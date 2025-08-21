কোনও খনি তার শহরটি গ্রাস করার আগে এই চার্চটি রাস্তায় সরানো হচ্ছে দেখুন

কিরুনা, সুইডেন (এপি) – আপনি কীভাবে একটি সরান সুইডেনের সবচেয়ে প্রিয় কাঠের গীর্জা রাস্তা নিচে?
সামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং সহ, প্রচুর প্রার্থনা – এবং কিছু সৌভাগ্যের জন্য ইউরোভিশন।
কিরুনা চার্চ -সুইডিশ ভাষায় কিরুনা কিরকা নামে পরিচিত-এই সপ্তাহে শহরের স্থানান্তরের অংশ হিসাবে 5 কিলোমিটার (3 মাইল) রুটের সাথে সরানো হচ্ছে।
এটি ঘটছে কারণ বিশ্বের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ আয়রন-মাইন শহরটি গ্রাস করার হুমকি দিচ্ছে।
এই সপ্তাহে, হাজার হাজার দর্শনার্থী আর্কটিক বৃত্তের উপরে 200 কিলোমিটার (124 মাইল) উপরে সুইডেনের উত্তরতম শহর কিরুনায় নেমেছেন।
এটি সামি আদিবাসীদের সদস্য সহ প্রায় 23,000 লোকের বাড়ি প্রায় 19,500 বর্গকিলোমিটার (7,528 বর্গমাইল) জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
চার্চের ভিকার লেনা তজর্নবার্গ মঙ্গলবার সকালে একটি আশীর্বাদে এই পদক্ষেপটি শুরু করেছিলেন, যখন চার্চটি শহর জুড়ে চাকা করার জন্য মরীচিগুলিতে উঠানো হয়েছিল।
হাজার হাজার দর্শক রাস্তায় রেখাযুক্ত, 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস (50 ফারেনহাইট) এর নিচে শক্তিশালী বাতাস এবং তাপমাত্রার জন্য স্তরগুলিতে বান্ডিল করে, যেহেতু চার্চটি এক ঘণ্টায় হিমবাহ গতিতে কয়েক ঘন্টার জন্য বেঁধেছিল।
যাত্রা বুধবার বিকেলে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
খনির সংস্থার একটি উপহার
2001 সালে, সুইডিশ জনগণ সংস্কৃতি মন্ত্রকের সাথে সংযুক্ত একটি জরিপে উডেন চার্চকে “সর্বকালের সেরা বিল্ডিং, 1950 এর আগে নির্মিত” ভোট দিয়েছিল। একটি পাহাড়ে নির্মিত যাতে উপাসকরা কিরুনাকে উপেক্ষা করতে পারে, সুইডিশ লুথেরান চার্চটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খনির সংস্থা এলকেএবি-র উপহার হিসাবে সামি স্টাইলকে অনুকরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
কিরুনা খনিটি নিজেই ১৯১০ সালের এবং চার্চটি ১৯১২ সালে শেষ হয়েছিল। এর নিও-গথিক বহির্মুখীটি শহরের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বিল্ডিং হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পর্যটকরা স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য এক বছর আগে বন্ধ হওয়ার আগে নিয়মিত সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। এটি 2026 এর শেষে নতুন অবস্থানে পুনরায় খোলার জন্য প্রস্তুত।
টিজর্নবার্গ বলেছেন, পুরানো স্পটে চূড়ান্ত পরিষেবাটি বিটসুইট ছিল।
“শেষ দিন আপনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গির্জার দরজা বন্ধ করে দিলে আপনি জানেন যে এটি খোলার আগে এটি বেশ কয়েক বছর আগে হতে চলেছে – এবং একটি নতুন জায়গায়,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা জানি না যে এটি কীভাবে দরজা খুলতে অনুভব করবে।”
এই সপ্তাহের এই পদক্ষেপটি এলকেএবি দ্বারা পরিচালিত এবং সুইডিশের উপস্থিতিযুক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি দুই দিনের, অত্যন্ত কোরিওগ্রাফড স্পেকটেকালটিতে পরিণত হয়েছে কিং কার্ল xvi গুস্তাফ।
বাদ্যযন্ত্রের পারফরম্যান্স থেকে একটি সেট অন্তর্ভুক্ত কাজ, সুইডেনের 2025 ইউরোভিশন এন্ট্রি যে ছিল এই বছরের প্রতিযোগিতা জিততে বুকিদের প্রিয়। এটি ধ্রুপদী প্রশিক্ষিত কাউন্টারটেনের কাছে হারিয়েছে অস্ট্রিয়ার জেজে।
সুইডেনের জাতীয় সম্প্রচারক, এসভিটি লাইভস্ট্রিমিং এবং এটিকে “গ্রেট চার্চ ওয়াক” হিসাবে বিলিং করা এর সাথে এর সাফল্য খেলতে “দ্য গ্রেট মুজ মাইগ্রেশন” এর বসন্ত প্রদর্শন এটি 2019 সাল থেকে বছরে কয়েক মিলিয়ন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
