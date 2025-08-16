কোডার কণ্ঠশিল্পী জাভা ড্রাগো ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল

মেক্সিকান রক কোডা ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী জাভা ড্রাগো সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে পেটের ক্যান্সারের চিকিত্সা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের ডাক্তাররা তাকে অবহিত করেছেন এবং তা এবং তাদের চিকিত্সকরা তাকে অবহিত করেছেন এবংতারা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য আরও কিছু করতে পারেনি।
9 আগস্ট, গায়ক তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি বার্তা শেয়ার করেছেন যা তার অনুসারীদের সরিয়ে নিয়েছে: “দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিত্সাগুলি কার্যকর হয়নি এবং আমার চিকিত্সকরা আমার জন্য আর কিছুই করতে পারবেন না।”
দোভাষী এখনও যোগ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি নতুন উপাদান রেকর্ড করেছেন যা তিনি জানানোর আশা করছেন, যা তার শ্রোতাদের কাছ থেকে সমর্থন বার্তা তৈরি করেছে।
জাভা নির্ণয়ের পরে কোডা ব্যান্ডটি কী বলেছিল?
এই ঘোষণার পরে, তাঁর সহ -ফেলো কোডা ইনস্টাগ্রামে ভালবাসায় পূর্ণ একটি বার্তা উত্সর্গ করেছিলেন: "এই সূক্ষ্ম মুহুর্তে আমরা আপনাকে বলতে চাই, ভাই: আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা আপনার সাথে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে আছি। আমরা জাভার সাথে ভাগ করে নেওয়া সমস্ত ভালবাসা, ভাইবস এবং শক্তির জন্য দুর্দান্ত পারিবারিক কোডাকে গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাই।"
জাভা ড্রাগো, কয়েক বছরের লড়াই
জাভা ড্রাগো ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তার নির্ণয় প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি পেটে একটি মারাত্মক টিউমারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অস্ত্রোপচার এবং কেমোথেরাপির পরে, তিনি সর্বদা অনুপ্রেরণার লক্ষ্য নিয়ে তাঁর প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অনুরাগীদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন।
২০২৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্যান্সার থেকে মুক্ত, তবে কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি আরও আক্রমণাত্মকভাবে তার রিটার্ন নিশ্চিত করেছেন::
"দুঃখের বিষয়, বাগটি আমার কাছে ফিরে এসেছিল এবং তাদের আরও কেমো করতে হবে।"