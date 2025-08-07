কোচ ইউএসএমএনটি খেলোয়াড়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জন্য স্ক্রিপ্ট ফ্লিপ

ইউরোপে যান।
মার্কিন পুরুষদের জাতীয় দলের সাথে আত্মপ্রকাশের আশায় যে কোনও আমেরিকান সকার খেলোয়াড়ের পক্ষে এটি দীর্ঘদিন ধরে বিরত ছিল। ইউরোপে যান, একটি স্বীকৃত লিগে একটি স্বীকৃত ক্লাবের সাথে সাইন ইন করুন, শীর্ষ কোচের সাথে প্রশিক্ষণ দিন এবং আপনি কোনও ধারাবাহিক স্টার্টার কিনা তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। বিশ্বাস করুন যে আপনার ইউরোপীয় বোনাফাইডগুলির মোহন ইউএসএমএনটিকে আকর্ষণ করবে এবং আপনার কল-আপকে লক করবে।
সেই পরামর্শ আর উড়ে যায় না। ইউএসএমএনটি কোচ মরিসিও পোচেটিনো, তিনি নিজেই ইউরোপীয় ক্লাব সিস্টেমের একজন প্রবীণ, আমেরিকান খেলোয়াড়রা কীভাবে তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি নিতে পারে সে সম্পর্কে স্ক্রিপ্টটি উল্টিয়ে দিয়েছে। 2024 সালের আগস্টে ইউএসএমএনটি কোচ নামে পরিচিত, পোচেটিনো বিগ-নাম ক্লাবগুলির চকচকে দ্বারা অন্ধ হন না। তিনি কেবল একটি জিনিস এবং একটি বিষয়ে আগ্রহী: নিয়মিত, দৃ strong ় পারফরম্যান্স, বিশ্বে তাঁর ইউএসএমএনটি প্রার্থীরা যেভাবেই রয়েছেন তা নির্বিশেষে।
“আমার কাছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল তারা কীভাবে তাদের ক্লাবে পারফর্ম করছে,” ইএসপিএন ডটকমের লিজি বেচারানো প্রতি পোচেটিনো বলেছেন।
ক্লাবের খ্যাতি ওভার ক্লাবের মিনিটের ক্লাবের নতুন ইউএসএমএনটি মানসিকতার ফলে তরুণ আমেরিকান খেলোয়াড়দের উন্নয়নের পথে ভূমিকম্পের পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে – এবং এক্সটেনশনের মাধ্যমে মেজর লীগ সকার – অনেক শীর্ষ আমেরিকান সম্ভাবনা রয়েছে। তারা তাদের কেরিয়ারের প্রধানত এমএলএসে উত্সর্গ করছে কারণ তারা জানে যে লীগ তাদের পোচেটিনো যা দেখতে চায় তা দেবে: ধারাবাহিক, উত্সর্গীকৃত খেলার সময়।
কোনও তরুণ ইউএসএমএনটি প্লেয়ার রিয়েল সল্টলেকের ডিয়েগো লুনার চেয়ে এই শিফটটির উদাহরণ দেয় না। এই 21 বছর বয়সী আক্রমণকারী 2025 সালে প্রযুক্তিগতভাবে প্রতিভাধর পারফরম্যান্সের সাথে ইউএসএমএনটি-তে তার চিহ্ন তৈরি করেছিল, প্রক্রিয়াটিতে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ক্লাবের নজর কেড়েছে। তবে ইউরোপে খেলার সময় লুনার পক্ষে একটি লক্ষ্য হিসাবে রয়ে গেছে, তিনি কেবল তার পুনরায় শুরুতে একটি বড়-বড় ক্লাব পেতে তার খেলার সময় ত্যাগ করতে আগ্রহী নন। তিনি পোচেটিনো শুনছেন এবং সল্টলেকে রয়েছেন।