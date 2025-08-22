You are Here
কোকো গাফ আর্য সাবালেনকার প্রাক্তন পরিবেশন কোচ নিয়োগ করেছেন

আগস্ট 22, 2025, 04:32 অপরাহ্ন ET

নিউ ইয়র্ক-কোকো গাফ অবশ্যই যে কারও মতোই সচেতন ছিলেন যে, অবশ্যই তার সফর-সবচেয়ে খারাপ ডাবল-ফল্ট মোট একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, তাই তিনি তার একজন কোচকে ইউএস ওপেনের প্রাক্কালে বরখাস্ত করেছিলেন এবং পরিবেশনকারী ডক্টরের উপরে নিয়ে এসেছিলেন যিনি প্রথম নম্বর-র‌্যাঙ্কড আরিয়ানা সাবালেনকা গেমের সেই অংশের সাথে তার ইস্যুতে কাজ করতে সহায়তা করেছিলেন।

“আমি জানি যে এটির কাছে আমার একটি পরিবর্তন করা দরকার – প্রযুক্তিগত পরিবর্তন – এবং আমি ভুল কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার সময় নষ্ট করতে চাই না,” গাফ শুক্রবার ফ্লাশিং মেডোসে বলেছিলেন, যেখানে তিনি 2023 সালে তার দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোনামের মধ্যে প্রথমটি জিতেছিলেন।

বছরের শেষ বড় টুর্নামেন্টটি রবিবার শুরু হয়।

“আমি জানি ভবিষ্যতে আমি কোথায় আমার খেলা দেখতে চাই,” 21 বছর বয়সী আমেরিকান বলেছেন। “আমি যেভাবে খেলতে চাই না সেভাবে খেলতে আমি সময় নষ্ট করব না।”

তাই তিনি 2022 সালে সাবালেনকার পরিবেশন গতি পুনর্নির্মাণের কৃতিত্ব প্রাপ্ত একটি বায়োমেকানিক্স কোচ গ্যাভিন ম্যাকমিলানকে নিয়োগ করেছিলেন।

পরের বছর, সাবালেনকা তার প্রথম বড় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে, তারপরে আরও দুটি নিয়ে অনুসরণ করেছে, 2024 ইউএস ওপেন সহ। তিনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিউইয়র্কে ফিরে এসেছেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ডাব্লুটিএ র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন; পরিবেশনটি এখন তার সাফল্যের মূল উপাদান।

“আমি আক্ষরিকভাবে সবকিছু চেষ্টা করেছিলাম, এবং কিছুই আমাকে আমার পরিবেশন ঠিক করতে সহায়তা করবে না। আমি বলার আগে এটিই শেষ পদক্ষেপ ছিল, ‘ঠিক আছে, বাই-বাই, টেনিস।’ আমি খুব মরিয়া ছিলাম, তাই আমি সত্যিই আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ করছিলাম না, “সাবালেনকা শুক্রবার ম্যাকমিলানের সাথে দলবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন। “আমরা যে মুহুর্তে কাজ শুরু করেছি, আমার মনে হয়েছিল, ‘ঠিক আছে, কিছু আছে। আমার পরিবেশন সম্পর্কে অবশ্যই আমার আরও ভাল অনুভূতি আছে।’ এবং আমি কেবল এই প্রক্রিয়াটি বিশ্বাস করেছি, নিজেকে বিশ্বাস করেছি, আমি যে প্রথম টুর্নামেন্টটি খেলেছি, আমি ইতিমধ্যে পার্থক্যটি অনুভব করেছি, এবং আমি অনুভব করেছি, ‘ঠিক আছে, আমি সেখানে যাচ্ছি।’ সুতরাং আমার জন্য, এটি কেবল পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে ছিল, তিনি যা বলছিলেন তার প্রতি কিছুটা সময় এবং সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল। “

এই মৌসুমে গাফের 320 ডাবল-ফল্টগুলি কেবল ডাব্লুটিএতে সর্বাধিক নয়-তারা পরবর্তী নিকটতম মোট 100 টিরও বেশি ছাড়িয়েছে।

তিনি প্রতি ম্যাচে 6.৮ ডাবল-ফল্ট গড়ে গড়েছেন এবং এই মাসে মন্ট্রিয়ালে ড্যানিয়েল কলিন্সের বিপক্ষে ২৩ টি জয়ের মধ্যে ২৩ টি সহ বড় গুচ্ছগুলিতে সেগুলি সংগ্রহ করেছেন, যার পরে সেখানে তার পরবর্তী ম্যাচে ১৪ টি ছিল, একটি জয়ও।

গত সপ্তাহে সিনসিনাটি ওপেনের জেসমিন পাওলিনির কাছে তার হেরে আরও ১ 16 টি ডাবল-ফল্টে গৌফ হিট হয়েছিল।

12 মাস আগে ইউএস ওপেন-এ, গাফের শিরোনাম প্রতিরক্ষা এমা নাভারোর কাছে চতুর্থ রাউন্ডের হেরে 19 টি ডাবল-দোষ দিয়ে শেষ হয়েছিল। এর পরেই গাফ তার অন্যতম কোচ ব্র্যাড গিলবার্ট থেকে বিভক্ত হয়ে ম্যাথিউ ডেলিকে দলে যুক্ত করেছিলেন। এখন ডেলি চলে গেছে।

“আমি কেবল আরও ভাল হতে চাই। আমি আরও ভাল হওয়ার প্রক্রিয়াটিতে আচ্ছন্ন। “আমার মনে হচ্ছে আমার একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যত আছে যেখানে আমি নিজেকে দেখি এবং আমার মনে হয় আমি সত্যিই কাছে এসেছি। আমি মনে করি গেমের এই দিকটি আমার জন্য সবকিছু একত্রিত করবে।”

