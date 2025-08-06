কে 2 নির্মূল করা যেতে পারে? – আর্থিক

খেলা মধ্যে বিখ্যাত মেক্সিকো হাউস 2025 মনোনয়ন গালা দিয়ে অব্যাহত ছিল, যেখানে 5 জন বাসিন্দা নিম্নলিখিত বহিষ্কার হওয়ার ঝুঁকি ছিল।
প্রথম থেকে নির্মূল Lcdlfm 3 ছিলেন অলিভিয়া কলিন্স, তিনি যখন রিয়েলিটি শোটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন যেখানে “তিনি শান্তি খুঁজে পাননি,” ফ্যাকুন্ডো তার প্রস্থানকে বলেছিলেন।
দ্বিতীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়া তিনি ছবিটির পরে পৌঁছেছিলেন, যেখানে ফ্যাসুন্ডো এবং আআরন বুধের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কৌতুক অভিনেতা উল্লেখ করেছিলেন যে প্রভাবশালী “এই পৃথিবীতে থাকা” উচিত নয়, কারণ তিনি একমত নন যে তিনি কোনও পোকামাকড়কে হত্যা করেছেন।
‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’ 2025 এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মনোনীত প্রার্থী কে?
দ্বিতীয় মনোনয়ন গালা Lcdlfm উপস্থাপক গ্যালিলিয়া মন্টিজো পরিচালনা করেছিলেন, যিনি সংক্রমণ চলাকালীন বিখ্যাত মেক্সিকো হাউস 5 জন বাসিন্দাকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে নিযুক্ত করেছেন।
অংশগ্রহণকারীরা যারা মরসুম থেকে দ্বিতীয় নির্মূল হতে পারে তারা নিম্নলিখিত:
- অ্যালেক্সিস আইলা 11 পয়েন্ট সহ
- প্রিসিলা ভালভার্ডে 7 পয়েন্ট সহ
- মার কনট্রেস 6 পয়েন্ট সহ
- ডালিলা পোলানকো 5 পয়েন্ট সহ
- অ্যাড্রিয়ান মাউন্ট 4 পয়েন্ট সহ
এখন জনসাধারণ যিনি নিয়ন্ত্রণ নেন এবং তার প্রিয় বাঁচাতে ভোট দেন, কম ভোট সহ অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় এলিমিনেশন গ্যালায় প্রকাশিত হয়।
‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’ 2025 -এ দ্বিতীয় মনোনয়ন গালায় কে ভোট দেয়?
তাঁর বক্তব্য দেওয়ার প্রথমটি ছিল মারিয়ানা বুটস এবং তার ভোটটি নেনেল কনডে এবং এলেন হারোর সাথে আলেকসিস আইয়ালার দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত।
অ্যালেক্সিস আইলা
- 2 মারিয়ানা বুট পয়েন্ট
- প্রিসিলা ভালভার্ড থেকে 2 পয়েন্ট
- 1 পয়েন্ট ফ্যাকুন্ডো
- 2 গণনা নিনেল
- 2 ইলাইন হারো পয়েন্ট
- 2 পন্টোস ডি শিকি ক্লিমেন্ট
মার কনট্রেস
- 1 মারিয়ানা বুট পয়েন্ট
- প্রিসিলা ভালভার্ডের 1 পয়েন্ট
- 1 গণনা নিনেল পয়েন্ট
- 1 পন্টো ডি শিকি ক্লিমেন্ট
- 2 ডালিলা পোলানকো পয়েন্ট
অ্যাড্রিয়ান মাউন্ট
- 2 ফ্যাসুন্ডো পয়েন্ট
- এলেন হারোর 1 পয়েন্ট
- ডালিলা পোলানকো 1 পয়েন্ট
ফ্যাকুন্ডো
- 2 অ্যারন বুধ পয়েন্ট
- 1 পন্টো দে অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি
শিকি ক্লিমেন্ট
- অ্যারন বুধের 1 পয়েন্ট
ডালিলা পোলানকো
