনর্মিলন সফর হিসাবে বিল করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সময়ে, ব্যান্ড আছে দক্ষিণ কোরিয়ার এজেন্সি ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্টের সাথে একটি নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে (রিপোর্টে 2023 এর সবচেয়ে লাভজনক রেকর্ড চুক্তি), কিং চার্লসের কাছ থেকে সম্মানসূচক এমবিইএস পেয়েছেনএবং একক প্রচেষ্টা অনুসরণ করে এক বছর ব্যয় করেছেন।

রোজ গ্লোবাল স্ম্যাশ অ্যাপের জন্য ব্রুনো মার্সের সাথে জুটি বেঁধে লিসা হোয়াইট লোটাসে অভিনয় করেছিলেন, জেনি তার স্ব-রেফারেনশিয়াল ক্লাবের হিটের জন্য জেনি ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং জিসু কে-ড্রামা স্নোড্রপে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ফলস্বরূপ, ট্যুরটি গ্রুপ এবং একক বিভাগগুলির মধ্যে বিকল্প হিসাবে – ব্রিটিশ পপ তারকা এফকেএ ডুইগস কোনও কারণে কোনও কারণে ব্যাকস্টেজ প্রিলিউড রোজের সেট চলাকালীন একটি স্কোন খাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ক্যামিও তৈরি করে।

তবে যদি ভক্তরা আশঙ্কা করে যে সময়টি পৃথকভাবে ব্যান্ডটিকে দুর্বল করে দেবে তবে এই সফর তাদের ভুল প্রমাণ করছে।

যদি কিছু হয় তবে গায়কদের ব্যক্তিত্বগুলি এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা তাদের ডানা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

লিসা হলেন রাবিল-রিউজিং রক স্টার, ব্ল্যাকপিংকের স্বাক্ষর মনোভাবের জন্য দায়ী, যা তিনি ক্যামেরায় কয়েকটি ভাল-সময়যুক্ত উইঙ্কস দিয়ে আন্ডারকুট করেন।

নিউজিল্যান্ড-বংশোদ্ভূত রোজ হলেন চিয়ারলিডার, বেশিরভাগ অন-স্টেজ চ্যাট পরিচালনা করছেন, যখন টেলর সুইফট হওয়ার জন্য গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি আশ্রয় করছেন, তার একক সেট চলাকালীন তিনি যে আধা-অ্যাকোস্টিক ব্যালডগুলি বেল্ট করে তা বিচার করে।

জেনি আপনার শীতল বড় বোন হতে পারে, সমস্ত গা dark ় সানগ্লাস এবং চামড়ার জ্যাকেট হতে পারে, যখন সে তার কোরিওগ্রাফি একটি পেস্কি হাউস ফ্লাইয়ের মতো দূরে সরিয়ে দেয়।

জিসু, ইতিমধ্যে, সর্বাধিক সংরক্ষিত সদস্য, মূল্যবান কয়েকটি শব্দ বলছে তবে উচ্চ নোট এবং কৌশলযুক্ত ভোকাল লাইনের সিংহের অংশ নিয়েছে।

সমস্ত সেরা মেয়ে গোষ্ঠীর মতো, প্রতিটি অনুরাগী কে -পপ পার্লেন্সে একটি প্রিয় – বা পক্ষপাতিত্ব বেছে নিতে পারে – যারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সাথে একত্রিত হয়।

সুতরাং প্রতিটি একক সেটটিতে একটি স্ট্যান্ড-আউট মুহুর্ত রয়েছে (যেমন জেনি এত গতিশীল এটি একটি ছোট শহরকে শক্তিশালী করতে পারে; এবং রোজের অ্যাপ্টটি স্টেডিয়াম আকারের সিঙ্গলংয়ের জন্য নির্মিত হয়), তারা যখন “ওয়ান ট্রু 4” হিসাবে একসাথে আসে তখন ব্ল্যাকপিংকটি সত্যই জ্বলজ্বল করে।

সমস্ত গ্যাস, কোনও ব্রেক নেই“যেমন তারা এটিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের একক হিসাবে রেখেছিল।

ডেডলাইন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে ব্ল্যাকপিংক ব্যাকস্টেজের জিসু / ইনস্টাগ্রামের খালি ছবিজিসু / ইনস্টাগ্রাম

