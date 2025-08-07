“কোটি কোটি ডলার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে”

বৃহস্পতিবার হারগুলি আপডেট করা হয়েছিল এবং সরাসরি 94 টি দেশে পৌঁছেছে
রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডোনাল্ড ট্রাম্পবৃহস্পতিবার, 7 এর প্রথম দিকে, Bellow৯ টি ব্যবসায়িক অংশীদারদের পণ্যগুলিতে পারস্পরিক শুল্কের বল প্রয়োগে প্রবেশের উদযাপন। ট্রাম্প সামাজিক সত্য সম্পর্কিত একটি প্রকাশনায় বলেছেন।
“কোটি কোটি ডলার, বিশেষত যে দেশগুলি বহু বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ নিয়েছে, পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হতে শুরু করবে। আমেরিকার মহত্ত্বকে চিহ্নিত করতে পারে এমন একমাত্র বিষয়টি হ’ল একটি মৌলিক বাম আদালত যা আমাদের দেশকে ব্যর্থ দেখতে চায়!” একই প্ল্যাটফর্মে অন্য একটি প্রকাশনায় রাষ্ট্রপতি লিখেছিলেন।
সো -কলড “পারস্পরিক শুল্ক” বৃহস্পতিবার সকাল 1:01 এ আপডেট করা হয়েছিলব্রাসলিয়া সময়ের জন্য। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো (পিএল) এর অত্যাচারের ভিত্তিতে ট্রাম্পের অতিরিক্ত ৪০% কর ছাড়াও ব্রাজিল সহ মোটামুটিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ৯৪ টি দেশ রয়েছে, যা ব্রাজিল সহ 10% হারের সাপেক্ষে। /এ