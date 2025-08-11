কোনা ইভি: আর ব্লুয়িংক নেই

যাইহোক, হেড ইউনিটটি গাড়ীতে ফিরে গিয়েছিল এবং পরে ঠিকঠাক কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে, নিখোঁজ সেল মডেম সম্পর্কে একেবারে কোনও সতর্কতা ছাড়াই। এক বা দু’দিন পরে তারিখ/সময় সেটিংটি কোনওভাবেই স্ক্রু হয়ে যায় এবং আইকনটি ম্যানুয়ালি গ্রেড করে সেট করার জন্য – সম্ভবত ডিফল্টটি ছিল সেল নেটওয়ার্ক এবং/অথবা জিপিএস থেকে টাইমস্ট্যাম্পগুলি দখল করা? ক্ষুদ্র রিসেসড বোতামটি দিয়ে কেবল হার্ড ইউনিটকে কঠোরভাবে পুনরায় নির্ধারণ করা সেই স্কোরটিতে জিনিসগুলি সেট করে এবং আর কোনও সমস্যা নেই। তারিখ/সময় বিভ্রান্তি স্পষ্টতই হুন্ডাই/কিয়া হেড ইউনিটগুলিতে একটি মোটামুটি সাধারণ সমস্যা এবং এটি পুনরায় সেট করা এটি ঠিক বলে মনে হচ্ছে। আমি সিরিয়াস রেডিওর সাথে কিছুটা ঘুরে দেখলাম তবে এটি তুলনামূলকভাবে সামান্য আগ্রহের সন্ধান পেয়েছি এবং ডিলার ফ্রিবি শেষ হয়ে গেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। ড্রাইভিং করার সময় আমার পছন্দের অডিওটি হ’ল আমার খোলা উইন্ডোগুলিতে ডান এবং বাম দিকে প্রবাহিত হয়, কারণ এটি সম্পূর্ণ-মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটিতে সমস্ত ভাল ইনপুট।
এবং কী অনুমান করুন: রিয়ারভিউ মিররটিতে ব্লুয়িংক বোতাম টিপানো এখন একেবারে কিছুই করেনি – কোনও লকআপ, কোনও সতর্কতা, জিপ নেই। এটি এখন সেল সংযোগের সাথে একটি সম্পূর্ণ নো-অপ ছিল। সমাধান করা * যে * সমস্যাটি হস্তান্তরিত হয়েছে, আমরা করেছি …