কোওয়ারা সরকার, ইউনিসেফ শিশু পুষ্টির প্রতি প্রতিশ্রুতি জোরদার করে

কোয়ারা রাজ্য সরকার, জাতিসংঘের শিশুদের তহবিলের (ইউনিসেফ) এর সাথে অংশীদারিত্বের সাথে বলেছে যে এটি তার সবচেয়ে কম বয়সী নাগরিকদের জন্য শিশুদের অপুষ্টি মোকাবেলায় এবং স্বাস্থ্যের ফলাফলগুলি উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এটি ঠিক যেমনটি প্রায় ৩১ মিলিয়ন নাইজেরিয়ান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়, ইউনিসেফের চিফ অফ চাইল্ড নিউট্রিশন ডেভলপমেন্ট, মিসেস নেমাত হাজীভয় দ্বারা উত্থাপিত বিষয়টি যখন তিনি কেন্দ্রীভূত ওরিয়েন্টেশন সভায় খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত রাজ্য ও স্থানীয় সরকার কমিটিগুলিকে নিযুক্ত করেছিলেন।
ইউনিসেফের প্রধান নাইজেরিয়ার শৈশব দারিদ্র্যের তীব্রতার উপর নজর রেখে বলেছিলেন যে প্রতি তিন সন্তানের মধ্যে দু’জন অপুষ্টিতে ভুগছেন, এটি একটি সংকট যা নাইজেরিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে।
“অপুষ্টির শিশুদের বিশ্বব্যাপী ভারতে ভারতে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী, নাইজেরিয়া সমন্বিত পদক্ষেপের দাবি করে এমন উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
“এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার কেন্দ্রবিন্দু হ’ল শারীরিক বৃদ্ধি এবং জ্ঞানীয় বিকাশের জন্য সর্বোত্তম পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ যখন জীবনের প্রথম 1000 দিনের সময়কালে স্তন্যপান করানোর প্রচার।
ইউনিসেফের প্রধান বলেছেন, “বুকের দুধ অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং সুরক্ষা সরবরাহ করে, শিশুদের স্বাস্থ্যকর ও স্মার্ট হতে সহায়তা করে,” ইউনিসেফের প্রধান বলেছেন।
ইউনিসেফের কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার নেতাদের লক্ষ্যযুক্ত হস্তক্ষেপের সুবিধার্থে তাদের এখতিয়ারে বাচ্চাদের বিশদ রেকর্ড বজায় রাখার আহ্বান জানান।
তিনি শিশু এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাস করার জন্য সর্বজনীন টিকাদান কভারেজ এবং নিরাপদ প্রসব অনুশীলনেরও আহ্বান জানিয়েছেন।
পরিবেশগত কারণগুলির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে হাজিবহয় রোগ রোধ করতে এবং সামগ্রিক শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রচারের জন্য পরিষ্কার জল, স্যানিটেশন এবং উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
এছাড়াও কথা বলতে গেলে, কোয়ারা রাজ্য কমিশনার ফর হেলথ কমিশনার ড। আমিনা এল-ইমাম, যিনি ইউনিসেফের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, শিশু পুষ্টি নীতিমালার প্রতি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
তিনি সহায়ক প্রসূতি ছুটির নীতিগুলির মাধ্যমে একচেটিয়া বুকের দুধ খাওয়ানোর চলমান প্রচারের মতো উদ্যোগগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন যা বেসামরিক কর্মচারীদের ছয় মাস তাদের শিশুদের লালন করতে দেয়।
নাইজেরিয়া যেহেতু একটি বিস্তৃত অপুষ্টি সংকট নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে, কোওয়ারার সম্মিলিত প্রচেষ্টাগুলি কীভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তা উদাহরণ দিয়ে দেখায়।
স্থানীয় সরকার সম্প্রদায়ও এর সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আলহাজি আবদুলরাহ্মণ লাদান, কোয়ারাতে নাইজেরিয়ার স্থানীয় সরকার (অ্যালগন) এর সমিতির প্রতিনিধিত্ব করে ইউনিসেফ এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সমস্ত এলজিএ শিশুদের স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার দেবে এবং পুষ্টি কর্মসূচির মালিকানা গ্রহণ করবে।
