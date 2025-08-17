কোন টিভি শো আপনি লেখকরা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন "এটি ডানা"?

আমি একটি আকর্ষণীয় ধারণা সহ একটি টিভি শো বলতে চাইছি, তবে আপনি মনে করেন যে এর চারপাশে কোনও শক্ত পরিকল্পনা ছিল না এবং এপিসোডগুলির অগ্রগতি হিসাবে এটি দেখায়।
আমার কাছে সর্বোত্তম উদাহরণ কাইল এক্সওয়াই (2006-2009)। আমি আফসোস পর্যন্ত এটি অনুসরণ করেছি "শেষ"আমি বোঝাতে চাইছি কোনও শেষ নেই, এটি হঠাৎ করে বাতিল করা হয়েছিল। তারা বাতিল হওয়ার পরে স্রষ্টার সাক্ষাত্কার নিয়েছিল এবং গল্পটি কীভাবে চলবে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার কোনও ধারণা ছিল না, এবং এটি ছিল ধরণের "সম্ভবত আমরা এটি করব, সম্ভবত আমরা এটি করব"।
আপনি যদি সেই সময়ে এটি দেখে থাকেন তবে আপনি বুঝতে পারেন যে এটি কেন বাতিল হয়েছে। কেবল রেটিংগুলি চুষে ফেলেনি, পাশাপাশি মানেরও। গল্পটি প্রতি মরসুমে তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও বোকা হয়ে ওঠে। শোটি প্রাথমিকভাবে নিজেকে একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী টিভি শো হিসাবে বিক্রি করেছিল, তবে এটি কিশোর নাটক হয়ে ওঠে, খুব ভাল নয়।
