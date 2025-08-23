কোথায় দেখতে হবে, লাইনআপস এবং সালিশি

24 বছর পরে স্পেনীয় ফুটবলের অভিজাতদের কাছে ফিরে আসা ক্লাবটি লালিগা শিরোনামের অন্যতম প্রিয়জনের মুখোমুখি
বলটি স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরে যায়। এই রবিবার (২৪), ওভিডো নোভো কার্লোস টার্টিয়ার স্টেডিয়ামে ল্যালিগার দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য বৈধ একটি ম্যাচে নোভো কার্লোস টার্টিয়ার স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদের আয়োজন করেছেন। 24 বছর পরে স্পেনের ফুটবলের অভিজাতদের কাছে ফিরে আসা মডেস্ট ক্লাবটি শিরোনামের প্রিয় মুখোমুখি।
ওভিডো কীভাবে আসে
ওভিডো 24 বছর পরে স্পেনীয় সকার অভিজাতদের মধ্যে ফিরে এসেছেন এবং এতে এটি বজায় রাখা উচিত। ক্লাবটির শেষ অংশগ্রহণ 2000/01 মরসুমে হয়েছিল।
যাইহোক, দলটি ভিলারিয়ালের হয়ে ২-০ ব্যবধানে পরাজয়ের সাথে লালিগার এই সংস্করণটি শুরু করেছিল। ট্রান্সফার উইন্ডো চলাকালীন, ক্লাবটি মিডফিল্ডার ডেনডোনকার (প্রাক্তন অ্যান্ডারলেচট), ডিফেন্ডার বেলি (প্রাক্তন ভিলারিয়াল) এবং স্ট্রাইকার ব্রেকালো (তুরস্কের প্রাক্তন কাসিম্পাসা) নিয়োগের উপর বাজি ধরেছিল।
স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ের জন্য দুর্দান্ত প্রিয়দের একজনের মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি, সার্বিয়ান কোচ ভেলজকো প্যারানোভিয়ের অভিনেত্রীতে কিছু সমস্যা রয়েছে। এর কারণ হ’ল এলভারো লেমোস, আহত এবং আলবার্তো রিনা স্থগিত, বাস নিশ্চিত করা হয়েছে, অন্যদিকে চেলি এবং কলম্বাট্টো সন্দেহ হিসাবে উপস্থিত হয়।
রিয়াল মাদ্রিদ কীভাবে আসে
অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ একটি দুর্দান্ত অর্জন ছাড়াই এক মৌসুমের পরে আবার স্পেনীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে চায়, যার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা সার্বভৌম ছিল। সুতরাং, ক্লাবটি জাতীয় এবং ইউরোপীয় দৃশ্যে নায়কতা পুনরায় শুরু করার জন্য কোচ জাবি অ্যালোনসোর কাজের উপর ভিত্তি করে।
লালিগার প্রথম রাউন্ডে, মেরেনগু ক্লাব ওসাসুনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছিল, কিলিয়ান এমবাপ্পির দ্বারা পেনাল্টি গোলটি করে।
এছাড়াও, রিয়াল মাদ্রিদ রবিবার তিনটি পয়েন্ট জিততে বড় প্রিয় হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, এমনকি জাবি অ্যালোনসোর কিছু সমস্যা রয়েছে। কারণ কোচ জুড বেলিংহাম, এন্ড্রিক, ক্যামাইভিং এবং ফেরল্যান্ড মেন্ডির উপর নির্ভর করতে সক্ষম হবেন না, তারা সবাই আহত।
ওভিডো এক্স রিয়াল মাদ্রিদ
স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপ 2025/26 এর দ্বিতীয় রাউন্ড
ডেটা-ঘন্টা: রবিবার, 08/24/2025, বিকাল সাড়ে চারটায় (ব্রাসিয়া)।
স্থানীয়: নতুন কার্লোস টার্টিয়ার, ওভিডোতে (ইএসপি)।
ওভিডো: স্ক্যান্ডেল; লুয়েঙ্গো, ডেভিড কস্টস এবং ক্যালভা; ভিডাল, ডেনডোনকার, ইলিক, সিবো এবং অ্যালাসান; রন্ডন এবং হাসান সলম। প্রযুক্তিগত: ভেলজকো পাওনোভিক।
রিয়েল মাদ্রিদ: কার্তোইস; আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, সামরিক, হুইজসেন এবং ক্যারেস; ভালভার্ডে, উচিত এবং গুলার; ব্রাহিম, এবং ভিনি জুনিয়র প্রযুক্তিগত: জাবি অ্যালোনসো।
সালিস: রিকার্ডো ডি বার্গোস (ইএসপি)।
আমাদের: জাভিয়ের ইগলেসিয়াস (ইএসপি)।
