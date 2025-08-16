কোনও যুদ্ধবিরতি নেই, কোনও চুক্তি নেই। ট্রাম্প, পুতিন এবং ইউক্রেনের জন্য শীর্ষ সম্মেলনের অর্থ কী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে না পৌঁছে আলাস্কা ছেড়ে চলে গেছেন।
প্রায় তিন ঘন্টা বৈঠকের পরে, নেতারা প্রশ্ন না নিয়ে যাওয়ার আগে মিডিয়াতে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন।
শীর্ষ সম্মেলনের জন্য অ্যাঙ্করেজে থাকা তিন বিবিসি সংবাদদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান নেতাদের পাশাপাশি ইউক্রেনের যুদ্ধের পরবর্তী কী ঘটেছিল তার অর্থ কী তা মূল্যায়ন করে।
একজন ডিলমেকার হিসাবে ট্রাম্পের খ্যাতি ডেন্টস মিটিং
উত্তর আমেরিকা সংবাদদাতা অ্যান্টনি জুরচার দ্বারা
“কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই,” ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে স্নাতকোত্তর পরবর্তী মন্তব্যে প্রথমবারের মতো মন্তব্য করেছিলেন।
এটি স্বীকার করার এক চক্রাকার উপায় ছিল যে বেশ কয়েক ঘন্টা আলোচনার পরে কোনও চুক্তি নেই। কোন যুদ্ধবিরতি নেই। রিপোর্ট করার মতো স্পষ্ট কিছুই নয়।
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি এবং ভ্লাদিমির পুতিন “কিছু দুর্দান্ত অগ্রগতি” করেছেন, তবে এটি কী হতে পারে সে সম্পর্কে খুব কম বিবরণ দিয়ে এটি বিশ্বের কল্পনার কাছে রেখে গেছে।
তিনি পরে বলেছিলেন, “আমরা সেখানে যাইনি,” শত শত জড়ো সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনও প্রশ্ন না নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্প কেবল এই জাতীয় অস্পষ্টতা তৈরির জন্য দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছিলেন, এমনকি আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা স্বস্তি পেতে পারেন তবে তিনি একতরফা ছাড় বা চুক্তিগুলি দেননি যা ভবিষ্যতের আলোচনার ক্ষতি করতে পারে।
যে ব্যক্তি নিজেকে শান্তির নির্মাতা এবং ডিলমেকার হিসাবে নিজেকে আঁকতে পছন্দ করে, তার জন্য দেখা যাচ্ছে যে ট্রাম্প আলাস্কাকে কোনওভাবেই ছাড়বেন না।
এমন কোনও ইঙ্গিতও নেই যে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোডাইমির জেলেনস্কি অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যতের শীর্ষ সম্মেলন আসন্ন, পুতিনের “নেক্সট টাইম ইন মস্কোতে” তাদের পরবর্তী সভা সত্ত্বেও কুইপ।
ইউক্রেন বা রাশিয়ার তুলনায় এই আলোচনার সময় ট্রাম্পের ঝুঁকির মধ্যে কম ছিল, তবুও এটি তার পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তার ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি একটি দুলিয়ে দেবে যে এই বৈঠকের ব্যর্থতার মাত্র 25% সম্ভাবনা রয়েছে।
আরও কী, পুতিন প্রেস-কনফারেন্স-যা বিস্তৃত উদ্বোধনী মন্তব্য দিয়ে না-এর সাথে শুরু করার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতিকে নীরব দাঁড়িয়ে থাকার আপাত ক্ষোভের ক্ষতি করতে হয়েছিল। ওভাল অফিসের স্বাভাবিক রুটিনের চেয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল, যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাধারণত আদালত করেন, যখন তার বিদেশী অংশটি কোনও মন্তব্য ছাড়াই তাকিয়ে থাকে।
আলাস্কা আমেরিকান অঞ্চল, যদিও পুতিন তার কর্মকর্তারা যে 19 শতকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির আগে একবার “রাশিয়ান আমেরিকা” হিসাবে লক্ষ্য করতে পছন্দ করতে পছন্দ করেছিলেন তাতে বাড়িতে আরও বেশি মনে হয়েছিল। এটি আমেরিকান রাষ্ট্রপতির কাছে কমিংস দিনগুলিতে খেতে পারে, যেমনটি কভারেজ প্রেস করবে যা এই শীর্ষ সম্মেলনটিকে ফ্লপ হিসাবে উপস্থাপন করবে।
এখন বড় প্রশ্ন – একজন সাংবাদিক শুক্রবার জিজ্ঞাসা করতে অক্ষম ছিলেন – তা হ’ল ট্রাম্প রাশিয়ার উপর তার বহুল -হুমকির নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি শাস্তি হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন বা যদি তিনি আবারও সময়সীমাটিকে রাস্তায় আরও দূরে ঠেলে দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাবেন।
পুতিন তার মুহূর্তটি গ্লোবাল স্পটলাইটে পান
রাশিয়া সম্পাদক স্টিভ রোজেনবার্গ লিখেছেন
“সংবাদ সম্মেলন” কখন সংবাদ সম্মেলন নয়?
