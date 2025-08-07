কোগি, নাসারাওয়া, নাইজার বন্যা প্রশমন ব্যবস্থাগুলি রোল আউট করে

ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে নাইজেরিয়ান আবহাওয়া সংস্থা (এনআইএমইটি) এবং জাতীয় জরুরী ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এনইএমএ) দ্বারা জারি করা সতর্কতা অনুসরণ করে, কোগি, নাসারাওয়া, এবং নাইজার রাষ্ট্রগুলির সরকারগুলি প্রত্যাশিত প্রভাব প্রশমিত করতে ব্যাপক এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।
কোগি রাজ্যে, সরকার বলেছে যে এই বছরের বর্ষাকালে জীবন ও সম্পত্তি হারাতে রোধ করতে বর্ষাকালে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে
কোগি স্টেট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (সেমা) এর নির্বাহী সচিব মিঃ মুক্তার আতিমাহ বুধবার নাইজেরিয়ার নিউজ এজেন্সি (এনএএন) কে বলেছেন যে রাজ্যটি একটি শক্তিশালী বন্যার প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
আতিমাহের মতে, এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেমা এবং এনইএমএর মধ্যে সহযোগিতা, জরুরী প্রতিক্রিয়া কাঠামো স্থাপন এবং অনুসন্ধান এবং উদ্ধার, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং লজিস্টিক সমন্বয় বিভাগের বিভাগ স্থাপন।
“আমরা traditional তিহ্যবাহী শাসক, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতাদের পাশাপাশি যুব ও মহিলা গোষ্ঠীর সাথে জড়িত সম্প্রদায় সংবেদনশীলতা প্রচারও চালু করেছি,” তিনি বলেছিলেন।
আতিমাহ আরও বলেছিলেন যে সংস্থাটি নিকাশী সাফ করার প্রয়োজনে হাউসা এবং আরও তিনটি আদিবাসী ভাষায় মিডিয়া প্রচার শুরু করেছিল।
“আমরা ত্রাণ উপকরণ মজুত করার জন্য একটি অস্থায়ী গুদামও তৈরি করেছি এবং রেড ক্রস, মাইগ্রেশন ফর-ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (আইওএম), এবং আফ্রিকান নেটওয়ার্ক ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস (এএনইইইজে) এর মতো এনজিওর সাথে অংশীদার হয়েছি।
তিনি বলেন, সংস্থাটি জলপথের সুরক্ষার প্রচারের জন্য নাইজেরিয়া অভ্যন্তরীণ জলপথের (এনআইডাব্লুএ) সাথে জড়িত ছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বর্ষাকালে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য তলের-পরবর্তী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা চলছে।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, নেমার আবুজা অপারেশন অফিসের প্রধান মিঃ জাকারি আবুবকর প্র্যাকটিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোগি সরকারের সাথে এজেন্সিটির সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আবুবকর উল্লেখ করেছেন যে জুলাইয়ে নেমা লোকোজা এবং কাব্বায় বন্যার ক্ষতির মূল্যায়ন করেছিলেন এবং ত্রাণ উপকরণ মুক্তির সুবিধার্থে কাজ করছেন।
তিনি বলেন, “প্যাল্যাটিভগুলির দক্ষ ও স্বচ্ছ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত স্থানীয় সরকার অঞ্চল জুড়ে জরুরি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে।
কোগির নাইজেরিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির (এনআরসিএস) ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ আবদুল্লাহি আবুবকর প্রকাশ করেছেন যে আইএফআরসি এবং রেড ক্রিসেন্ট সমিতিগুলির মাধ্যমে সংহত বন্যার প্রতিক্রিয়া হস্তক্ষেপ সরবরাহ করতে ইউরোপীয় মানবিক সহায়তা (ইএইচএ) এবং ইইউ এনআরসিএসের সাথে অংশীদারিত্ব করছিল।
তিনি বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বাসিন্দাদের প্রথম দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং নিরাপদ ভিত্তিতে স্থানান্তরিত করার আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করেছিলেন, “নিমেটের পূর্বাভাস অনুসারে বন্যা আসবে এবং নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ সর্বদা ভাল।”
