কোডি রোডস জন সিনাকে মারধর করেছেন; ব্রক লেসনার ফিরে এসেছেন

জন সিনা তার চূড়ান্ত ডাব্লুডব্লিউই সামারস্লামের উপস্থিতি তৈরি করেছেন
কোডি রোডস অবশেষে আবারও পর্বতমালায় পৌঁছেছিলেন, জন সিনাকে সামারস্লাম ২০২৫-এ ডাব্লুডাব্লুইই অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়নশিপটি ক্যাপচারের জন্য হৃদয়-পাউন্ডিং, হিংস্র এবং সংবেদনশীল মূল ইভেন্টে নামিয়ে দিয়েছিলেন।
এই নৃশংস যুদ্ধ ডাব্লুডাব্লুইয়ের প্রথমবারের দুই-রাতের সামারস্লামের দ্বিতীয় রাতে শিরোনাম হয়েছিল এবং চ্যাম্পিয়নশিপের সংঘর্ষের সমস্ত কিছুই সরবরাহ করেছিল: রক্ত, ইস্পাত, আবেগ এবং শ্রদ্ধা।
ম্যাচটি উত্তেজনা এবং পারস্পরিক প্রশংসার সাথে শুরু হয়েছিল, যেহেতু মুঠো উড়ে যাওয়ার আগে সিনা এমনকি আলিঙ্গনের জন্য ঝুঁকেছিল। লড়াইটি দ্রুত বাইরের দিকে আরও বেড়ে যায় এবং সিনা রোডসকে স্টিলের পদক্ষেপে ছুঁড়ে মারল।
পরে তিনি রিংসাইডে টাইরেস হ্যালিবার্টনের ক্রাচ ব্যবহার করেছিলেন এবং এমনকি কোডির পাঁজরে ধাপের নীচের অর্ধেকটি চালু করেছিলেন। বিনিময়ে, রোডস চেয়ার শট দিয়ে পিছনে আঘাত করে এবং রিংয়ের ভিতরে তার নিজের আক্রমণাত্মক লাগিয়েছিল।
ড্রপকিকস এবং কাটার থেকে শুরু করে মুনসোল্ট পর্যন্ত রোডস সিনাকে সীমাতে ঠেলে দিয়েছে। তবে স্প্যানিশ ঘোষণার টেবিলের মাধ্যমে মনোভাব সামঞ্জস্য এবং লিভারেজের জন্য রিং দড়ি ব্যবহার করে একটি শাস্তিযুক্ত এসটিএফ সহ চ্যাম্পিয়নটির সমস্ত কিছুর উত্তর ছিল।
জন সিনা পারমাণবিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোডি রোডস ছাড়তে অস্বীকার করেছিল
যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সিনা চরম পদক্ষেপে চলে গেল, একটি পাতলা জিম টেবিলটি বের করে, তার প্রবেশের লিফট থেকে র্যাম্পের নিচে কডিকে ছুঁড়ে মারল এবং ব্যারিকেড দিয়ে তাকে ব্যাটার করে তুলল। তবুও রোডস নিচে থাকতে অস্বীকার করেছিল। এমনকি তিনি স্টিলের টার্নবাকল বার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দুবার সিনাকে বিস্ফোরিত করেছিলেন, তবে প্রবীণরা ছাড়েন না।
ক্রস রোডসের প্রচেষ্টার ক্রমটি আরও মরিয়া হয়ে ওঠে যেহেতু সিনা বারবার লাথি মেরে। রোডসের হতাশা মাউন্ট করা পর্যন্ত তিনি নীচের দড়িটি খুলে ফেলেন এবং এটি একটি স্লিপার হোল্ডে সিনাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। সিনা দ্বিতীয় দড়ি মনোভাবের সামঞ্জস্য এবং আরও শাস্তি দিয়ে ফিরে গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু কোডি মারা যেতে অস্বীকার করেছিল।
ম্যাচের ক্লাইম্যাক্সে, সিনা একটি টেবিলের মাধ্যমে আরেকটি তুষারপাত এএ চেষ্টা করেছিল, তবে কোডি কাঠের মাধ্যমে একটি বিধ্বংসী তুষারপাত কোডি কাটার হয়ে উঠল। তার পায়ে স্তব্ধ হয়ে কোডি সিনাকে সালাম জানায়, পর পর তিনটি ক্রস রোডকে আঘাত করে এবং শেষ পর্যন্ত 17 বারের চ্যাম্পিয়নকে নামিয়ে দেয়।
বিজয়ী: কোডি রোডস পিনফল দ্বারা জিতেছে, নতুন অবিসংবাদিত ডাব্লুডাব্লুই চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছে।
‘দ্য বিস্ট’ ব্রোক লেসনার ফিরে এসেছেন
ম্যাচ পরবর্তী, সিনা কোডি চ্যাম্পিয়নশিপ হস্তান্তর করেছিলেন, একটি আবেগময় আলিঙ্গন ভাগ করেছেন এবং শ্রদ্ধার চিহ্নে হাত বাড়িয়েছিলেন। ব্রক লেসনার সংগীত হিট না হওয়া পর্যন্ত এটি নিখুঁত প্রেরণ অফের মতো লাগছিল।
জন্তুটি রিংটিতে ঝড় তুলল এবং সিনাকে আক্রমণ করেছিল, একটি মর্মান্তিক নোটে সামারস্লাম বন্ধ করতে একটি নৃশংস এফ 5 আঘাত করেছিল।
কোডি রোডস কি সামারস্লাম 2025 এ জন সিনাকে ক্লিনকে পরাজিত করেছিলেন?
হ্যাঁ, একটি নির্মম, অ-অসম্পূর্ণতার মতো পরিবেশ সত্ত্বেও, কোডি রোডস একটি টেবিলের মাধ্যমে তিনটি ক্রস রোডস এবং একটি তুষারপাত কোডি কাটার পরে পরিষ্কার জিতেছিলেন।
ম্যাচের পরে জন সিনার কী হয়েছে?
চেনা রোডসের কাছে শিরোনামটি হস্তান্তর করে এবং তার বাহু উত্থাপন করে ক্রীড়াবিদ দেখিয়েছিলেন – তবে এরপরে একটি রিটার্নিং ব্রোক লেসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি শোটি বন্ধ করার জন্য একটি এফ 5 সরবরাহ করেছিলেন।
ডাব্লুডব্লিউই চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পরে কোডি রোডসের পরবর্তী কী?
শিরোনামটি এখন তার দখলে, কোডি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে যেতে পারে-সম্ভবত এমনকি এমনকি ব্রোক লেসনারের সাথেও, যিনি তাঁর উপস্থিতি ম্যাচ পরবর্তী ম্যাচের পরিচিতি করেছিলেন।