- 2 অ্যালেক্সিস আইয়ালা পয়েন্ট
- 1 মারিয়ানা বুট পয়েন্ট
- 2 পন্টাস ডি অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি
প্রিসিলা ভালভার্ডে
- অ্যালেক্সিস আইয়ালার 1 পয়েন্ট
- ‘এল গুয়ানা’ এর 2 পয়েন্ট
- এল আবেলিটোর 2
- অ্যালডো ডি নিগ্রিসের 2
ইলাইন হারো
- ‘এল গুয়ানা’ এর 1 পয়েন্ট
মারিয়ানা বুট
- 2 সমুদ্র পয়েন্ট
- এল আবেলিটোর 1 পয়েন্ট
‘এলসিডিএলএফএম’ 2025 এর দ্বিতীয় মনোনয়নের গালার মিনিটের মধ্যে মিনিট পুনরুদ্ধার করুন
- 11:18 মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হয় ডালিলা পোলানকোতিনি মার কন্ট্রেরাসকে তার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টিকে আরও দুটি পয়েন্ট এবং আরও একটি দেন।
- 11:17 অ্যালডো ডি নিগ্রিস তিনি প্রিসিলা ভালভার্ড 2 দেন কারণ তিনি “এটি তার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন” এবং একটি শিকি ক্লিমেন্টের কাছে কারণ এখন “এটি কক্ষের জন্য খেলার পালা,” তিনি বলেছেন।
- 11:15 এল আবেলিটো টার্নপ্রিসিলা ভালভার্ডে 2 এবং একটি “খাঁটি কৌশল” এর জন্য একটি মারিয়ানা বুটকে দিন।
- 11:13 বিতর্কিত অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টি এটি ডালিলা পোলানকোকে 2 পয়েন্ট দেয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই কৌশল অনুসারে ফ্যাকুন্ডোকে বাকী অংশ দেয়।
- 11:11 মার কনট্রেস পে -রোল কৌশল প্রতি মারিয়ানা বুটের 2 পয়েন্ট এবং একটি ডালিলা পোলানকোকে একটি কারণ “তিনি অন্য দলের সাথে খেলেন।”
- 11:10 শিকি ক্লিমেন্ট তাকে 2 দেওয়ার জন্য অ্যালেক্সিস আইয়ালাকে বেছে নিন কারণ তিনি “প্রচুর ঘুমান” এবং মার কনট্রেস কারণ তিনি একটি বিড়াল: “আলগা যত্ন বা দা জারপাজোস,” তিনি বলেছেন।
- 11:06 এলেন হারো মনোনয়ন নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেগায়ক আলেক্সিস আইয়ালাকে দেন কারণ তিনি তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন না, কৌশল অনুসারে অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টির সাথে আরও একটি।
- 11:05 নিম্নলিখিত ‘এল গুয়ানা’অভিনেতা প্রিসিলা ভালভার্দে 2 পয়েন্ট এবং ইলাইন হারোকে আরও একটি পয়েন্ট দিয়েছেন, উভয় ক্ষেত্রেই তারা বাড়ির কাজকর্মের সাথে সহযোগিতা করেন না।
- 11:02 অ্যালেক্সিস আইলা এটি নিম্নলিখিত, তিনি ডালিলা পোলানকোতে দুটি যুক্ত করেছেন কারণ “তারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেছেন” এবং আরও একটি কৌশলটির জন্য প্রিসিলা ভালভার্ডে।
- 11:00 নিনেল নামিনা নামিনা অ্যালেক্সিস আইয়ালাকে দুটি পয়েন্ট সহ কারণ তিনি তার আচরণ এবং “তার ফর্মগুলির” সাথে একমত নন, বাকীটি মার কনট্রেসের জন্য কারণ তিনি বুঝতে পারেন না।
