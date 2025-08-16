কোথায় দেখতে হবে, লাইনআপস এবং সালিশি

ইতিবাচক ফলাফল মরসুমে অমর প্রতিক্রিয়াটির সূচনা উপস্থাপন করতে পারে। গালো ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত পর্বের মধ্য দিয়ে যায়
অ্যাটলেটিকো এবং গ্রিমিও ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 20 তম রাউন্ডের জন্য, 16 ঘন্টা, এমআরভি অ্যারেনায় আগামী রবিবার (17) এর শক্তি পরিমাপ করেছে। দলগুলি টুর্নামেন্টে বিভিন্ন মুহুর্তের মধ্য দিয়ে যায়, রুস্টার প্রতিযোগিতায় দুটি খেলা হারাতে পারেনি। অন্যদিকে, ট্রিকোলার গাউচো মরসুমের শেষ ছয়টি খেলায় কেবল একটি জয় যুক্ত করেছেন।
কীভাবে অ্যাটলেটিকো আসে
মাইনাররা দক্ষিণ আমেরিকার রাউন্ডটাইমের 16 টি রাউন্ডে পালা পালা জিতেছিল। সুতরাং, তারা দ্বন্দ্বের আগে একটি সুবিধা তৈরি করেছে যা প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য জায়গাটি সংজ্ঞায়িত করবে। ব্রাসিলিরিওতে, মোরগটি প্রতিক্রিয়া শক্তি প্রদর্শন করেছিল। ফ্ল্যামেঙ্গোর পক্ষে নেতিবাচক ফলাফলের পরে, তিনি ব্রাগান্টিনোকে পরাজিত করেছিলেন এবং বাসকোকে বাড়ি থেকে দূরে বেঁধে রেখেছিলেন।
বর্তমান দৃশ্যে, অ্যাটলেটিকো 24 পয়েন্ট সহ 10 তম অবস্থানে রয়েছে। বিস্তৃত গেম ম্যারাথনের জন্য, কোচ কুকা স্টাডিজ তার কয়েকটি মূল টুকরো সংরক্ষণ করে।
গ্রিমিও কীভাবে আসে
ট্রিকোলার গাউচো মরসুমে একটি অশান্তি পর্বের অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন। ব্রাসিলিরিওতে দলটি টানা দুটি পরাজয় থেকে আসে। সুতরাং, প্রসঙ্গে এটি দূরত্ব হ্রাস হওয়ায় এটি রিলিগেশন জোনের কাছাকাছি পরিণত হয়েছিল। 20 পয়েন্ট সহ অমরটি 15 তম স্থানে রয়েছে।
মানো মেনেজেসকে কমপক্ষে একটি পরিবর্তন করতে হবে। আক্রমণে, ব্রেথওয়েট সাসপেনশন পূরণ করে এবং কার্লোস ভিনিসিয়াস সম্ভবত বিকল্প হবে। শেষ রাউন্ডের বিকল্প ছিল ক্যানেম্যান, ওয়াগনার লিওনার্দোর সাথে পজিশনের জন্য লড়াই করেছিলেন। কুলারও প্রাথমিক 11 এর মধ্যে থাকার সুযোগ রয়েছে।
অ্যাটলেটিকো এক্স গ্রিমিও
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ – 20 তম রাউন্ড
তারিখ এবং সময়: 08/17/2025 (রবিবার), 16 ঘন্টা (ব্রাসিলিয়া থেকে)
স্থানীয়: এমআরভি অ্যারেনা, পোর্তো আলেগ্রে (এমজি)
অ্যাটলেটিকো: ভার্সন; সারাভিয়া, লায়ানকো, জুনিয়র অ্যালোনসো এবং আরানা; অ্যালান ফ্রাঙ্কো, গ্যাব্রিয়েল বয়, ইগর গোমেস এবং স্কারপা; রন এবং হাল্ক। প্রযুক্তিগত: কুকা
গ্রামিও: ভলপি; ক্যামিলো, বাল্বুয়েনা, ওয়াগনার লিওনার্দো এবং মারলন; ডোডি ই ভিলাসন্তি কুল্লার; পাভন, ক্রিশ্চিয়ান অলিভেরা এবং কার্লোস ভিনিসিয়াস। প্রযুক্তিগত: মানো মেনেজেস
সালিস: অ্যালেক্স গোমেস স্টেফানো (আরজে)
সহকারী: রদ্রিগো ফিগুয়ারেডো হেনরিক কোরিয়া (আরজে) এবং কার্লোস হেনরিক আলভেস ডি লিমা (আরজে)
আমাদের: Caio Max oagogo viiira (go)
কোথায় দেখুন: প্রিমিয়ার