যখন কোন প্রশ্ন নেই।
হলের মধ্যে স্পষ্টত অবাক হয়েছিল যখন রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং ট্রাম্প কোনও প্রশ্ন না নিয়েই তাদের বক্তব্য দেওয়ার সাথে সাথে পডিয়ামটি ছেড়ে চলে যান।
রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও সাংবাদিকদের যে কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাদের কাছে চিৎকার করছে তার কোনও উত্তর না দিয়েই ঘরটি দ্রুত ছেড়ে দিয়েছিল।
স্পষ্ট লক্ষণগুলি যে ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়টি যখন আসে তখন ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের এখনও মতামতের একটি বড় পার্থক্য রয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি রাশিয়ান যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিচ্ছেন। ভ্লাদিমির পুতিন তাকে তা দেননি।
আগের দিন খুব আলাদা ছিল। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য রেড কার্পেটটি বের করেছিলেন, ক্রেমলিন নেতাকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।
আজ রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভূ-রাজনৈতিক লাইমলাইটে তাঁর মুহূর্তটি পেয়েছিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের নেতার সাথে মঞ্চটি ভাগ করে নিচ্ছেন।
তবে ট্রাম্প কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন? তিনি এখনও পুতিনকে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করতে রাজি করতে পারেননি।
এর আগে তিনি রাশিয়ার প্রতি আরও কঠোর পদ্ধতির হুমকি দিয়েছিলেন, যদি মস্কো যুদ্ধবিরতি আহ্বানকে উপেক্ষা করে তবে আলটিমেটাম, সময়সীমা এবং আরও নিষেধাজ্ঞার সতর্কতা সহ।
তিনি অনুসরণ করেন নি।
সে কি করবে?
ইউক্রেন থেকে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলুন – তবে এরপরে কী ভয় পান
ভিটালি শেভচেনকো দ্বারা, রাশিয়া সম্পাদক বিবিসি মনিটরিং
অ্যাঙ্করেজে সবেমাত্র যা ঘটেছিল তা অনেকের কাছেই কিলিম্যাক্টিক বিরোধী বোধ করতে পারে, তবে কিয়েভে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে যে কোনও “চুক্তি” ঘোষণা করা হয়নি যে ইউক্রেনের অঞ্চল ব্যয় করবে।
ইউক্রেনের লোকেরা আরও জানবে যে রাশিয়ার সাথে তাদের সমস্ত মূল চুক্তি ভেঙে গেছে, সুতরাং এখানে যদি অ্যাঙ্করেজে এখানে কেউ ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে তারা সন্দেহজনক হত।
তবে ইউক্রেনীয়রা উদ্বেগিত হবে, তবে মিডিয়া ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মুখভাগে যৌথ উপস্থিতিতে আবারও এই সংঘাতের “মূল কারণগুলি” সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং বলেছিলেন যে কেবল তাদের অপসারণ স্থায়ী শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।
ক্রেমলিন -স্পেক থেকে অনুবাদ করা, এর অর্থ তিনি এখনও তাঁর “বিশেষ সামরিক অভিযান” এর মূল উদ্দেশ্যটি অনুসরণ করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ – যা ইউক্রেনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভেঙে ফেলার জন্য। সাড়ে তিন বছরের পশ্চিমা প্রচেষ্টা তাকে তার মন পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এতে এখন আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বৈঠকের পরে যে অনিশ্চয়তা অব্যাহত রয়েছে তাও উদ্বেগজনক। এরপরে কী ঘটে? রাশিয়ার আক্রমণগুলি কি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে?
গত কয়েকমাসে পশ্চিমা সময়সীমাগুলির একটি উত্তরাধিকার দেখেছে যা এসেছিল এবং পরিণতি ছাড়াই চলে গেছে এবং হুমকিগুলি যা কখনও হয় নি। ইউক্রেনীয়রা এটিকে পুতিনের আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ হিসাবে দেখছে। তারা একই আলোতে অ্যাঙ্করেজ অর্জনের অগ্রগতির আপাত অভাব দেখতে পাবে।