- 10:37 অ্যারন বুধের পালা আসেতিনি ফ্যাসুন্ডোকে ২ পয়েন্ট দিয়েছেন কারণ তিনি “সবচেয়ে শক্তিশালী” এবং আরও একটি শিকি ক্লিমেন্টকে পয়েন্টগুলি বিভক্ত করার জন্য।
- 10:35 গালা ফোকুন্ডো দিয়ে চলতে থাকেঅ্যাড্রিয়ান ডি মন্টিকে 2 পয়েন্ট এবং অ্যালেক্সিস আইয়ালাকে 1 পয়েন্ট দিন কারণ প্লেটে অনেক মহিলা ছিলেন, তিনি কিউবার অভিনেতা পুরো সপ্তাহে গান করেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।
- 10:20 প্রিসিলা ভালভার্দে স্বীকারোক্তিতে যায়আলেকসিস আইয়ালাকে তার “তার সঙ্গীদের সামনে মনোভাব” এবং মার কন্ট্রেরাসের বিরুদ্ধে দুটি পয়েন্ট দিন কারণ “তিনি প্রতিকূল।”
- 9:40 লা প্রেসেলায় মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, প্রথম স্বীকারোক্তিতে যাওয়ার জন্য তিনি হলেন মারিয়ানা বুটস, যিনি আলেক্সিস আইয়ালাকে 2 পয়েন্ট দিয়েছিলেন কারণ তিনি ইলাইন এবং মার কনট্রেসের সাথে আরও একটি পছন্দ করেননি কারণ তিনি একজন “প্রতিকূল মহিলা”।
‘দ্য হাউস অফ বিখ্যাত মেক্সিকো’ 2025 এর দ্বিতীয় সপ্তাহের নেতা কে?
প্রথম নেতা বিখ্যাত মেক্সিকো হাউস এটি ছিল মারিয়ানা বুটস, যিনি মনোনীত প্রার্থীদের প্লেট থেকে নিনেল কনডে সংরক্ষণ করেছিলেন।
দ্বিতীয় সপ্তাহে, রিয়েলিটি শো লিডার হলেন ‘দ্য কিলার বোম্বান’, তিনি ডালিলা পোলানকোকে স্যুটটিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেখানে তারা বিলিয়ার্ড খেলেন এবং এক বোতল ওয়াইন ভাগ করে নিয়েছিলেন।
‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’ -এ সপ্তাহের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে কীভাবে ভোট দেবেন?
ভোট দিতে বিখ্যাত মেক্সিকো 3 এর বাড়ি 3প্রোগ্রামটির অনুসারীদের নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে যেখানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মনোনীতদের একজনকে সমর্থন করার বিকল্প সক্ষম করা আছে।
আপনার ভোট দেওয়ার দিন এবং সময় নিম্নলিখিত:
- বুধবার: রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে এবং মধ্যরাতে প্রেগালার শেষ অবধি নামকরণ গালা শেষে।
- বৃহস্পতিবার: এটি প্রোগ্রাম জারি করার সময় পুনরায় খোলা হয় আমি হেসে পড়ি এবং এটি মধ্যরাতে বন্ধ হয়।
- শুক্রবার: বাড়িতে পার্টির শেষে ভোট শুরু হয়।
- ডোমিংগো: আবার খুলুন প্রশংসা রাত ৮ টা ৪০ মিনিটে এবং যখন বন্ধ হয় গ্যালিলিয়া মন্টিজো লাইভ সম্প্রচারে বন্ধ হওয়ার ঘোষণা দেয়।
ভিআইএক্স প্রিমিয়ামে সাবস্ক্রাইব হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পছন্দের জন্য 10 বার ভোট দেওয়ার সুবিধা রয়েছে।
যারা নতুন মরসুমের অংশগ্রহণকারী এর ‘দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো’?
অলিভিয়া কলিন্স নির্মূলের পরে, 14 আছে অংশগ্রহণকারীরা বিখ্যাত মেক্সিক অফ হাউসও এটি প্রতিযোগিতায় রয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত: