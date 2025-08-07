কে 1 জড়িত এফএএন প্রোব বিমানবন্দর ঘটনা

ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নাইজেরিয়ার (এফএএএন) মঙ্গলবারের এই ঘটনাকে ন্যানমদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আবুজাতে সম্বোধন করেছে, একজন সংগীতশিল্পী এবং একটি ভ্যালিজেট পাইলট জড়িত।
এটি বুধবার এক বিবৃতিতে রয়েছে যা জনসাধারণের বিষয়ক ও গ্রাহক সুরক্ষার পরিচালক মিসেস ওবিয়াগেলি ওরাহ।
ওরা নিশ্চিত করেছেন যে কিং ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল, যা কে 1 ডি আলটিমেট নামেও পরিচিত, তিনি বোর্ডের সকালের ফ্লাইট ভিকে 201 লোগোসের কারণে ছিলেন।
তিনি বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলি এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভিএসইসি) এবং ফ্লাইট ক্যাপ্টেন থেকে বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও সংগীতশিল্পী বোর্ডে একটি অজ্ঞাত তরল বহন করার চেষ্টা করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে নাইজেরিয়ার সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি প্রোগ্রাম এবং আইসিএও আনেক্স 17 সহ আন্তর্জাতিক মানের অধীনে, 100 মিলিএল এর উপরে তরলগুলি ঘোষণা করতে হবে এবং চিকিত্সাগতভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।
যাত্রীকে অবহিত করা হয়েছিল তবে তা নিয়ন্ত্রণটি মেনে চলতে অস্বীকার করা হয়েছিল।
“বোর্ডিং অব্যাহত থাকায় একজন এয়ারলাইন সুরক্ষা কর্মকর্তা যাত্রীকে স্পষ্টতার জন্য একপাশে পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন।
ওরা জানিয়েছেন যে যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে তরলটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং poured েলে দিয়েছিলেন – পরে অ্যালকোহল হিসাবে নিশ্চিত হন – অফিসারকে।
তিনি বলেছিলেন যে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন হস্তক্ষেপ করেছিলেন তবে প্রতিরোধের মুখোমুখি হন এবং পরে বোর্ডিং শেষ হয়ে গেলে বিমানের দরজাটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
এরপরে যাত্রী বিমানের সামনের দিকে চলে যায় এবং বারবার নির্দেশনা সত্ত্বেও অঞ্চলটি খালি করতে অস্বীকার করে।
ওরা জানান, শেষ পর্যন্ত তদন্তের জন্য সংগীতজ্ঞকে অ্যাভসেকের অপরাধ ইউনিট দ্বারা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
“ফ্যান সমস্ত যাত্রী, ক্রু এবং বিমানবন্দর কর্মীদের সুরক্ষা এবং সুরক্ষার প্রতি দৃ firm ় প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এফএএএন কারা জড়িত তা নির্বিশেষে অপারেশনগুলির সাথে আপস করে বা বিমান চলাচলের সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনকারী ক্রিয়াকলাপগুলিকে সম্মতি জানায় না।
“এই বিষয়টি পুরোপুরি তদন্তাধীন। আইন অনুসারে সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জবাবদিহি করা হবে,” ওরাহ যোগ করেছেন।
তিনি আরও নাইজেরিয়ার সমস্ত বিমানবন্দরে পেশাদারিত্ব, সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক সম্মতিতে ফ্যানের উত্সর্গের উপর জোর দিয়েছিলেন।
