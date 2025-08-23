You are Here
কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাটি বেসরকারী খাত/ সুযোগ বা হুমকিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত কি? – তাবনাক
কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাটি বেসরকারী খাত/ সুযোগ বা হুমকিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত কি?

একটি সিদ্ধান্ত -সিদ্ধান্ত গ্রহণের সিদ্ধান্ত; বেসরকারী খাত/ সুযোগ বা হুমকিতে প্রাণিসম্পদ সহায়তা সংস্থার বিতরণ?

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়টি জিহাদ দেশের বিশেষজ্ঞ এবং মিডিয়া পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রিম প্রশাসনিক কাউন্সিল এগারো শত ও নব্বই -নব্বই -ফিফথ অধিবেশনে কৃষি মন্ত্রনালয়ের সংস্কারকে অনুমোদনের পরে এই বিতর্কটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে, দেশটির প্রশাসনিক ও কর্মসংস্থান সংস্থার প্রস্তাব করে।

রিপোর্ট তাবনাক অর্থনৈতিক পরিষেবা;;; অধ্যাদেশ অনুসারে, ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরীক্ষা করা একটি পরিকল্পনা অবশেষে কৃষি মন্ত্রকের জিহাদ কাঠামোগত অস্ত্রোপচার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। প্রকল্পের মূল লক্ষ্যগুলি হ’ল সমান্তরাল কাঠামোগুলি নির্মূল করা, সার্বভৌমত্ব মিশনকে শক্তিশালী করা, বেসরকারী খাতে উত্তেজনা নির্ধারণ করা এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী ব্যয় হ্রাস করা।

এই ডিক্রিটির অন্যতম সংবেদনশীল অংশ হ’ল বেসরকারী খাতে কৃষি মন্ত্রকের সহায়ক সংস্থাগুলি স্থানান্তর; এটি প্রতিক্রিয়ার বিষয়, বিশেষত দেশের প্রাণিসম্পদ সহায়তা সংস্থা সম্পর্কে। সংস্থাটি বিগত বছরগুলিতে প্রাণিসম্পদ ইনপুট এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় আমদানিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বদা সরাসরি সরকারী তদারকির অধীনে ছিল।

এখন বেসরকারী খাতে সংস্থাটি স্থানান্তর নিয়ে বিতর্ক দেশের খাদ্য সুরক্ষার উপর সিদ্ধান্তের প্রভাব সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই ধরনের পরিবর্তনগুলি যদি সাবধানতা অবলম্বন এবং নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া ছাড়াই তৈরি করা হয় তবে বেসিক পণ্য এবং মানুষের টেবিলের সরবরাহ চক্রকে ব্যাহত করতে পারে।

কোনও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাটি বেসরকারী খাত/ সুযোগ বা হুমকিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত কি?

ইরানে বেসরকারীকরণের অভিজ্ঞতা

এই স্থানান্তর সম্পর্কে উদ্বেগগুলি প্রাণিসম্পদ সমর্থন সংস্থার ভূমিকার গুরুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দেশে পূর্ববর্তী বেসরকারীকরণের অভিজ্ঞতায় জড়িত। একটি উদাহরণ, যেমন হাফট টেপহ সুগার কোম্পানির স্থানান্তর, যা অসংখ্য মার্জিন এবং সংকট সহকারে রয়েছে, এখনও জনসাধারণের স্মৃতিতে এবং বিশেষজ্ঞরা রয়েছে। একই ইতিহাস দ্বিগুণ সংবেদনশীলতার সাথে অনুরূপ কোনও সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে।

প্রয়োজনীয়তা

বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে সরকার যদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে বেসরকারীকরণের পথ অনুসরণ করতে চায় তবে দুটি প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত: প্রথম যে প্রক্রিয়া সম্ভাব্য ক্রেতাদের স্বচ্ছ হওয়া উচিত জল্পনা ও জল্পনা -কল্পনা রোধ করতে জনমত এবং মিডিয়াগুলির সংস্পর্শে আসুন। দ্বিতীয়ত, সরকারকে অবশ্যই বেসরকারী খাতের কাছ থেকে পর্যাপ্ত গ্যারান্টি পেতে হবে যাতে স্থানান্তরের পরে দেশের প্রাণিসম্পদ ইনপুট এবং খাদ্য সুরক্ষায় কোনও বাধা না থাকে।

রিপোর্ট তাবনাক;;; কৃষি মন্ত্রকের জিহাদ কাঠামোর সংস্কারের পরিকল্পনাটি মন্ত্রকের আয়োজন এবং সরকারী ব্যয় হ্রাস করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে, তবে এর বাস্তবায়নের ত্বরণ, বিশেষত বেসরকারীকরণ খাতে, বিপজ্জনক। অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি দেখিয়েছে যে স্বচ্ছতা এবং সতর্কতা অবলম্বন ছাড়াই বেসরকারীকরণ কেবল দক্ষতা তৈরি করে নি, তবে নতুন সংকট তৈরি করেছে; সুতরাং, আশা করা যায় যে সরকার স্বচ্ছতা, সঠিক বিবেচনা এবং মানুষের খাদ্য সুরক্ষার গ্যারান্টিকে ত্যাগ করবে না।

