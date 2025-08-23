কোথায় দেখতে হবে, লাইনআপস এবং সালিশি

কক্সা সেরি বি লিডে থাকতে চায়, যখন লিও জি 4 এ প্রবেশের জন্য বাড়ি থেকে দূরে বিজয়ের চেষ্টা করে
সিরিজ বি সিরিজের শীর্ষে একটি দ্বন্দ্ব এই শনিবার (23) আল্টো দা গ্লোরিয়াকে কাঁপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নেতা কোরিটিবা কৌতো পেরেইরায় 16 ঘন্টা এ জি 4 এর আঠালো রেমোটি পান। ম্যাচটি প্রতিযোগিতার 23 তম রাউন্ডের জন্য বৈধ। প্রথম রাউন্ডে, ব্লুবার্ডস সেরা পেয়েছে, ন্যূনতম স্কোর দ্বারা জিতে।
নেতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে উরু মাঠে যায়। শেষ রাউন্ডে বাড়ি থেকে দূরে নোভরিজোন্টিনো জয়ের পরে ভার্ডন টেবিলের ডগায় পৌঁছেছিল, ৪২ পয়েন্টে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে রেমোটি পঞ্চম স্থান, 36 পয়েন্ট সহ এবং আপনি যদি কুরিটিবার বিজয় পান তবে জি 4 এ প্রবেশ করবেন। শেষ খেলায়, লায়ন দ্বিধায় পড়েছিল এবং মনগিরিওর মাঝখানে বোটাফোগো ডি রিবেইরিও প্রেটোর বিরুদ্ধে আবদ্ধ ছিল।
কোথায় দেখুন
ম্যাচটি রেডটিভি, টিভি ওপেন, ইএসপিএন এবং স্পোর্টনেট চ্যানেলগুলিতে ক্লোজড টিভি, আনিম্পেডিডোস ইউটিউব এবং ডিজনি+স্ট্রিমিং পরিষেবাতে সম্প্রচারিত হবে।
কোরিটিবা কীভাবে আসে
নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও, উরু একটি অস্বস্তিকর ক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে পেরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের কাছে পৌঁছেছে। আলভিভারডে তিনটি খেলায় বাড়িতে জিততে পারেনি। তার পর থেকে কৌটো পেরেরায় দুটি ড্র এবং একটি পরাজয় রয়েছে। এই শনিবারের ম্যাচের জন্য, মোজার্ট ইতিমধ্যে এই সপ্তাহে উপস্থাপিত স্ট্রাইকার রদ্রিগো রদ্রিগস থাকবে। আরেকটি অভিনবত্ব হ’ল ডিফেন্ডার রদ্রিগো মোলেডোর প্রত্যাবর্তন, যিনি ফেব্রুয়ারি থেকে অপারেশন করেননি এবং সম্পর্কিত তালিকায় উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে ডিফেন্ডার জেকা স্থগিতাদেশে ফিরে আসে এবং টিয়াগো কোসারের সাথে ডানদিকে অবস্থানটি বিরোধ করে।
রেমো কেমন করে
শেষ দুটি খেলায় aving েউয়ের পরে, সিংহ জি 4 -তে প্রবেশের জন্য দর্শনার্থী হিসাবে ভাল পারফরম্যান্সের সুবিধা নিতে চায়। বাড়ি থেকে দূরে চারটি গেমের জন্য রোয়িং অপরাজিত হয়েছে। আপনার বাড়ির টুর্নামেন্টের নেতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রত্যাশা এখন বেশি। ম্যাচের জন্য, আন্তোনিও অলিভিরার তৃতীয় হলুদ কার্ডের জন্য স্থগিত স্ট্রাইকার পেড্রো রোচা থাকবে না। এছাড়াও, ক্যান্টিলো এবং পাভানি এখনও মেডিকেল বিভাগে রয়েছেন এবং নীল দলকে আত্মবিশ্বাসী করেছেন।
কোরিটিবা এক্স রেমো
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ বি – 23 তম রাউন্ড
তারিখ এবং সময়: 8/23/2025 (শনিবার), 16 ঘন্টা (ব্রাসিলিয়া থেকে)
স্থানীয়: মেজর অ্যান্টনিও কাউটো পেরেইরা স্টেডিয়াম, কুরিটিবা (পিআর)
কোরিটিবা: পেড্রো মরিসকো; জেকা (টিয়াগো কোসার), মাইকন, জেসি এবং জোও আলমেডা; মাচাডো, সেবাস্তিয়ান গামেজ এবং জোশুয়া; লুকাস রোনিয়ার, ডেলিটোরে এবং ক্লেইসন। প্রযুক্তিগত: মোজার্ট
রেমো: মার্সেলো রেঞ্জেল; নাথান সান্টোস, রেনাল্ডো, কামুতাঙ্গা এবং অ্যালান রদ্রিগেজ; কাইও ভিনিসিয়াস, জাডারসন এবং মাররোন; জাডারসন, দাভা এবং নিকোলস ফেরেরিরা। প্রযুক্তিগত: অ্যান্টনিও অলিভিরা।
সালিস: জেফারসন ফেরেরিরা দে মোরেস (গো)
সহায়ক: লিওন কারভালহো রোচা (গো) এবং হুগো সাভিও জাভিয়ার কোরিয়া (গো)
আমাদের: রদ্রিগো নুনস ডি স (আরজে)