নাসারাওয়াতে, এডাব্লু, ডোমা, নাসারাওয়া এবং টোটো এলজিএ-তে বন্যা প্রবণ সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি থেকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে।
নাসারাওয়া স্টেট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ন্যাসেমা) এর মহাপরিচালক মিঃ বেনজামিন আকওয়াশ লাফিয়ার ন্যানকে এটি নিশ্চিত করে বলেছেন যে এই পদক্ষেপটি এজেন্সিটির নিবিড় প্রাথমিক সতর্কতা সংবেদনশীলতা অভিযানের ফলস্বরূপ ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে এই অভিযানটি তুঙ্গা (এডাব্লুইই), লোকো (নাসারাওয়া), উমাইশা (টোটো), এবং ডোমা টাউন এর মতো নদী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছে এবং প্রাসাদ পরিদর্শন, স্থানীয় রেডিও বার্তা এবং দুর্যোগ-প্রতিক্রিয়া মন্ত্রক বিভাগ এবং এজেন্সিগুলির সাথে সহযোগিতা জড়িত।
আকওয়াশ বলেছিলেন, “দায়িত্ব গ্রহণের পরে, আমি বন্যা প্রতিরোধ ও প্রশমনকে আমার শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং আমাদের প্রচেষ্টা ফলাফল দেয়,” আকওয়াশ বলেছিলেন।
তিনি এমন বাসিন্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা অন্যকেও তা করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং অনুরোধ করেছেন।
তিনি সম্ভাব্য স্থানান্তরের জন্য নিরাপদ করিডোর এবং উচ্চভূমি সনাক্ত করতে স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের সাথে সহযোগিতাও প্রকাশ করেছিলেন।
আকওয়াশ বলেছিলেন যে রাজ্য সরকার স্পিড বোট, ক্যানো এবং রেইন গিয়ার সহ জরুরি কিটগুলি সক্রিয় করেছে এবং প্রয়োজনে দক্ষ অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য দুর্যোগ-লাইন এমডিএগুলির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছিল।
নাইজার রাজ্যে, এনএসইএমএ এবং এনইএমএ উভয়ই বন্যার প্রস্তুতির প্রচেষ্টা তীব্র করেছে।
এনএসএমএর নির্বাহী সচিব মিঃ ইব্রাহিম হুসেনি বলেছেন, সংস্থাটি স্টেকহোল্ডারদের ব্যস্ততা এবং traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং টাউন হল সভায় সংবেদনশীলতা পরিদর্শন করেছে।
“বর্তমানে, আমরা রাজ্য জুড়ে অবিচ্ছিন্ন পাবলিক আলোকিতকরণ প্রচার চালাচ্ছি, এবং সংস্থাটি বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলিও পর্যবেক্ষণ করছে এবং জরুরি স্থানান্তরের জন্য উচ্চ ভিত্তি চিহ্নিত করছে,” তিনি বলেছিলেন।
হুসেনি উল্লেখ করেছেন যে যদিও এখন পর্যন্ত কেবল ফ্ল্যাশ বন্যার খবর পাওয়া গেছে, জলের স্তর বাড়ছে এবং ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিপাতকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, সংস্থাটি সম্ভাব্য স্থানচ্যুতি এবং শিবিরের কার্যক্রম পরিচালনা করতে রাজ্য মানবতাবাদী বিষয়ক মন্ত্রক এবং আইডিপিএস এজেন্সির সাথে কাজ করছে।
একইভাবে, নাইজার এবং কাওয়ারা রাজ্যের জন্য নেমার অপারেশন প্রধান মালাম হুসাইনি ইসা স্থানীয় উপভাষায় বন্যার প্রস্তুতি বার্তাগুলি অনুবাদ করার গুরুত্বকে জোর দিয়েছিলেন।
তিনি প্রয়োজনীয়তার উপর নজর রেখেছিলেন
প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা,
উঁচু জমিতে সরিয়ে নেওয়া, এবং
আশ্রয় এবং ত্রাণ আইটেমের বিধান।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে নেমা কৃষকদের উন্নত বীজ এবং সর্বোত্তম রোপণ ও ফসল কাটার সময় কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার পরামর্শ দিচ্ছিল।
আইএসএইচ নিশ্চিত করেছে যে ত্রাণ উপকরণগুলি মজুদ করা হচ্ছে, এবং বাস্তুচ্যুতির প্রত্যাশায় সম্ভাব্য আইডিপি শিবিরগুলির জন্য নিরাপদ অবস্থানগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে।