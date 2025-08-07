You are Here
News

কোডহাম মানব মানব দ্বারা নোটারি কলেজকে সুপারিশ জারি করে

লেখা

মেক্সিকো রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন (সিওডিইএম) ২০২৪ সালের জুলাইয়ে এর সদস্যের একজনের মানবাধিকার লঙ্ঘন চিহ্নিত করার পরে মেক্সিকো রাজ্যের নোটারি কলেজকে সম্বোধন করে 02/2025 সুপারিশ জারি করেছে।

ডিফেন্ডিং এজেন্সি বলেছে যে বিদ্যালয়ের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের একটি নোটারি বাদ দেওয়া, মতামতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তাদের সাম্যের অধিকার, মর্যাদাপূর্ণ চিকিত্সা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্যে অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে চেষ্টা করা একটি মতামতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

এই সুপারিশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কলেজের 2025-2026 পরিচালনা পর্ষদ 2025-2026 এই বিষয়গুলির উপর পরিচালনা, সঙ্গী এবং প্রশিক্ষণের প্রচারের জন্য স্থায়ী সংস্থা হিসাবে নোটারি অ্যাঙ্গেলিকা অ্যালেটার কার্বাজালের নেতৃত্বে জেন্ডার অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তেমনিভাবে, যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি সহ একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার পরিবেশে সমস্ত কণ্ঠকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে।

কংক্রিটের ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে, অন্তর্ভুক্তি, ন্যায়বিচার এবং অ -বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে কলেজিয়েট সংস্কৃতি জোরদার করার লক্ষ্যে মানবাধিকার এবং লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ডিজাইন ও শেখানো হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts