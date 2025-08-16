কোনও চুক্তি নয় তবে অগ্রগতি হয়েছে – ট্রাম্প

… উদীয়মান অগ্রগতি ব্যাহত করবেন না, পুতিন ইউক্রেন, ইইউকে সতর্ক করেছেন
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ছয় বছরে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়াই তাদের প্রথম মুখোমুখি আলোচনা শেষ করেছেন।
উভয় নেতা অবশ্য বলেছেন, আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার সময় “অগ্রগতি” করা হয়েছিল।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা সেখানে যাইনি, কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই – তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি। অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল, কয়েকটি রয়ে গেছে। একটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ,” ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন।
বিবিসির মতে, ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে পুতিন এই সভাটিকে এই সংঘাতের একটি “রেজোলিউশনের সূচনা পয়েন্ট” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাকে তিনি একটি “ট্র্যাজেডি” বলেছিলেন এবং ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের আলোচনার ক্ষতি না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।
“আমরা আশা করি যে কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানীগুলি গঠনমূলক পদ্ধতিতে এই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করবে এবং কোনও বাধা তৈরি করবে না, উস্কানিমূলক এবং পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উদীয়মান অগ্রগতি ব্যাহত করার চেষ্টা করবে না,” তিনি বলেছিলেন।
সিএনএন জানিয়েছে যে ট্রাম্পের লিমুজিনে সামিট ভেন্যুতে একসাথে ভ্রমণের আগে এই দুই নেতা হ্যান্ডশেকগুলি বিনিময় করেছিলেন।
“শান্তি অনুসরণকারী” একটি নীল পটভূমি তাদের আলোচনার মঞ্চ তৈরি করেছিল, যার মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের রাশিয়ার স্টিভ উইটকফের বিশেষ দূত, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি সর্বদা রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে একটি দুর্দান্ত সম্পর্ক রেখেছি – ভ্লাদিমির,” ট্রাম্প বলেছিলেন, আলোচকদের “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” বলে অভিহিত করেছেন তবে যোগ করেছেন যে “কিছু জিনিস এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।”
পুতিন ট্রাম্পের সাথে একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সুরক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করা উচিত, তিনি বলেছিলেন, “অবশ্যই আমরা এ নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। আমি আশা করতে চাই যে আমরা যে চুক্তিটি একসাথে পৌঁছেছি তা আমাদের সেই লক্ষ্যটি আরও কাছাকাছি আনতে সহায়তা করবে এবং ইউক্রেনের শান্তির দিকে যাত্রা করবে।”
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, ইউক্রেন এবং ইউরোপের উদ্বেগকে উত্সাহিত করেছিল যে ট্রাম্প রাশিয়াকে ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশের নিয়ন্ত্রণে রেখে সংঘাতের মধ্যে একটি হিমশীতল গ্রহণ করতে পারে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি তাদের সংক্ষিপ্ত করতে ন্যাটো মিত্র এবং জেলেনস্কিকে “খুব শীঘ্রই” ডাকবেন। ট্রাম্প উল্লেখ করেছিলেন, “আমি কয়েকটি ফোন কল করা শুরু করব এবং তাদের কী ঘটেছে তা তাদের জানাব।
জেলেনস্কি পরে বলেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেন সহ একটি “ন্যায়বিচার শান্তি” এবং ত্রি-মুখী আলোচনার পথ খোলা উচিত।
তবে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আলাস্কা বৈঠক চলাকালীন অব্যাহত শত্রুতা বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, তিনি ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ধর্মঘটের উদ্ধৃতি দিয়ে একজনকে হত্যা করেছিলেন এবং অন্য একজনকে আহত করেছিলেন।
জেলেনস্কি টেলিগ্রামে লিখেছেন, “যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অবশ্যই রাশিয়া গ্রহণ করতে হবে। আমরা আমেরিকাতে গণনা করছি।”
পুতিন বলেছিলেন যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সংঘাতের “প্রাথমিক কারণগুলি” সম্বোধন করা দরকার, সেগুলি কী ছিল তা উল্লেখ না করেই।
তিনি ট্রাম্পকে “শুভেচ্ছার সুরের” জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই “ফলাফল-ভিত্তিক” হওয়া উচিত, তিনি আরও যোগ করেছেন যে “ট্রাম্প তার জাতির সমৃদ্ধির বিষয়ে স্পষ্টভাবে যত্নশীল। তবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়ার নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে।”