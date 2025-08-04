কোডেলকো খনিতে গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন শ্রমিকই মৃত | চিলি

গত সপ্তাহে একটি শক্তিশালী কাঁপুনি পরে কোডেলকোর কপার এল টেনিয়েন্টে খনিতে সমাহিত পাঁচজন শ্রমিককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, রবিবার একজন আঞ্চলিক প্রসিকিউটর বলেছিলেন যে উদ্ধারকারী দলগুলি দুই ডজন মিটার ভূগর্ভস্থ প্যাসেজ পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।
মোট, ছয় জন মারা গিয়েছিলেন: রিখটার স্কেলে ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্পের সময় একজন কর্মী; বাকি পাঁচজন ক্ষতিগ্রস্থদের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার সময় পাওয়া গেছে। প্রথম কর্মী শনিবার এবং বাকী রবিবার জুড়ে পাওয়া গেছে।
কোডেলকো, যা এখনও কেবল চারজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাঁচ জন খনিবিদদের মধ্যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই ঘটনাটি প্রাকৃতিক কারণের কারণে নয় জনকে আহত রেখেছিলেন, ভূমিকম্পের ক্রিয়াকলাপের ঝুঁকিতে রয়েছে, বা খনির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত কারণগুলির কারণে তিনি তদন্ত করছেন।
এল টেনিয়েন্টের মহাপরিচালক অ্যান্ড্রেস মিউজিক বলেছেন, “আমরা গতকাল নিবন্ধিত ইভেন্টটি সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলির মধ্যে একটি-যদি দশকের দশকে এল টেনিয়েন্টের খনিটি সবচেয়ে বড় না হয়,”
সংগীত বলেছিল যে দুর্ঘটনাটি বিস্ফোরক বা পারফরম্যান্সের কারণে হয়নি এবং প্রথম 48 ঘন্টা উদ্ধার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ হবে, যার জন্য প্রায় 100 জন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছিল।
উত্পাদন অসুবিধা
চিলির প্রসিকিউটর কোনও সংস্থা বা শ্রমিক সুরক্ষা বিধি বা অন্যান্য বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি ফৌজদারি তদন্তও চালু করেছে।
কোডেলকো জানিয়েছেন, যে পাঁচ জন কর্মীকে কবর দেওয়া হয়েছিল তাদের কনস্ট্রুটোরা গার্ডিলিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যখন মারা গিয়েছিলেন তিনি সালফা মন্টাজেসের পক্ষেও একটি নির্মাণ সংস্থা কাজ করেছিলেন, কোডেলকো জানিয়েছেন।
চিলির খনির সংস্থা, ভূতত্ত্ব এবং খনির জাতীয় পরিষেবা (Crnagemomin), আমি গত বছর রয়টার্সকে বলেছিলাম যে ২০২১ সাল থেকে কোডেলকোকে ২৯ বার অনুমোদিত হয়েছিল এবং সাতটি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল, যার বেশিরভাগই নির্মাণ প্রকল্পে ঘটেছিল।
অ্যান্ডেসিটো প্রকল্পটি এল টেনিয়েন্টে এর প্রতীকী কমপ্লেক্সে কোডেলকোর অন্যতম সর্বশেষতম এবং এই বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে উদ্বোধন করা উচিত ছিল। যে কোনও প্রাথমিক উত্পাদন এখনও এল টেনিয়েন্টের মোট উত্পাদনের একটি ছোট ভগ্নাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, যা গত বছর 356 হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছিল।
তবে এর সম্প্রসারণে বিলম্বের পাশাপাশি পুরো খনিতে দীর্ঘায়িত স্টপেজও কোডেলকোকে বছরের শেষের দিকে উত্পাদন লক্ষ্যে পৌঁছানো আরও কঠিন করে তুলবে, এটি অন্যান্য প্রকল্পগুলিতেও যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছে তা বিবেচনা করে, সিআরইউ পরামর্শদাতা বিশ্লেষক নিকোলাস মুনোজ বলেছেন।
দশকের শেষের দিকে মোট সক্ষমতা পৌঁছানোর সময় এটি প্রতি বছর 60০ থেকে 70 হাজার টন উত্পাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, মুনোজ বলেছেন।
গত বছর কোডেলকো 25 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে, সবেমাত্র তার উত্পাদন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গেছে।
এল টেনিয়েন্টে বিস্তৃত খনিটির অন্যান্য খাতের ক্ষতির জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে, মুনোজ বলেছিলেন, তবে কোডেলকো এখনও উত্পাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর জন্য চ্যালেঞ্জের বেশি হবে।
“রক বিস্ফোরণ এবং ভূমিকম্পের পরিস্থিতি প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং ভবিষ্যত কীভাবে পরিচালনা করবে সে সম্পর্কে সংস্থার পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষত জেনে যে এই খাতগুলি পরবর্তী দশকে এল টেনিয়েন্টকে সমর্থন করার জন্য মৌলিক,” তিনি বলেছিলেন।
অ্যান্ডিস উত্তর ইউনিট গত বছর একটি ৩.৯ মাত্রার ভূমিকম্পের প্রভাব নিয়ে শিলাগুলির বিস্ফোরণে ভুগেছে, যা ভূগর্ভস্থ গ্যালারীগুলির দুই হাজার মিটারেরও বেশি পতন ঘটায়। দুর্ঘটনায় কোনও কর্মী মারা যাননি, তবে কোডেলকো এই খাতে উত্পাদন পুনরুদ্ধার করতে এক বছর সময় নিয়েছিল।
এল টেনিয়েন্টে খনি, এক শতাব্দীরও বেশি অস্তিত্বের সাথে, চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো থেকে প্রায় 75৫ কিলোমিটার দক্ষিণ -পূর্বে অ্যান্ডিসে চিলি এবং নিউইয়র্কের মধ্যে প্রায় দূরত্ব – চিলির এবং নিউইয়র্কের মধ্যে প্রায় দূরত্ব 4500 কিলোমিটারেরও বেশি।