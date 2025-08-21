‘কোথায় তৈরি করবেন তা আমাদের জানান না’: ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূত ডেভিড ল্যামির কাছে ফিরে এসেছিলেন শ্রমের ব্লাস্ট করার পরে দেশটির বিতর্কিত বন্দোবস্ত পরিকল্পনা

যুক্তরাজ্যের ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূত বিদেশ অফিসের কর্মকর্তাদের বলেছে যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে একটি বন্দোবস্ত প্রকল্পের জন্য দেশের পরিকল্পনা নিয়ে ডেভিড ল্যামি তাকে আটক করার পরে ‘জেরুজালেমে কোথায় গড়ে তুলতে হবে’ তা আমাদের না জানান।
বৃহস্পতিবার রাতে ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন, ‘আমি ব্রিটিশদের লন্ডনে কোথায় গড়ে তুলতে বলব না’।
তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমরা গ্রেটার জার্সসালেমের অংশ হিসাবে E1 দেখি’।
তার বক্তব্যগুলি পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ল্যামি পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলের বিতর্কিত বন্দোবস্ত পরিকল্পনার নিন্দা করার পরে এসেছিল যা ‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে দুটিতে বিভক্ত করবে’।
মিঃ ল্যামি ই 1 প্রকল্পের অনুমোদনের সমালোচনা করেছিলেন কারণ তিনি সতর্ক করেছিলেন যে এটি মধ্য প্রাচ্যের সঙ্কটের দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের আশা ‘সমালোচনা করে’ আশা করবে।
জেরুজালেমের পূর্বে জমির একটি ট্র্যাক্ট ই 1 -তে বন্দোবস্ত বিকাশ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিবেচনাধীন রয়েছে।
এটি পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলি বন্দোবস্ত নির্মাণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবৈধ হিসাবে বিবেচিত এবং শান্তির বাধা সত্ত্বেও এটি।
বুধবার একটি ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কমিটি ই 1 -তে প্রায় 3,400 বাড়ির পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।
ইস্রায়েলের দূর-দূরের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ, যিনি জুনে যুক্তরাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং গত সপ্তাহে ই 1 প্রকল্পটি উন্মোচন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাটি ‘মুছে ফেলা হচ্ছে’
তিনি ইস্রায়েলি সরকারকে তার সিদ্ধান্তের বিপরীত দাবি করে দাবি করেছেন, দাবি করেছেন – যদি নিষ্পত্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় – তবে এটি ‘আন্তর্জাতিক আইনের একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন’ উপস্থাপন করবে।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পরের মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্রতকে নতুনভাবে বিস্ফোরণ জারি করার সময় এটি এসেছিল।
গত মাসে স্যার কেয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে ইউকে নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আগে সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে যদি না ইস্রায়েল কিছু শর্ত পূরণ না করে।
এর মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি সম্মত হওয়া, পশ্চিম তীরে কোনও সংযুক্তি থাকবে না এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রক্রিয়াতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান সরবরাহ করে এমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তবে মিঃ নেতানিয়াহু তার এই দাবির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে স্যার কেয়ার 2023 সালের 7 অক্টোবর ইস্রায়েলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির আক্রমণে হামাসকে ‘পুরস্কৃত’ করছেন।
তিনি ট্রিগারনোমেট্রি পডকাস্টকে বলেছিলেন: ‘তারা (হামাস) হলোকাস্টের পর থেকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বর্বরতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা আপনাকে একটি ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্র দিয়ে পুরস্কৃত করব যা বারবার Occ অক্টোবর গণহত্যার পুনরাবৃত্তি করার জন্য প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
‘এবং তারা বলেছে যে আমরা ইস্রায়েলের নিজেকে রক্ষা করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছি … যতক্ষণ ইস্রায়েল এই অধিকারটি ব্যবহার করে না।
‘আসুন আমরা কল্পনা করি, ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়া কী হবে যদি প্রায় 15,000 লোক একদিনে কসাই করা হত, এবং আপনি থাকতেন, আমি জানি না, 2,500 জিম্মি নেওয়া হয়েছিল।
‘আপনি কি বলবেন, “ওহ, ভাল, আমাদের আক্রমণকারীদের লন্ডনের ঠিক পাশেই একটি রাজ্য দেওয়া উচিত?” অবশ্যই না। ‘
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘যে মানটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা কেবল ভুল নয়, এটি কেবল একেবারে বিপজ্জনক।
‘কারণ আপনি এই রাক্ষসী সন্ত্রাসীদের সর্বাধিক পুরষ্কার দিয়ে পুরস্কৃত করছেন এবং এটি দুর্বলতার কারণে’ ‘
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ট্রিগারনোমেট্রি পডকাস্টের সাথে কথা বলে স্যার কেয়ার স্টারমারের একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্রতকে একটি নতুন বিস্ফোরণ জারি করেছিলেন
ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি সংঘাতের একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর এবং গাজা, ইস্রায়েলের পাশাপাশি বিদ্যমান গাজা একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কল্পনা করেছে।
ফিলিস্তিনিদের সাথে ভবিষ্যতের শান্তি চুক্তি হ্রাস করতে পারে এমন উদ্বেগের কারণে যুক্তরাজ্য E1 বন্দোবস্ত প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে।
এক্স/টুইটারের একটি পোস্টে মিঃ ল্যামি বলেছিলেন: ‘যুক্তরাজ্য ই -1 নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আজ ইস্রায়েলের উচ্চতর পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে।
‘যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে এটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে দুটিতে বিভক্ত করবে, আন্তর্জাতিক আইনের একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন চিহ্নিত করবে এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে সমালোচনামূলকভাবে ক্ষুন্ন করবে।
‘ইস্রায়েলি সরকারকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তটি বিপরীত করতে হবে।’
রবিবার, ওএফআরএ সফরের সময়, পশ্চিম তীরের আরও একটি বন্দোবস্ত এক শতাব্দী আগে এক চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মিঃ নেতানিয়াহু বলেছিলেন: ‘আমি 25 বছর আগে বলেছিলাম যে আমরা এখানে থেকে আমাদের উত্সাহিত করার প্রচেষ্টা রোধ করার জন্য একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রোধ করতে ইস্রায়েল ভূমিতে আমাদের আঁকড়ে ধরার জন্য আমরা সবকিছু করব।
‘God শ্বরকে ধন্যবাদ, আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা বিতরণ করেছি।’
মিঃ স্মোট্রিচ, কে গত সপ্তাহে E1 পরিকল্পনা উন্মোচন করা হয়েছে, প্রকল্পের অনুমোদনের স্বাগত জানিয়েছে।
তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রটি স্লোগান দিয়ে নয় বরং কর্মের সাহায্যে টেবিল থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে।’
‘প্রতিটি বন্দোবস্ত, প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি আবাসন ইউনিট এই বিপজ্জনক ধারণার কফিনের আরেকটি পেরেক।’