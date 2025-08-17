কোন রান্নাঘর – আটলাস ওবস্কুরা

কোকেরা সুশী হ’ল বিরল সুশী হতে পারে আপনি কখনও শুনেন নি।
শনিবার কেবল তাজা (প্রায় 9:00 থেকে 12:00 পর্যন্ত) এ পাওয়া যায় একটি ছোট সকাল বাজার টয়ো সমুদ্র তীরের শহর, কেওকেরা সুশী কোচি প্রদেশের এই অঞ্চলের জন্য অনন্য এবং সর্বাধিক ঘনিষ্ঠভাবে একটি “সুশী কেক” এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে উপাদানগুলি স্তরযুক্ত এবং তারপরে লম্বা, বিশেষভাবে তৈরি কাঠের বাক্সগুলিতে চাপ দেওয়া হয়।
এই “কেক” এর বেস হিসাবে ব্যবহৃত ভাতটি ইউজু (একটি টক সিট্রাস ফল যা প্রদেশের জুড়ে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে ওঠে) এবং ফ্লাকড ম্যাকেরেল মিশ্রিত হয়। শীর্ষে নকশাটি ওমেলেট, শিটেক মাশরুম এবং গাজরের রাউন্ড এবং শীর্ষগুলি উভয়ই স্লাইভার রেখে তৈরি করা হয়। এটি শেষ করে নিশ্চিত করার জন্য এবং উপাদানগুলির মোজাইকটি নিরাপদে নীচে চাপানো হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, রান্নাটি তার উপরে একটি পাতলা কাঠের বোর্ড রাখে এবং তারপরে পরবর্তী স্তরটির জন্য এটি একই কাজ করে। একটি ঘন কাঠের কভার ব্যবহার করা হয় বিশেষ কোকেরা সুশী বাক্সের শীর্ষে ওজন করে এবং তারা এটি কয়েক ঘন্টা বসতে দেয়।
এটি রঙিন সুশির বৃহত বড় শীট তৈরি করে যা আয়তক্ষেত্রাকার, কামড়ের আকারের সুশিতে কাটা যায় এবং ভিড়ের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায়।
যদিও এটি খুব বেশি সময় সাশি মনে হতে পারে যখন নিগিরি সুশির সাথে দেখা হয়, তখন কোকেরা সুশীকে বিয়ে করার মতো উত্সব অনুষ্ঠানে বড় বড় লোকদের খাওয়ানো বোঝানো হয়েছিল।
দুর্ভাগ্যক্রমে, বছরের পর বছর ধরে এই স্থানীয় সুস্বাদু করতে কীভাবে জানতেন তাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। 2018 সালে, একদল মহিলা তাদের প্রিয় traditional তিহ্যবাহী থালা সংরক্ষণের জন্য একত্রিত এসেছিলেন, ক্লাস সরবরাহ করে এবং কোনও ছোট্ট রাস্তার বাজারের কোনও রান্নাঘরে কোকেরা সুশী বিক্রি করেছিলেন।