মধ্যরাতের সূর্য এবং নর্দার্ন লাইট উভয়ের জন্যই পরিচিত, কিরুনা এবং আশেপাশের অঞ্চলটি সুইডিশ ল্যাপল্যান্ডে দর্শনার্থীদের জন্য বছরব্যাপী একটি বড় অঙ্কন।
অঞ্চলটিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত অরোরা স্কাই স্টেশনআইসহোটেল এবং কেবনেকাইস, নর্ডিক দেশের সর্বোচ্চ পর্বত।
ব্রিটিশ পর্যটক অনিতা এবং ডন হেইমস ইতিমধ্যে এই বছরের ভ্রমণের আগে দু’বার কিরুনায় ট্রেক করেছিলেন। তারা যখন চার্চের পদক্ষেপের কথা শুনেছিল, তারা তাদের এখানে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের ভ্রমণপথটি পরিবর্তন করেছে।
“এটি একটি আশ্চর্যজনক কীর্তি যা তারা করছে,” অনিতা হেইমস রবিবার বলেছিলেন। “এটি চলমান, অবিশ্বাস্যভাবে দেখে আকর্ষণীয় হবে।”
সুইডিশ দর্শক জোহান আরভেলি মঙ্গলবারের ভিড়ের অংশ হতে 10 ঘন্টা ভ্রমণ করেছিলেন।
“আমি কয়েক বছর ধরে এটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কী আশা করব তা জানতাম না। আমাকে এটি দেখতে হয়েছিল কারণ এটি একটি অদ্ভুত জিনিস এবং একটি বড় জিনিস” “
তবে সবাই এলকেবির বহির্মুখী সম্পর্কে শিহরিত হয় না। কিরুনায় সামি রেইনডিয়ার হের্ডিং সংস্থার একজনের চেয়ারম্যান লারস-মার্কাস কুহমুনেন বলেছেন, নতুন খনিটির জন্য এলকেএবি-র পরিকল্পনাগুলি রেইনডির অভিবাসন রুটকে হুমকি দিতে পারে এবং এলাকায় পালকদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
পদক্ষেপের পিছনে যান্ত্রিক
কিরুনার শহর কেন্দ্রের পদক্ষেপটি ২০০৪ সাল থেকে কাজ চলছে। খনিটি গভীরতর ভূগর্ভস্থ প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে বাসিন্দারা ভবন এবং রাস্তায় ফাটল দেখতে শুরু করেছিলেন। 1,365 মিটার (4,478 ফুট) এর নতুন গভীরতায় পৌঁছানোর জন্য – এবং কিরুনাকে গ্রাস করা থেকে বিরত রাখতে – কর্মকর্তারা খনন থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটি নতুন শহরতলিতে বিল্ডিংগুলি সরানো শুরু করেছিলেন।
জুলাই পর্যন্ত, 25 টি বিল্ডিং বিম এবং চাকা পূর্ব দিকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। চার্চ সহ ষোলটি রয়ে গেছে।
672 মেট্রিক টন (741 টন) ওজন সহ প্রায় 40 মিটার (131 ফুট) প্রশস্ত, গির্জার অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়াররা 9 মিটার থেকে 24 মিটার (30 থেকে 79 ফুট) থেকে একটি বড় রাস্তা প্রশস্ত করে এবং একটি নতুন ছেদ করার জন্য পথ তৈরি করার জন্য একটি ভায়াডাক্ট ভেঙে দেয়।
একটি চালক, একটি বড় কন্ট্রোল বক্স ব্যবহার করে, এই রুটের মধ্য দিয়ে চার্চটিকে চালিত করছে কারণ এটি মঙ্গলবার এবং বুধবার প্রায় 12 ঘন্টা ভ্রমণ করে – ফিকার জন্য প্রতিদিন একটি বিরতি দিয়ে, traditional তিহ্যবাহী সুইডিশ দুপুরের কফি বিরতি। এটি প্রতি ঘন্টা 0.5 থেকে 1.5 কিলোমিটার (প্রতি ঘন্টা 0.31 এবং 0.93 মাইল) এর মধ্যে বিভিন্ন গতিতে চলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ফ্রিদা অ্যালবার্টসন, যিনি ছয় মাস আগে কিরুনায় চলে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রাথমিকভাবে গির্জার পদক্ষেপের জন্য “খুব নার্ভাস” ছিলেন।
মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, “আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম যে এটি বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।” “তবে তা হয়নি, তাই আমি খুব খুশি।”
এই পদক্ষেপের জন্য এলকেএবি -র প্রকল্প পরিচালক স্টেফান হলম্ব্লাদ জোহানসন, খনির সংস্থার জন্য এটির কত ব্যয় হয়েছে তা বলবেন না।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ধর্মের কভারেজ এপি এর মাধ্যমে সমর্থন পায় সহযোগিতা কথোপকথনের সাথে আমাদের, লিলি এন্ডোমেন্ট ইনক। এর অর্থায়নের সাথে এপি এই সামগ্রীর জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ।