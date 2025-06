কোনও বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়াই আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করা

// Turn a sequence of 0s and 1s (as a string) into a RTZ FSK audio signal function playSequence ( bits ) const now = audioCtx . currentTime ; // The oscillator generates a sine wave at a specified frequency const osc = audioCtx . createOscillator (); const gainNode = audioCtx . createGain (); // Fade in the oscillator to avoid turn-on click osc . connect ( gainNode ). connect ( audioCtx . destination ); osc . frequency . setValueAtTime ( fp , now ); gainNode . gain . setValueAtTime ( 0 , now ); gainNode . gain . linearRampToValueAtTime ( 1 , now + fadeTime ); // Send all the bits const startTime = now + fadeTime ; const rampTime = ramp ; for ( let i = 0 ; i < bits . length ; i ++ ) // Decide to which frequency we are going to change const bit = bits ( i ); const dataFreq = bit === '1' ? f1 : f0 ; // Compute start and end times const t0 = startTime + i * bitDuration ; const t1 = t0 + pilotDur ; const t2 = t1 + dataDur ; // Transition from pilot tone to one of two data tones osc . frequency . setValueAtTime ( fp , t1 - rampTime ); osc . frequency . linearRampToValueAtTime ( dataFreq , t1 ); // Transition from data tone back to pilot tone osc . frequency . setValueAtTime ( dataFreq , t2 - rampTime ); osc . frequency . linearRampToValueAtTime ( fp , t2 ); // Fade out the oscillator to avoid turn-off click const endTime = startTime + bits . length * bitDuration ; gainNode . gain . setValueAtTime ( 1 , endTime ); gainNode . gain . linearRampToValueAtTime ( 0 , endTime + fadeTime ); // Activate osc . start ( now ); osc . stop ( endTime + fadeTime + 0.001 );