কোচের সাথে কোকো গাফ পার্টস ওয়েস, আমাদের খোলার আগে বায়োমেকানিক্স বিশেষজ্ঞ যুক্ত করেছেন

নিউইয়র্কের 2025 ইউএস ওপেনে শুরু হওয়ার আগে কোকো গাফ একটি বড় পরিবর্তন আনছেন।

একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়োমেকানিক্স বিশেষজ্ঞ গ্যাভিন ম্যাকমিলানকে নিয়ে আসার সময় আমেরিকান টেনিস তারকা তার অন্যতম কোচ ম্যাট ডালির সাথে আলাদা হয়ে গেছেন।

“কেবল কোকো সম্পর্কে বলার মতো ভাল জিনিস রয়েছে, তার সাথে কাজ করা উপভোগ করেছেন,” ডেলি বাউন্সকে বলেছে, তাদের বিভাজন নিশ্চিত করা।

কোকো গাফ সিনসিনাটি ওপেন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কোকো গাফ এবং জেসমিন পাওলিনির মধ্যে ওহাইওর ম্যাসন, লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এ ম্যাসনারের লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে একটি শট ফিরিয়ে দিয়েছে। (ইমাম)

কেন 21 বছর বয়সী এই বছরের চূড়ান্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামের আগে এখন স্যুইচটি তৈরি করবেন? উত্তরটি তার পরিবেশনার সাথে থাকতে পারে।

উইম্বলডনে তার প্রথম দফায় প্রস্থান থেকে বেরিয়ে আসার পরে, গাফ তার পরিবেশনার সাথে লড়াই করেছেন, যা বিশ্বের সেরাটিকে মারধর করার ক্ষেত্রে বিশেষত ইউএস ওপেনের মতো টুর্নামেন্টে এক দুর্দান্ত কারণ হিসাবে কাজ করে।

ফরাসি ওপেন জয়ের পরে এক মাসেরও কম সময় উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে সোজা সেটগুলিতে কোকো গাফ স্তব্ধ হয়ে গেল

ম্যাকমিলান উইমেন টেনিসে অন্যতম সেরা পরিবেশন করার ইতিহাস রয়েছে, কারণ ওয়ার্ল্ড নং 1 এর আরিয়ানা সাবালেনকা তার খেলার সেই অংশটি সংশোধন করার জন্য তার দক্ষতা ব্যবহার করেছিলেন।

বুধবার সকালে ম্যাকমিলানকে আর্থার আশে স্টেডিয়াম কোর্টে দেখা গিয়েছিল যখন গাফ এলিনা সুভিটোলিনার সাথে আঘাত হচ্ছিল।

কোকো গাফ সিনসিনাটি ওপেন কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কোকো গাফ এবং জেসমিন পাওলিনির মধ্যে ওহাইওর ম্যাসনের লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে, শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এ, এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। (ইমাম)

ইএসপিএন -এর ড্যারেন কাহিল গাফ এবং ম্যাকমিলান সম্পর্কে ফোর্বসকে বলেছিলেন, “অনেক কিছুই যুক্ত হয় এবং এটি সত্যিই একটি ভাল সম্পর্ক হতে পারে।” “তিনি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।… আমি তার সাথে অনেকবার আগে কথা বলেছি, এবং এই সত্য যে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া থেকে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদদের সাথে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই তিনি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, তিনি ভিডিওটিতে প্রচুর যান, সত্যিই বায়োমেকানিক্সকে ভেঙে দেয়।”

ম্যাকমিলান স্পোর্টস সায়েন্স ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা, যা ক্রীড়া পারফরম্যান্স, ফিটনেস এবং শারীরিক পুনর্বাসনে বিশেষজ্ঞ।

মে মাসে ফরাসি ওপেন জিতেছে, এই বছর গাফের খেলা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তবে তার পরিবেশনটি বেমানান ছিল, এবং তিনি স্পষ্টতই এর আগে এগিয়ে যেতে চান একটি টুর্নামেন্টের আগে আমেরিকা জুড়ে অনেকেই বাড়ির মাটিতে আবার তার জয় দেখতে পছন্দ করবে।

গাফ কুইন্সের ফ্লাশিংয়ে 2023 চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, তবে চতুর্থ রাউন্ডে হেরে তিনি 2024 সালে তার শিরোপা রক্ষা করতে পারেননি। সাবালেনকা অন্য আমেরিকান জেসিকা পেগুলুলাকে পরাজিত করতে গিয়েছিলেন, জয়ের দাবিতে সরাসরি সেটে।

নিউইয়র্ক সিটির 20 আগস্ট, 2025 -এ ইউএসটিএ বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারে ইউএস ওপেন শুরু হওয়ার আগে একটি অনুশীলন অধিবেশন চলাকালীন কোকো গাফের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। (আল বেলো/গেটি চিত্র)

ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডের প্রস্থান অনুসরণ করে গাফ তার কোচ ব্র্যাড গিলবার্টকে বরখাস্ত করেছিলেন।

স্কট থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



