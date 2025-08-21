কোট-ডেস-নিগসে গ্রেপ্তার | সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করার ক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিসারকে আক্রমণ করা হত

এই বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে হাজির হওয়ার অপেক্ষায় সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ প্রকল্পের জন্য বুধবার গ্রেপ্তার করা একটি সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রকল্পের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিল।
যুবকের আসন্ন উপস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য পরীক্ষা করে, প্রেস নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল যে শারীরিক ক্ষত নিয়ে তৈরি লেনের নতুন অভিযোগ এবং একটি শান্তি এজেন্টের উপর হামলা করা একটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সুবিধার্থে, একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া এবং সন্ত্রাসবাদী উদ্দেশ্যে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ বা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যুক্ত করা হবে।
বা, বুধবার, রয়্যাল কানাডা জেন্ডারমারি (আরসিএমপি) নিশ্চিত করেছে যে সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার কোনও ঘটনা ছাড়াই ঘটেছিল, কোট-ডেস-নিগস সেক্টরে দুপুর দেড়টার দিকে প্রায় সাড়ে ১১ টার দিকে
কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা নতুন তথ্যগুলি স্পষ্টতই গ্রেপ্তার এবং কৈশোরকে আটক করার পরে ঘটেছিল।
ইসলামিক স্টেট আনুগত্য
বুধবার, আরসিএমপি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে, যা কিছু সময়ের জন্য নজরদারিধীন রয়েছে।
আরসিএমপির মুখপাত্র কর্পোরাল এরিক গ্যাসস বলেছেন, “আমরা জানি যে তিনি ইসলামিক স্টেটের প্রতি আনুগত্য করেছিলেন।”
“তিনি অস্ত্র পাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। আমরা হামলার জন্য লং এ কে -477 অস্ত্রের কথা বলছি। তিনি ইসলামিক স্টেটের নামে কমপক্ষে একটি আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি যে তিনি এটি নিয়ে কাজ করছেন,” সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে তরুণদের দ্বারা নির্মিত “বিরক্তিকর শব্দ” সম্পর্কে বিশেষভাবে কথা বলেছেন কর্পোরাল গ্যাসস বলেছেন।