জিসু তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় ট্যুরের পর্দার আড়াল থেকে খাঁটি ছবি পোস্ট করছেন

হুইসেল এবং ডিডিইউ-ডু-ডিডিইউ-ডু এর মতো প্রারম্ভিক হিটগুলি একই শক্তি দিয়ে চিকিত্সা করা হয় এবং লাভসিক গার্লসের মতো সাম্প্রতিক প্রিয় হিসাবে ফোকাস করে।

সোনার ব্যালে ব্যারে গানটি শেষ করার আগে চার গায়িকা ছবির ফ্রেমের বাইরে এবং বাইরে ভাসমান সহ রাতের কয়েকটি সেরা মঞ্চায়ণ রয়েছে; যদিও চিরকালের জন্য একজন যুবক তাদের বন্ধুত্বের জন্য স্তবকের মতো অনুভব করে।

ব্যান্ডের রসায়নটি বিশেষত স্পষ্টতই স্পষ্টতই কী করতে হবে তা জানে না, কারণ লিসা এবং রোস ইচ্ছাকৃতভাবে ক্যাটওয়াকটিতে একে অপরের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গিগলসের ফিটের মধ্যে ধসে পড়ে।

গানটি শেষ হয়ে গেলে, ব্যান্ডটি বেশ কয়েক মিনিট বিশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভিড়কে লিবিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যয় করে যখন রোজ একটি ভুল জুতো বেঁধে রাখতে লড়াই করে।

তারপরে, জাম্পের পুনঃনির্মাণের সময় (অবশ্যই গ্রীষ্মের গানের প্রতিযোগী?) ব্যান্ডটি তাদের নির্ধারিত নৃত্যের চালগুলি খনন করে এবং তাদের মাথা পিছনে পিছনে টস করে যেমন তারা ওয়েনের বিশ্ব প্যারোডি রয়েছে।

এবং যখন রোজ জিসুকে রাতে তার রায় চেয়েছিল, তখন ব্ল্যাকপিংকের সবচেয়ে রেটিকেন্ট সদস্য কেবল তার থাম্বগুলি ধরে রাখে।

দুই থাম্বস আপ? এটি বিশাল! “তার ব্যান্ডমেটরা হেসে – তারপরে আলিঙ্গনের জন্য একসাথে চেপে ধরুন, তাদের আটটি থাম্বগুলি আকাশের দিকে উঠল।

এই মুহুর্তে, ব্ল্যাকপিংক প্রতিশ্রুতি দেয় এটি কেবল একটি প্রত্যাবর্তনের চেয়ে বেশি। এটি একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু।

ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট ব্ল্যাকপিংকটি তাদের ডেডলাইন ওয়ার্ল্ড ট্যুরে একটি কনসার্ট খেললে কনফেটিতে বর্ষণ করা হয়ওয়াইজি বিনোদন

এই সফরটি পরের বছর হংকংয়ে শেষ হবে

সেটলিস্ট

  • এই ভালবাসা হত্যা
  • গোলাপী বিষ
  • আপনি কিভাবে পছন্দ
  • আগুনের সাথে খেলছি
  • বন্ধ
  • ভূমিকম্প (জিসো)
  • আপনার ভালবাসা (জিসু)
  • বজ্র (লিসা)
  • লাইফস্টাইল (লিসা)
  • রকস্টার (লিসা)
  • বেশ সেভেজ
  • কি করতে হবে না
  • হুইসেল
  • থাকুন
  • প্রেমিক মেয়েরা
  • হ্যান্ডেলবারস (জেনি)
  • আইই (জেনি) এর সাথে
  • জেনি (জেনি) এর মতো
  • সারা রাত নাচ (রোজ)
  • শেষ অবধি বিষাক্ত (রোজ)
  • এপিটি (রোজ)
  • লাফ
  • বোম্বায়াহ
  • ডিডিইউ-টু-টু-টু
  • যেন এটি আপনার শেষ
  • চিরকাল তরুণ

এনকোর:

  • লাফ (পুনরায় প্রকাশ)
  • হ্যাঁ হ্যাঁ
  • লাথি

