কোথায় দেখতে হবে, লাইনআপস এবং সালিশি

সাম্প্রতিক কৃতিত্বের দ্বারা ভরা, দলগুলি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী রাউন্ডে লন্ডনের স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে একে অপরের মুখোমুখি
প্রিমিয়ার লিগের প্রথম রাউন্ডটি দুটি দলের মুখোমুখি হবে যা উচ্চ আত্মার প্রতিযোগিতার শুরুতে এবং সেখানে আত্মবিশ্বাসের সাথে আসে: রবিবার সকাল 10 টায় (ব্রাসেলিয়া), ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের খেতাব এবং ব্লুজ, এবং এফএ কাপ এবং এফএ। শিল্ড, তাদের 163 বছরের অস্তিত্বের মধ্যে প্রাসাদের ইতিহাসে বৃহত্তম দুটি।
কোথায় দেখুন
লাইভ সম্প্রচারটি ইএসপিএন (বদ্ধ টিভি) এবং ডিজনি+ (স্ট্রিমিং) এ অনুষ্ঠিত হবে।
চেলসি কীভাবে আসে
উল্লিখিত শিরোনামগুলি নিয়ে লনে ফিরে আসা ,, এনজো মারেস্কার দলটি গত মৌসুমে চতুর্থ স্থানের বাইরে যাওয়ার চাপে আসে – বিশেষত স্থানান্তর উইন্ডোতে বিশাল বিনিয়োগের পরে। সংক্ষিপ্ত পূর্বসূরী সত্ত্বেও, কাস্ট লেভারকুসেন এবং এসি মিলান সম্পর্কে বিজয় নিয়ে শক্তি দেখিয়েছিল। পরিসংখ্যানগতভাবে, ইতিহাসটি অনুকূল: আটটি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের জয় সহ প্রিমিয়ার লিগে প্যালেসের বিপক্ষে 15 টি অপরাজিত গেম রয়েছে।
গেমের জন্য, লেভি কলউইল লিগামেন্ট ফেটে যাওয়ার পরে মৌসুম সহ বাইরে রয়েছেন। ডিফেন্ডারের সামনে, তোসিন অভিইও ট্রেভোহ চালোবাহের সাথে দ্বিগুণ হবে, কারণ ওয়েসলি ফোফানা এবং বেনো বাদিয়াসিলও আহত থেকে পুনরুদ্ধার করে। আক্রমণে, নিকোলাস জ্যাকসন ব্রাজিলিয়ান জোয়াও পেড্রোর জন্য একটি জায়গা খোলার স্থগিতাদেশ পূরণ করেছেন।
স্ফটিক প্রাসাদ কিভাবে
অলিভার গ্লাসনার কমান্ডের অধীনে, ag গলস, সংক্ষেপে, প্যাকেজটি রাখার চেষ্টা করুন। যাইহোক, অনিশ্চয়তা ইবারেচি ইজে এবং ক্যাপ্টেন মার্ক গুয়েহির মতো মূল টুকরোগুলির ভবিষ্যতের বিষয়ে ঝুলন্ত, যারা দলকে প্রভাবিত করতে পারে। তবুও, এখন পর্যন্ত নয়টি অপরাজিত গেম রয়েছে, সাম্প্রতিক কাপের সাথে উচ্চ নৈতিকতা দ্বারা শক্তিশালী।
মাঠে, আহত হওয়ার পরে অ্যাডাম ওয়ার্টন এবং মার্ক গুয়েহির প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তবে তারা অভিনেত্রীর মধ্যে থাকবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। দাইচি কামদা অবশেষে লিভারপুলের বিপক্ষে অস্বস্তিতে খেলা ছেড়ে চলে গেলেন, মাঝখানে উইল হিউজেস এবং জেফারসন লারমার মধ্যে বিরোধের জন্য জায়গা তৈরি করলেন।
চেলসি এক্স স্ফটিক প্রাসাদ
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ – প্রথম রাউন্ড
ডেটা-ঘন্টা: 17/8/2025, সকাল 10 টায় (ব্রাসিলিয়া)
স্থানীয়: লন্ডনে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজ (ইংল্যান্ড)
চেলসি: সানচেজ; জেমস, টসিন, চালোট এবং অভিশাপ; এনজো ফার্নান্দ, কেসডো; নেটো, পামার, গিটেনস; জোয়াও পেড্রো। প্রযুক্তিগত: এনজো মারেসকা
ক্রিস্টাল প্যালেস: হেন্ডারসন; রিচার্ডস, ল্যাক্রিক্স, গুয়েহি; মাউন্টেন, ওয়ার্টন, হিউজেস, মিচেল; দু: খিত, ম্যাট, ইজে প্রযুক্তিগত: অলিভার গ্লাসনার
সালিস: ড্যারেন ইংল্যান্ড
সহকারী: আয়ান হুসিন ই আকিল হাওসন
আমাদের: জেমস বেল
