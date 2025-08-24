কোওয়ারা: গর্ভবতী মহিলার কীভাবে ভেঙে দেওয়া দেহটি ইলরিনে আবিষ্কার করা হয়েছিল

- কোয়ারা রাজ্য পুলিশ কমান্ড ইলোরিনের এগবজিলা এলাকায় একটি বস্তার ভিতরে প্যাক করা গর্ভবতী মহিলার ভেঙে দেওয়া দেহটি উদ্ধার করেছে
- পুলিশ প্রকাশ করেছে যে এই ঘটনাটি এই অঞ্চলের এক বাসিন্দা দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল যারা “সন্দেহজনক খেলা” সন্দেহ করেছিল “
- একজন সন্দেহভাজন, প্রয়াত মহিলার স্বামীর ছোট ভাই, মর্মান্তিক ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
ইলরিন, কাওয়ারা রাজ্য – কোয়ারা রাজ্য পুলিশ কমান্ড ইলোরিনে তার 39 বছর বয়সী শ্যালিকা, মিসেস এস্টার এনেমোকে হত্যা ও ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে ২৯ বছর বয়সী একটি সিলভেস্টার এনেমোকে গ্রেপ্তার করেছে।
হিসাবে রিপোর্ট অভিভাবকতথ্য দেখিয়েছিল যে প্রয়াত এস্টার তার বাসভবনে বৃহস্পতিবার, ২১ শে আগস্ট ঘটেছিল এই ঘটনার আগে টেমিডায়ার কমিউনিটি, ইলরিনে বসবাস করেছিলেন।
ভ্যানগার্ড 23 আগস্ট শনিবার একটি প্রতিবেদনে দুঃখজনক উন্নয়নের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।
পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন বাসিন্দা নিহত মহিলার স্বামী মিঃ একনে এনেমোর বাড়িতে সন্দেহজনক পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পরে সকাল 9:00 টার দিকে একটি সঙ্কটের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
একটি সূত্র বলেছে:
“ঘটনাস্থলে আগত গোয়েন্দারা তার বাসভবনের পিছনে একটি গুল্মে মিসেস এস্টার এনেমোর বিকৃত দেহটি দেখতে পেয়েছিলেন।”
তবে আরও অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয়েছে যে শরীরের অঙ্গগুলি একটি বস্তায় লুকানো এবং একটি সম্প্রদায় ব্রিজের নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ বলেছে:
“মিঃ সিলভেস্টার এনেমো, 29 বছর বয়সী এবং ভুক্তভোগীর স্বামীর ছোট ভাই, তাকে আবিষ্কারের কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখা যাওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্বামী, মিঃ একনে এনেমোকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।”
ইজির-অ্যাডিয়েমি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিয়ে আফসোস প্রকাশ করেছিলেন এবং জনসাধারণকে শান্ত থাকার জন্য এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় বা উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে পারে এমন অনুমান এড়াতে আবেদন করেছিলেন।
তিনি প্রকাশ করেছেন যে কমিশনার অফ পুলিশ (সিপি) ওজো অ্যাডেকিমি এই বিষয়ে পুরোপুরি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
সিপি অ্যাডেকিমি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পুলিশ ঘটনার আশেপাশের পরিস্থিতিগুলি উন্মোচন করবে এবং অপরাধীদের আইনের পুরো ওজনের মুখোমুখি করতে আনবে।
পুলিশের মুখপাত্র চলমান তদন্ত এবং সুরক্ষা অভিযানগুলিতে সহায়তা করবে এমন দরকারী তথ্য সরবরাহ করে পুলিশকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য বাসিন্দাদের আহ্বান জানিয়েছে।
