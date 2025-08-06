কোথায় দেখতে হবে, লাইনআপস এবং সালিশি

পিছনে বেতনের কারণে প্রতিপক্ষের সাথে মহিলা কাপের ইতিহাসে প্রথম খেলাটি ভার্ডন রয়েছে
পাম্মিরাস মহিলা ব্রাজিল কাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাঠে প্রবেশ করেছেন। বুধবার (06) বিকেলে ভারডন প্রতিযোগিতার তৃতীয় পর্বের একক খেলায় 15 ঘন্টা সান্তা ক্যাটারিনার অভ্যন্তরে আভা-কিন্ডারম্যানের মুখোমুখি হন।
সান্তা ক্যাটারিনা, যিনি ইতিমধ্যে ২০১৫ সালে প্রতিযোগিতা জিতেছেন, তিনি বাড়ি থেকে ২-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে আগের পর্যায়ে তৌবাতিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, পামিরাস মহিলা ব্রাসিলিরিওর অভিজাতদের প্রতিযোগিতা করে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছিলেন।
কোথায় দেখুন
ম্যাচটি ইউটিউবে আভা প্লে চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে।
আভা-কিন্ডারম্যান কীভাবে আসবে
ব্রাসিলিরিও সিরিজ এ 2 -তে হতাশার পরে, সপ্তম স্থানে শেষ হয়ে মাত্র ছয় পয়েন্ট নিয়ে সিংহ ক্যাটারিনা চ্যাম্পিয়নশিপে লায়নেসেস ভাল শুরু হয়েছিল। দলটি তাদের প্রথম প্রতিশ্রুতিগুলিতে দুটি গোল জিতেছে: গ্যারানী দে পালহোয়ার বিপক্ষে ১১-০ এবং ধূমকেটের বিপক্ষে ৯-০ ব্যবধানে। যাইহোক, আভা-কিন্ডারম্যান পর্দার আড়ালে একটি সূক্ষ্ম মুহুর্ত নিয়ে এসেছেন, কারণ ক্লাবটি মার্চ থেকে পিছনের দিকে রয়েছে এবং এমন গুজব রয়েছে যে দলটি মাঠে প্রবেশ করবে না। একটি বিবৃতিতে বোর্ড বিলম্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং বলেছে যে এটি পরের সপ্তাহে debt ণ পরিশোধ করবে।
পাম্মিরাস কীভাবে উপস্থিত হয়
প্রতিযোগিতার ইতিহাসে আপনার প্রথম ম্যাচের জন্য, ভার্ডনকে সর্বোচ্চ বলের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। এর কারণ, ব্রাজিলিয়ান দলের সাথে কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আমান্ডা গুতেরেস এবং ফে পালেরমো এখনও দলে ফিরে আসেনি। প্রভাষকরা পলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বৈধ ক্লাসে উইকএন্ডে করিন্থীয়দের কাছে পরাজয় থেকে এসেছিলেন। যাইহোক, পামিরাস বিভাগে একটি ভাল মরসুমে বাস করে, রাজ্যের রানার-আপে এবং প্রথম রাউন্ডের প্রথম পর্যায়ে চতুর্থ অবস্থানে শেষ হয়।
আভা-কিন্ডারম্যান এক্স পামিরাস
মহিলা ব্রাজিল কাপ – তৃতীয় পর্ব (একক খেলা)
তারিখ এবং সময়: 06/8/2025 (বুধবার), 15 ঘন্টা (ব্রাসিলিয়া)
স্থানীয়: সালজিও কিন্ডারম্যান স্টেডিয়াম, হান্টার (এসসি)
আভা-কিন্ডারম্যান: কুইজিয়া; রাকেল, আলেসান্দ্রা, জুলিয়া এবং কামিলা; নয়, জয়েস, বারবারা এবং নয়টি; কৈলা এবং থমরিস। কৌশল: ক্যারিন বোসেটি।
খেজুর গাছ: টাইন বোর্জেস; রায়ান্না, পোলিয়ানা, প্যাট্রিসিয়া মালদানার এবং কারলা টিস; অ্যান্ড্রেসিঞ্চা, ডায়ানি, রিনকেন, ব্রেনা এবং টেইনি মারানহো; অ্যানি মারাবি। কৌশল: ক্যামিলা অরল্যান্ডো।
রেফারি: জাদি যীশু কল করেছেন (বিএ)
সহায়ক: তাস ক্রিস্টাভোও দা সিলভা (এসসি) এবং ভেনেসা স্টাহেলিন (এসসি)
